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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र: ऑटो टैक्सी ड्राइवर पर मराठी न बोलने पर एक्शन, 1268 को नोटिस

महाराष्ट्र: ऑटो टैक्सी ड्राइवर पर मराठी न बोलने पर एक्शन, 1268 को नोटिस

Maharashtra News: परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने बताया कि मुंबई महानगर क्षेत्र में आज 3,995 गाड़ी ड्राइवरों की जांच की गई. इनमें से 604 चालकों के पास व्यावहारिक मराठी का पर्याप्त ज्ञान नहीं था.

Written By : मृत्युंजय सिंह |  Updated at : 20 Aug 2026 10:29 PM (IST)
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महाराष्ट्र में कमर्शियल पैसेंजर गाड़ी चलाने वाले चालकों के लिए यात्रियों से बेहतर संवाद के लिए व्यावहारिक मराठी भाषा का ज्ञान अनिवार्य किया गया है. इस नियम के क्रियान्वयन के लिए आज (20 अगस्त) से पूरे राज्य में जांच अभियान शुरू किया गया है. जांच के दौरान जिन चालकों को व्यावहारिक मराठी का पर्याप्त ज्ञान नहीं होगा, उन्हें नोटिस देकर एक महीने के भीतर मराठी सीखना अनिवार्य किया जाएगा. तय अवधि में मराठी नहीं सीखने पर संबंधित चालक का बैज तीन महीने के लिए निलंबित किया जाएगा.

मुंबई में मराठी भाषा को लेकर 3,995 गाड़ी ड्राइवरों की जांच

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने बताया कि मुंबई महानगर क्षेत्र में आज 3,995 वाहन चालकों की जांच की गई. इनमें से 604 चालकों को व्यावहारिक मराठी का पर्याप्त ज्ञान नहीं पाया गया और उन्हें नोटिस जारी किए गए. वहीं, राज्य के बाकी हिस्सों में अब तक 4,222 चालकों की जांच की गई, जिनमें से 664 चालकों को नोटिस दिए गए हैं. इस तरह पूरे राज्य में अब तक कुल 8,217 चालकों की जांच और 1,268 चालकों को नोटिस जारी किए गए हैं.

ड्राइवरों को मराठी सीखने के लिए पर्याप्त समय दिया जा रहा- सरनाईक

मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा, ''महाराष्ट्र में व्यवसाय करते हुए यात्रियों से सीधे संवाद करने वाले व्यावसायिक वाहन चालकों के लिए व्यावहारिक मराठी का ज्ञान केवल नियम का विषय नहीं, बल्कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा से जुड़ा मामला है. चालकों को मराठी सीखने के लिए पर्याप्त समय दिया जा रहा है, लेकिन तय समय के बाद नियमों का पालन नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी.''

30 सितंबर 2026 तक जारी रहेगा जांच अभियान

यह जांच अभियान 30 सितंबर 2026 तक जारी रहेगा. जांच के दौरान चालकों के व्यावहारिक मराठी ज्ञान की जांच की जाएगी. मराठी का पर्याप्त ज्ञान नहीं होने वाले चालकों को सुधार का अवसर दिया जाएगा, लेकिन इसके बाद भी नियमों का पालन नहीं करने पर निर्धारित समय के बाद बैज निलंबित करने की कार्रवाई की जाएगी.

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About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
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Published at : 20 Aug 2026 10:29 PM (IST)
Tags :
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