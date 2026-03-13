'ओम बिरला से अच्छे स्पीकर आप होंगे...' दिग्विजय सिंह ने BJP सांसद की कर दी तारीफ, Video Viral
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सांसद दिग्वजिय सिंह ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लेकर एक टिप्पणी की है जो अब सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा में है.
लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ सदन में लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद एक दिलचस्प वीडियो सामने आया है. इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सांसद दिग्वजिय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं डुमरियागंज से सांसद जगदंबिका पाल की तारीफ की है. दिग्विजय सिंह ने संसद परिसर में जगदंबिका पाल से कहा कि आप ओम बिरला (लोकसभा अध्यक्ष) से अच्छे स्पीकर होंगे.
सिंह ने कहा कि आपका आचरण उचित होता है. आम ओम बिरला से ज्यादा अच्छे स्पीकर होंगे. इस दौरान किसी ने कहा कि ओम बिरला ने इन्हें मौका दिया. इस पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि अरे ओम बिरला को छोड़ देना चाहिए. इनको बनाना चाहिए.
VIDEO | Delhi: Congress MP Digvijay Singh greets BJP MP Jagdambika Pal; says, “You (Jagdambika Pal) should sit in place of Om Birla”.— Press Trust of India (@PTI_News) March 13, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/HmJmvIBrm1
जब जगदंबिका पाल ने कहा- 'यहीं राजनीति खेल गए...'
इसके जवाब में डुमरियागंज सांसद ने कहा कि यहीं राजनीति खेल गए. जिस पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि नहीं नहीं आपसे राजनीति नहीं करूंगा. आप मेरे भाई हैं. हम एक साथ रहे हैं. अब ठीक है, आगे पीछे हो जाते हैं.
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इसके प्रति उत्तर में लोकसभा सांसद ने हा कि आप शंकर हैं. विष गरल पीने में आपकी महानता है. इस पर दिग्विजय सिंह ने कहा- 'कबीरा खड़ा बजार में, मांगे सबकी खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर.'
बता दें जगदंबिका पाल, उत्तर प्रदेश स्थित सिद्धार्थनगर जिले की डुमरियागंज सीट से लगातार 4 बार के सांसद रह चुके हैं. वह पहली बार साल 2009 में कांग्रेस के ही टिकट पर सांसद चुने गए थे. फिर 2014 के चुनाव के पहले वह बीजेपी में शामिल हो गए थे.
एक दिन के सीएम भी रह चुके हैं जगदंबिका पाल
पाल, सन्, 1982 से ही संसदीय जीवन में हैं और पहली बार इसी वर्ष यूपी विधानसभा के सदस्य चुने गए थे. वह 31 घंटे के लिए यूपी सीएम भी थे और अलग-अलग सरकारों में कैबिनेट मंत्री का पद भी संभाल चुके हैं.
डुमरियागंज सांसद, स्पीकर ओम बिरला के पैनल ऑफ चेयरपर्सन के सदस्य हैं, जिस नाते से वह लोकसभा अध्यक्ष की गैरमौजूदगी में पीठासीन की भूमिका निभाते हैं.
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Source: IOCL