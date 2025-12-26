PMC चुनाव: उधर साथ आने की कवायद में जुटे अजित-शरद पवार, इधर कांग्रेस ने दिया बड़ा झटका

महानगर पालिका चुनाव से पहले महाराष्ट्र में सियासी तस्वीर तेजी से बदलती दिख रही है. कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कांग्रेस नेता को फोन कर पुणे महानगर पालिका के लिए गठबंधन का प्रस्ताव रखा था. अब कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि अजित पवार और शरद पवार की पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा.

महाराष्ट्र कांग्रेस के उपाध्यक्ष मोहन जोशी ने गुरुवार (26 दिसंबर) को कहा कि NCP (एसपी) या अजित पवार के नेतृत्व वाली NCP के साथ कांग्रेस गठबंधन नहीं करेगी, क्योंकि इन दोनों दलों ने पुणे महानगर पालिका चुनाव एक साथ लड़ने का फैसला किया है.

समान विचारधारा वाले संगठनों से करेंगे गठबंधन- जोशी

जोशी ने कहा कि कांग्रेस महा विकास आघाडी (एमवीए) के सहयोगी दलों जैसे कि शिवसेना (UBT) और समान विचारधारा वाले अन्य संगठनों के साथ गठबंधन की संभावना तलाश रही है. उन्होंने कहा, 'कांग्रेस की प्रदेश इकाई की एक बैठक आज मुंबई में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्द्धन सपकाल के नेतृत्व में हुई. बैठक के दौरान निर्देश जारी किए गए कि कांग्रेस को शिवसेना (UBT), आम आदमी पार्टी (AAP) और राष्ट्रीय समाज पक्ष (आरएसपी) जैसी समान विचारधारा वाली पार्टियों से हाथ मिलाना चाहिए. अगर वंचित बहुजन आघाडी शामिल होना चाहती है, तो उसका भी स्वागत है.'

लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले दलों के साथ लड़ेंगे पुणे का चुनाव- कांग्रेस

जोशी ने कहा कि कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली पार्टियों के साथ पुणे निकाय चुनाव लड़ेगी. दो दिन पहले, कांग्रेस नेता सतेज पाटिल ने कहा था कि उन्हें पुणे निकाय चुनाव के लिए गठबंधन को लेकर अजित पवार से प्रस्ताव मिला है. इस बारे में पूछे जाने पर, जोशी ने कहा, 'चूंकि, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) और अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) एक साथ चुनाव लड़ रही हैं, इसलिए कांग्रेस दोनों पार्टियों में से किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी.'