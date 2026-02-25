हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रBMC Budget: आज पेश होगा BMC 2026-27 का बजट, प्रभाकर शिंदे करेंगे पेश, इन प्रोजेक्ट्स पर रहेगा जोर

BMC Budget: आज पेश होगा BMC 2026-27 का बजट, प्रभाकर शिंदे करेंगे पेश, इन प्रोजेक्ट्स पर रहेगा जोर

Mumbai BMC Budget News in Hindi: महाराष्ट्र में मुंबई बीएमसी का बजट बुधवार (25 फरवरी) को पेश किया जाएगा. इस दौरान जारी परियोजनाओं पर जोर रहेगा. यह बजट नवनियुक्त अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे पेश करेंगे.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 25 Feb 2026 11:03 AM (IST)
Preferred Sources

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) की सभी अहम समितियों के चुनाव पूरे होने के बाद वित्त वर्ष 2026-27 का बजट बुधवार (25 फरवरी) को स्थायी समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे को प्रस्तुत करेंगे. आम तौर पर बीएमसी बजट हर साल फरवरी के पहले सप्ताह में, 5 फरवरी से पहले पेश किया जाता है, लेकिन इस बार नगर निगम चुनाव प्रक्रिया में देरी के कारण बजट पेश करने में विलंब हुआ.

पहली बार होने जा रहा है ये काम

खास बात यह है कि पिछले चार वर्षों में यह पहला मौका होगा जब बीएमसी का बजट किसी निर्वाचित निकाय के समक्ष पेश किया जाएगा. पिछले तीन बजट प्रशासक शासन के दौरान पारित किए गए थे.

सूत्रों के अनुसार, 2026-27 का बजट आकार पिछले वर्ष के 74,427.41 करोड़ रुपये से अधिक हो सकता है. वर्ष 2025-26 का बजट 65,180.79 करोड़ रुपये था, जिसमें 14.19 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी.

कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं होगा घोषित

इस बार कोई नई बड़ी आधारभूत (इंफ्रास्ट्रक्चर) परियोजना घोषित किए जाने की संभावना नहीं है. इसके बजाय, पहले से चल रही बड़ी परियोजनाओं जैसे गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड सुरंग परियोजना और मुंबई कोस्टल रोड के उत्तरी चरण के लिए अधिक धन आवंटित किए जाने की उम्मीद है.

बीएमसी नगर निगम बॉन्ड जारी करने की योजना पर भी काम कर रही है, ताकि अपनी बढ़ती आधारभूत परियोजनाओं के लिए धन जुटाया जा सके. हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1,000 करोड़ रुपये से अधिक के नगर बॉन्ड पर 100 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा के बाद बीएमसी को इससे लाभ मिल सकता है. फिलहाल निगम बॉन्ड जारी करने से पहले आवश्यक मान्यता और क्रेडिट रेटिंग की प्रक्रिया में है.

घट सकती है फिक्स्ड डिपॉजिट राशि

सूत्रों के मुताबिक, बीएमसी की देनदारियां 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं. वहीं, लगभग 80,000 करोड़ रुपये की सावधि जमा (फिक्स्ड डिपॉजिट) राशि चालू वित्त वर्ष के अंत तक घटकर करीब 77,000 करोड़ रुपये रह सकती है, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए इन निधियों का उपयोग किया जा रहा है.

मेयर ऋतु तावड़े ने दिया सुझाव

इस बीच, मुंबई की महापौर रितु तावड़े ने शहर के चार प्रमुख प्रवेश बिंदुओं ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, मुलुंड चेक नाका, वाशी-मांखुर्द रोड और दहिसर चेक नाका पर भव्य प्रवेश द्वार, सौंदर्यीकरण और घड़ी टावर बनाने का प्रस्ताव भी बजट में शामिल करने का सुझाव दिया है.

गौरतलब है कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के मुलुंड के पार्षद प्रभाकर शिंदे को स्थायी समिति का अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया. स्थायी समिति बीएमसी की सबसे प्रभावशाली वैधानिक संस्था है, जो सभी प्रमुख वित्तीय प्रस्तावों की जांच और मंजूरी देती है. 

और पढ़ें

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Read
Published at : 25 Feb 2026 11:03 AM (IST)
Tags :
Mumbai BMC MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
BMC Budget: आज पेश होगा BMC 2026-27 का बजट, प्रभाकर शिंदे करेंगे पेश, इन प्रोजेक्ट्स पर रहेगा जोर
मुंबई: आज पेश होगा BMC 2026-27 का बजट, प्रभाकर शिंदे करेंगे पेश, इन प्रोजेक्ट्स पर रहेगा जोर
महाराष्ट्र
Mumbai News: एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, 23.5 करोड़ का सोना और अवैध दवाएं बरामद
मुंबईः एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, 23.5 करोड़ का सोना और अवैध दवाएं बरामद
महाराष्ट्र
डिप्टी CM एकनाथ शिंदे ने अभिनेता सलमान खान से फोन पर की बात, पिता सलीम खान का जाना हाल
डिप्टी CM एकनाथ शिंदे ने अभिनेता सलमान खान से फोन पर की बात, पिता सलीम खान का जाना हाल
महाराष्ट्र
नर्स से था अफेयर, शादी के दबाव के बाद डॉक्टर करने लगा सुसाइड, 45 नींद की गोलियां खाई, 10 बीयर गटकी
नर्स से था अफेयर, शादी के दबाव के बाद डॉक्टर करने लगा सुसाइड, 45 नींद की गोलियां खाई, 10 बीयर गटकी
Advertisement

वीडियोज

T20 World Cup: Rinku Singh के पिता की बिगड़ी तबियत, Chennai से Greater Noida लौटे | Team India
T20 World Cup: अचानक वर्ल्ड कप छोड़ घर क्यों लौटे रिंकू सिंह? जानें क्या है वजह | Team India|Breaking
Iran US Conflict: अमेरिका-ईरान के बीच गुरुवार को तीसरे दौर की वार्ता | Donald Trump | Nuclear Deal
Lawrence Bishnoi के वकील की कार पर फायरिंग., जांच में जुटी दिल्ली पुलिस | Breaking | Delhi
CM Yogi In Japan: टोक्यो पहुंचे सीएम योगी, 8 प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इंडिया-US ट्रेड डील खतरे में? सोलर पैनल पर 126% टैरिफ, ट्रंप के बयान से मचा भूचाल
इंडिया-US ट्रेड डील खतरे में? सोलर पैनल पर 126% टैरिफ, ट्रंप के बयान से मचा भूचाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने 2027 चुनाव के लिए किया पहले प्रत्याशी के नाम का ऐलान! इस ब्राह्मण चेहरे पर लगाया दांव
मायावती ने 2027 चुनाव के लिए किया पहले प्रत्याशी के नाम का ऐलान! इस ब्राह्मण चेहरे पर लगाया दांव
इंडिया
गर्व से देश का सीना किया चौड़ा, 21 साल की भारतीय पायलट हिजाब पहनकर उड़ा रही विमान, पढ़ें सक्सेस स्टोरी
गर्व से देश का सीना किया चौड़ा, 21 साल की भारतीय पायलट हिजाब पहनकर उड़ा रही विमान, पढ़ें सक्सेस स्टोरी
क्रिकेट
टीम इंडिया को अपनी नेट रन रेट प्लस में लाने के लिए क्या करना होगा? जिम्बाब्वे के खिलाफ कैसे बैठेगा समीकरण
टीम इंडिया को अपनी नेट रन रेट प्लस में लाने के लिए क्या करना होगा? जिम्बाब्वे के खिलाफ कैसे बैठेगा समीकरण
बॉलीवुड
मां बनने के बाद पहली बार स्पॉट हुईं कैटरीना कैफ, अपनी स्माइल से लूटी लाइमलाइट, वायरल हुआ वीडियो
मां बनने के बाद पहली बार स्पॉट हुईं कैटरीना कैफ, पैप्स को देख किया स्माइल, वायरल हुआ वीडियो
विश्व
World History Wars: कौन से हैं वो 10 देश जिन्होंने लड़ीं सबसे ज्यादा जंग, क्या लिस्ट में भारत शामिल? जानें
कौन से हैं वो 10 देश जिन्होंने लड़ीं सबसे ज्यादा जंग, क्या लिस्ट में भारत शामिल? जानें
ट्रेंडिंग
दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, 16 मंजिल, 700 दुकानें और 2 ट्रिलियन वोन की कमाई, वीडियो देख हैरान दुनिया
दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, 16 मंजिल, 700 दुकानें और 2 ट्रिलियन वोन की कमाई, वीडियो देख हैरान दुनिया
जनरल नॉलेज
ये हैं दुनिया के सबसे हेल्दी पांच देश, जानें किस नंबर पर आते हैं भारत और पाकिस्तान?
ये हैं दुनिया के सबसे हेल्दी पांच देश, जानें किस नंबर पर आते हैं भारत और पाकिस्तान?
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
ENT LIVE
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Embed widget