मुंबई: BMC 2026-27 का बजट पेश, शिक्षा समिति के लिए 4200 करोड़ की मंजूरी

BMC Budget News in hindi: वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए रेवेन्यू इनकम और खर्च का बजट अनुमान 3758.08 करोड़ प्रपोज किया गया है. शिक्षा समिति के बजट के लिए 4,248.08 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Updated at : 25 Feb 2026 12:31 AM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र में मुंबई बीएमसी का बजट बुधवार (25 फरवरी) को पेश हो गया है. इस दौरान सबसे पहले शिक्षा समिति का बजट पेश हुआ. यह बजट नवनियुक्त अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे ने पेश किया. शिक्षा समिति के बजट के लिए बीएमसी 2026-27 के बजट में 4,248.08 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है. शिक्षा समिति को अनुमानित बजट दिया गया है.

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए रेवेन्यू इनकम और खर्च का बजट अनुमान 3758.08 करोड़ प्रपोज किया गया है. साल 2026-27 के कैपिटल कामों के बजट अनुमान में 490.00 करोड़ रुपये का बजट प्रोविजन प्रपोज किया गया है.

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इतना है बजट 

बजट 'E' फंड कोड 30 के तहत फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए रेवेन्यू इनकम और खर्च का बजट अनुमान 3544.34 करोड़ है और फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए रेवेन्यू इनकम और खर्च का बजट अनुमान 3758.08 करोड़ प्रपोज किया गया है.

साथ ही, बजट 'E' फंड कोड 30 के तहत साल 2025-26 के कैपिटल बजट में 1411.30 करोड़ रुपये का प्रोविजन प्रपोज किया गया है. रिवाइज्ड एस्टिमेट में 1386.78 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. साथ ही, साल 2026-27 के कैपिटल कामों के लिए बजट एस्टिमेट में 1,490.00 करोड़ रुपये का बजटीय प्रोविजन प्रस्तावित किया गया है. दोपहर 2 बजे आम बजट पेश किया जाएगा.

साल 2026-27 में जारी रहने वाली भलाई की स्कीम 

स्कूल सप्लाई की फ्री सप्लाई: साल 2026-27 और 2027-28 के लिए स्टूडेंट्स को फ्री स्कूल सप्लाई की सप्लाई के लिए टेंडर प्रोसेस डिप्टी चीफ इंजीनियर के जरिए शुरू कर दिया गया है. 150.57 करोड़ रुपये का बजट (प्राइमरी) और 37 करोड़ रुपये का बजट (सेकेंडरी) प्रोविजन किया गया है.

डिजिटल क्लासरूम

  • 1,203 म्युनिसिपल स्कूलों में 7,953 क्लासरूम को LED के जरिए अलग-अलग फेज में डिजिटल किया जाएगा
  • बजटरी प्रोविजन (प्राइमरी)- 23.38 करोड़
  • बजटरी प्रोविजन (सेकेंडरी)- 1.08 करोड़

स्कूली छात्रों के लिए BEST बस के तहत मुफ्त यात्रा: नगर निगम के कक्षा 1 से कक्षा 10 तक के यूनिफॉर्म पहने छात्रों को BEST के जरिए उनके घर से स्कूल तक मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी जा रही है. साथ ही, जिन रूट पर BEST बस की सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन पर BEST द्वारा स्पेशल बस सर्विस दी जा रही हैं.

इस स्कीम के तहत, साल 2025-26 (जुलाई 2025 से नवंबर 2025 तक) में, प्राइमरी स्कूलों के 6,018 और सेकेंडरी स्कूलों के 3,609 समेत कुल 9,627 छात्रों को 'चलो कार्ड' बांटे गए हैं. इस साल के बजट में 6 करोड़ रुपये (प्राइमरी) और 12.70 करोड़ रुपये (सेकेंडरी) का प्रावधान किया गया है.

मिशन SAFAL एकेडमिक ईयर 2026-27 में होगा लागू

  • S - स्ट्रेंथ (फिजिकल)
  • A - एक्टिविटीज (स्काउट - गाइड)
  • F- फ्यूचरिस्टिक (म्यूजिक)
  • A - एम्बिशियस (आर्ट)
  • L - लर्निंग स्किल ऑफ वर्क एक्सपीरियंस

नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 (NEP) के तहत, स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सभी एरिया को ध्यान में रखते हुए, एकेडमिक ईयर 2025-26 से मिशन SAMPURN लागू किया जा रहा है. एजुकेशनल क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं और इसमें काफी सफलता मिल रही है.

एजुकेशनल एक्टिविटी को शामिल करने के लिए होगा लागू

अब, स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, मिशन SAMPURN के तहत को-करिकुलर एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए जरूरत के हिसाब से नई एजुकेशनल एक्टिविटीज को शामिल करके मिशन SAFAL लागू किया जाएगा.

गर्ल्स अटेंडेंस अलाउंस (स्टूडेंट्स के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम):

'गर्ल्स अटेंडेंस अलाउंस' स्कीम के तहत, साल 2025-26 में क्लास 1 से 8 तक पढ़ने वाली कुल 12,148 छात्राओं को इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट की तरफ से फिक्स्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट दिए गए हैं, जिसमें एडमिशन रेश्यो के हिसाब से कम से कम 1 हजार और ज्यादा से ज्यादा 5 हजार होंगे.

बजटरी प्रोविजन (प्राइमरी) - 5 करोड़ 
बजटरी प्रोविजन (सेकेंडरी) - 26 लाख

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Published at : 25 Feb 2026 12:31 PM (IST)
BMC Mumbai BMC MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
