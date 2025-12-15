एकनाथ शिंदे ने यह क्या कह दिया? उद्धव ठाकरे को बताया धुरंधर का 'रहमान डकैत'

महाराष्ट्र शीतकालीन सत्र के आखिरी हफ्ते में एक प्रस्ताव पर जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने सदन में सवाल किया कि मुंबई का खजाना लूटने वाला रहमान डकैत कौन है? उनका इशारा उद्धव ठाकरे की ओर था.

बता दें, रहमान डकैत धुरंधर फिल्म का विलेन है, जिसका किरदार अक्षय खन्ना ने निभाया है. धुरंधर यानी रणवीर सिंह रहमान डकैत को मूवी में हरा देता है. इतना ही नहीं, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने विश्वास जताया कि आने वाले म्युनिसिपल चुनाव में महायुति 'रहमान डकैत' को दफनाकर असली धुरंधर बनेगी.

'बेबुनियाद आरोप लगाने के अलावा कोई काम नहीं'

इस मौके पर एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमने विकास के काम और भलाई की योजनाओं का धमाका जारी रखा है और विपक्ष के पास बेबुनियाद आरोप लगाने के अलावा कोई काम नहीं बचा है.

उद्धव गुट पर निशाना साधते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा, "कुछ लोग ऐसा बर्ताव कर रहे हैं. वे सिर्फ घूमने के लिए नागपुर आते हैं, उनकी हालत आज आना और कल जाना जैसी है." शिंदे ने कहा, "वे आए लेकिन सेशन में एक भी सवाल नहीं पूछा, हाउस में एक भी मुद्दे पर नहीं बोले, इससे पता चलता है कि वे लोगों के मुद्दों को लेकर कितने जागरूक हैं."

डिप्टी सीएम का पद खत्म करना चाहते थे उद्धव ठाकरे

उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा, "उन्होंने मीडिया में यह मांग करते हुए खूब हंगामा किया कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद खत्म कर दिया जाए. हालांकि, वे खुद बड़ी आसानी से भूल गए कि जब उन्होंने सीएम पद की शपथ ली थी तो अपनी कैबिनेट में भी उप मुख्यमंत्री का पद रखा था. ये आरोप मेरे प्रति बेचैनी और चिढ़ की वजह से लगाए जा रहे हैं."

एकनाथ शिंदे ने बताया- मुंबई के लिए क्या किया?

उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, "हमने मुंबईकरों के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए हैं. मुंबई में 20 हजार नॉन-OC बिल्डिंग्स को राहत दी है. मुंबई को पगड़ी-मुक्त बनाने का फैसला किया है, जिससे 13,000 बिल्डिंग्स के रीडेवलपमेंट का रास्ता साफ हुआ है. नेशनल पार्क के 25,000 कर्मचारियों को 5 km के दायरे में दूसरे घर देने का प्लान लाया गया. मुंबई में मिलों के रीडेवलपमेंट के नियम बदले गए, CIDCO ने घरों की कीमतें 10 परसेंट कम कीं और 50 एकड़ से बड़े प्लॉट पर क्लस्टर रीडेवलपमेंट स्कीम तय की गई है."

उन्होंने बताया कि इसके पहले फेज में 17 प्रोजेक्ट चुने गए हैं. आम लोगों को राहत देने के लिए कई फैसले लिए गए. उन्होंने कहा कि हम हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे के 40 लाख झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों को घर देने के सपने को पूरा कर रहे हैं. एकनाथ शिंदे ने साफ किया कि 23 जनवरी से शुरू होने वाले बालासाहेब के जन्म शताब्दी वर्ष के मौके पर यह स्कीम शुरू करके हमने उनके चरणों में फूल चढ़ाए हैं.