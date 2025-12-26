BMC चुनाव: जिस वार्ड पर उद्धव ठाकरे गुट की हुई थी जीत, वहां से राज ठाकरे ने तय किया कैंडिडेट

उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच सियासी गठबंधन की गाड़ी अब आगे बढ़ रही है. 24 दिसंबर को दोनों भाइयों ने गठबंधन का ऐलान किया था. अब सीट बंटवारे को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. सूत्रों के मुताबिक, दादर स्थित मुंबई महानगरपालिका के वार्ड नंबर 192 को राज ठाकरे की पार्टी MNS को दे दिया गया है, वहीं वार्ड 194 उद्धव ठाकरे की पार्टी के पास गया है. सूत्रों की मानें तो राज ठाकरे ने उम्मीदवार भी तय कर लिया है.

राज ठाकरे की पार्टी से कौन होगा उम्मीदवार?

इस सीट से वो यशवंत किल्लेदार को पार्टी का उम्मीदवार बना सकते हैं. मुंबई महानगरपालिका के आगामी चुनाव को लेकर पूरे राज्य की नजरें टिकी हुई हैं. 2017 के चुनाव में 192 वार्ड से ठाकरे गुट की प्रीति पाटणकर विजयी हुई थीं. अब यशवंत किल्लेदार के नाम की चर्चा के साथ इसे BMC चुनाव के लिए राज ठाकरे की ओर से पहला उम्मीदवार तय होने के रूप में देखा जा रहा है.

शिवसेना (यूबीटी) में फैसले से नाराजगी?

हालांकि, वार्ड 192 MNS को दिए जाने से ठाकरे गुट की शिवसेना में नाराजगी देखने को मिल रही है. जानकारी के मुताबिक, वार्ड 192 अपने पास रखने की मांग को लेकर शिवसेना के स्थानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने वाले हैं. पूर्व नगरसेवक प्रकाश पाटणकर भी शिवसैनिकों के साथ ‘मातोश्री’ जाकर अपनी बात रखेंगे.

15 जनवरी को महानगर पालिका के चुनाव

गौरतलब है कि महाराष्ट्र में महानगर पालिका के चुनावों की घोषणा हो चुकी है. मंबुई महानगर पालिक (BMC) सहित 29 महानगर पालिका में 15 जनवरी 2026 को वोटिंग होगी. वोटों की गिनती 16 जनवरी 2026 को होगी. मुंबई महानगर पालिका में कुल 227 वार्डों के लिए चुनाव होंगे. बीएमसी का कार्यकाल 7 मार्च 2022 को समाप्त हो गया था. पिछला BMC चुनाव साल 2017 में हुआ था, जिसमें अविभाजित शिवसेना की किशोरी पेडणेकर मेयर बनी थीं.

BMC चुनाव 2017 के नतीजे

शिवसेना- 84

बीजेपी- 82

कांग्रेस- 31

NCP- 9

MNS- 7

समाजवादी पार्टी- 6

AIMIM- 2

निर्दलीय- 5