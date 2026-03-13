उत्तर प्रदेश के संभल जिले से पुलिस प्रशासन का एक बयान इन दिनों काफी चर्चा में है. संभल में शांति व्यवस्था को लेकर आयोजित पीस कमेटी की बैठक के दौरान सर्किल ऑफिसर कुलदीप कुमार का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह कानून व्यवस्था को लेकर सख्त चेतावनी देते नजर आ रहे हैं. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इसकी चर्चा तेज हो गई.

दरअसल, ईद और जुम्मे की नमाज से पहले पुलिस और प्रशासन इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह सतर्क है. इसी बीच नगर कोतवाली में हुई बैठक में सीओ कुलदीप कुमार ने लोगों को कानून का पालन करने की नसीहत दी और किसी भी तरह की अव्यवस्था पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि संभल सीओ कुलदीप कुमार को कितनी सैलरी मिलती है.



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ईरान पर दिया बयान चर्चा में

वायरल वीडियो में संभल के सीओ कुलदीप कुमार इंटरनेशनल मुद्दों को लेकर भी सख्त संदेश देते दिखाई दिए. उन्होंने कहा कि दुनिया की दो देशों के बीच युद्ध चल रहा है और भारत में कुछ लोग उस मुद्दे को लेकर बेवजह माहौल बना रहे हैं. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को इस युद्ध से खुजली हो रही है तो वह यहां से भारतीयों को लेने जा रहे जहाज में बैठकर ईरान जा सकते हैं. उन्होंने कहा कि अगर किसी को दूसरे देश से इतना लगाव हो तो वहां जाकर समर्थन कर सकता है. लेकिन भारत में कानून व्यवस्था खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी. संभल में किसी भी देश के समर्थन या विरोध में नारेबाजी या प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी. बैठक के दौरान को कुलदीप कुमार ने साफ कहा है की मस्जिदों के बाहर सार्वजनिक सड़कों पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी. उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति सड़क पर नमाज पढ़ते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर जेल भी भेजा जा सकता है. प्रशासन का कहना है कि सार्वजनिक सड़कों पर धार्मिक गतिविधियों होने से आम लोगों और ट्रैफिक को परेशानी होती है, इसलिए नियमों का पालन करना जरूरी है और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.



कितनी है संभल सीओ कुलदीप कुमार की सैलरी?



सीओ का पूरा फुल फॉर्म सर्किल ऑफिसर होता है. यह पुलिस विभाग का एक अधिकारी होता है, जिससे किसी क्षेत्र या सर्कल की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी दी जाती है. सीओ बनने के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करना जरूरी होता है, इसके बाद राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित पीसीएस परीक्षा पास करनी होती है. वहीं सैलरी की बात करें तो सर्किल ऑफिसर की सैलरी लगभग 56,100 से 1,77,500 रुपये के बीच होती है.

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