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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रवंदे मातरम्: कांग्रेस के रुख पर संजय सिंह बोले, 'यह देश के...'

वंदे मातरम्: कांग्रेस के रुख पर संजय सिंह बोले, 'यह देश के...'

Sanjay Singh On Vande Mataram: आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि हेडगेवार तिरंगे झंडे का विरोध करते थे, 52 सालों तक उन्होंने तिरंगा नहीं फहराया.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 20 Aug 2026 11:20 PM (IST)
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वंदे मातरम् के शुरुआती दो अंतरे गाने के फैसले को लेकर कांग्रेस को बीजेपी ने घेर लिया है. इस पर अब आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने BJP और आरएसएस को घेरते हुए कहा कि यह देश के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है. जब वंदे मातरम पर बिल लाया गया था, तो आम आदमी पार्टी ने उसका समर्थन किया था. लेकिन साथ ही हमने यह भी कहा था कि देशभक्ति या वंदे मातरम से आपका कोई लेना-देना नहीं है. 

'बीजेपी के पूर्वजों ने राष्ट्रगान को आइटम ऑफ इंटरटेनमेंट कहा'

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, ''बीजेपी नेताओं के पूर्वजों ने राष्ट्रगान को 'आइटम ऑफ इंटरटेनमेंट' कहा था. RSS की मैगजीन 'ऑर्गनाइजर' है. मैंने उसका 28 दिसंबर, 1949 का अंक अपने ट्विटर पर पोस्ट किया है, आप उसे देख सकते हैं.'' 

हेडगेवार जी तिरंगे झंडे का विरोध करते थे- संजय सिंह

AAP के राज्यसभा सांसद ने ये भी आरोप लगाया कि हेडगेवार जी तिरंगे झंडे का विरोध करते थे, 52 सालों तक उन्होंने तिरंगा नहीं फहराया. जिन्ना के साथ सरकार इन लोगों ने बनाई. जिन्ना की तारीफ करने के लिए लालकृष्ण आडवाणी गए. जसवंत सिंह की किताब में भी जिन्ना की तारीफ है. बीजेपी के लोगों को याद रखना चाहिए कि आप वो संगठन हैं जिनके पूर्वजों ने देश के साथ गद्दारी की है, भारत माता के साथ गद्दारी की है.'' 

CWC ने क्या लिया फैसला?

बता दें कि कांग्रेस कार्य समिति (CWC) ने बुधवार को अपने 1937 के प्रस्ताव को मानने का फैसला किया. इसके तहत अब पार्टी के सभी कार्यक्रमों में ‘वंदे मातरम्’ के सिर्फ दो ही अंतरे गाये जायेंगे. कांग्रेस का यह फैसला तब आया जब भाजपा ने उसके नेताओं पर पार्टी कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत का पूरा संस्करण न गाकर उसका अपमान करने का आरोप लगाया.

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 20 Aug 2026 11:19 PM (IST)
Tags :
Sanjay Singh Congress Vande Mataram AAP Delhi NEWS
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