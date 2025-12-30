इस बार मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनाव को ऐतिहासिक माना जा रहा है. इसकी सबसे बड़ी वजह नई राजनीतिक युति है, जिसमें करीब 20 साल बाद ठाकरे बंधु एक साथ चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं. हालांकि, इतने बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के बावजूद शिवसेना (यूबीटी) और मनसे ने अब तक सीट शेयरिंग का औपचारिक फार्मूला सार्वजनिक नहीं किया है. हालांकि सूत्रों ने दावा किया है कि राज ठाकरे की पार्टी 50 से 55 सीटों पर लड़ सकती है.

वहीं कभी ऐसा होगा, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन मराठी मुद्दे पर दोनों भाइयों के एक मंच पर आने के बाद यह संकेत मिलने लगे थे कि वे साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं. इस युति के चलते कई ऐसे कार्यकर्ता भी हैं, जिन्हें टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल सका. हालांकि कोई भी खुलकर नाराजगी जाहिर नहीं कर रहा है. कैमरे पर कार्यकर्ता यही कहते नजर आ रहे हैं कि यह पार्टी वरिष्ठ नेताओं के आदेश का पालन करने वाली पार्टी है.

ये हो सकता है सीट शेयरिंग का फार्मूला

हालांकि सूत्रों का दावा है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के खाते में 50 से 55 सीट गई है तो वहीं शिवेसना (UBT) 130 से 135 सीट पर चुनाव लड़ सकती है. सूत्रों का यह भी दावा है कि अब तक 40 के करीब उम्मीदवारों ने MNS की टिकट पर अपना नामांकन भर दिया है.

'दोनों भाइयों के साथ आने से बढ़ी ताकत'

मनसे की ओर से बीएमसी वार्ड नंबर 68 से टिकट पाने वाले संदेश देसाई का कहना है कि दोनों भाइयों के एक साथ आने से पार्टी की ताकत और बढ़ गई है. उन्होंने कहा, "कई लोगों को टिकट नहीं मिला और अगर मुझे भी नहीं मिलता, तब भी कोई नाराजगी नहीं होती. हम आदेश का इंतजार करते हैं और उसी के अनुसार काम करते हैं."

वहीं, मनसे के टिकट पर वार्ड नंबर 67 से चुनाव लड़ रहे कुशल धुरी ने कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर किसी तरह की नाराजगी नहीं है. उन्होंने बताया कि नामांकन के समय खुद शिवसेना (यूबीटी) के नेता और विधायक हारून खान उनके साथ मौजूद थे, जो इस एकता का बड़ा संदेश है.

'इस बार मेयर हमारा होगा'

इस पर विधायक हारून खान ने कहा, "हम सब साथ में हैं. इस बार का मेयर भी हमारा ही होगा. डबल इंजन, वो भी पावरफुल इंजन अब साथ आया है. जब लोगों की भावनाएं एकजुट हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें कितनी बड़ी और ऐतिहासिक जीत मिलने वाली है."

इसी बीच शिवसेना (यूबीटी) ने रविवार देर रात से सोमवार तड़के करीब 3 बजे तक बीएमसी चुनाव के लिए 102 उम्मीदवारों को एबी फॉर्म वितरित किए. हालांकि पार्टी ने अब तक न तो मनसे के साथ औपचारिक सीट बंटवारे की घोषणा की है और न ही अपनी अंतिम उम्मीदवार सूची सार्वजनिक की है.

रविवार देर रात उम्मीदवारों और इच्छुक दावेदारों को बांद्रा (पूर्व) स्थित ठाकरे परिवार के निवास ‘मातोश्री’ बुलाया गया था, जहां पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने स्वयं उम्मीदवारों को एबी फॉर्म सौंपे.