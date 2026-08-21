मुंबई के कुर्ला में घर पर गिरी क्रेन, शिफ्टिंग के दौरान हादसा, कई घायल

मुंबई के कुर्ला में शुक्रवार (21 अगस्त) को एक बड़ा हादसा हो गया. इलाके में क्रेन से JCB मशीन उठाकर शिफ्टिंग के दौरान क्रेन और जेसीबी मशीन गिर गई हैं. क्रेन से JCB शिफ्ट के दौरान इलाका खाली कराया गया था. इस घटना में 8 से 10 लोग घायल हुए हैं. फिलहाल किसी की मौत की खबर नहीं है.

बताया जा रहा है कि यह हादसा शुक्रवार (21 अगस्त) की देर रात 2 बजकर 40 मिनट पर हुआ. सेंट्रल रेलवे ने बताया, "मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) की ओर से पास के कार्यस्थल पर काम कर रही एक क्रेन कुर्ला और ट्रॉम्बे के बीच ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन पर गिर गई.

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पुलिस को दी गई घटना की सूचना

यह लाइन मुख्य रूप से मालगाड़ियों के लिए उपयोग होती है, इसलिए ट्रेन सेवाओं की आवाजाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है. मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. घटना के पीछे के अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है. फिलहाल घटनास्थल से मलबा हटाया जा रहा है.

रेलवे ने की घायलों की पुष्टि

रेलवे ने इस हादसे में 2 लोगों के घायल होने की पुष्टि की है. इस घटना की जिम्मेदारी MMRDA की है. स्थानीय लोगों के मुताबिक इस घटना में 8 से 10 लोग घायल है. हालांकि किसी के गंभीर चोटिल की सूचना नहीं है. यह हादसा मुंबई-कुर्ला के कुरैशी नगर में हुआ है. शिफ्टिंग के दौरान एक घर पर क्रेन गिरने की घटना घटी है. इलाके में MMRDA का काम चल रहा था.

सेंट्रल रेलवे मुंबई डिवीजन, कुर्ला से ट्रॉम्बे तक मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) की क्रेन पास के निर्माण स्थल से कुर्ला और ट्रॉम्बे के बीच स्थित सिंगल लाइन रेलवे ट्रैक पर गिर गई. यह मुख्य रूप से मालगाड़ी लाइन होने के कारण यातायात प्रभावित नहीं हुआ है. दो लोग घायल हुए हैं. एमएमआरडीए इसके लिए जिम्मेदार है.

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