BMC चुनाव की तारीखों का आज हो सकता है ऐलान, शाम 4 बजे चुनाव आयोग की कांफ्रेंस

महाराष्ट्र में BMC समेत अन्य नगर निगम चुनाव की तारीख का ऐलान आज (सोमवार, 15 दिसंबर) हो सकता है. महाराष्ट्र चुनाव आयोग शाम 4.00 बजे प्रेस कांफ्रेंस करने जा रहा है. यह कांफ्रेंस सह्याद्री गेस्ट हाउस में शाम 4.00 बजे होगी. माना जा रहा है कि यह पीसी बीएमसी चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के लिए ही की जा रही है.