हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रभिवंडी महानगरपालिका में BJP को झटका, मेयर प्रत्याशी ने थामा कांग्रेस का दामन

भिवंडी महानगरपालिका में BJP को झटका, मेयर प्रत्याशी ने थामा कांग्रेस का दामन

Bhiwandi Mayor Election: भिवंडी में बीजेपी के मेयर पद के उम्मीदवार एकनाथ चौधरी ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया है. इस वजह से वहां का राजनीतिक समीकरण बदल गया है.

By : वैभव परब | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 20 Feb 2026 09:06 AM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र में महानगरपालिका चुनावों के बाद मेयर पदों की चयन प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और कामकाज भी शुरू हो गया है. चंद्रपुर और परभणी महानगरपालिका के बाद अब भिवंडी महानगरपालिका में बड़ा राजनीतिक ट्विस्ट देखने को मिल रहा है. भिवंडी में बीजेपी के मेयर पद के उम्मीदवार एकनाथ चौधरी ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया है, जिससे वहां का राजनीतिक समीकरण बदल गया है. इस पृष्ठभूमि में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल और भिवंडी के सांसद बाल्या मामा (सुरेश म्हात्रे) ने मेयर पद को लेकर जानकारी दी.

संख्याबल नहीं तो चुनाव नहीं- हर्षवर्धन सपकाल

हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि जब तक पर्याप्त संख्याबल नहीं होता, चुनाव नहीं कराया जाता  भिवंडी में भी यही स्थिति थी. उन्होंने बताया कि भिवंडी में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत के लिए 16 सीटें कम पड़ रही थीं. इसके बाद 'सेक्युलर फ्रंट' बनाया गया, जिसमें शरद पवार गुट की राष्ट्रवादी कांग्रेस के 12 नगरसेवक शामिल हुए. इससे संख्या 42 हो गई.

निर्दलीयों को साथ लाने की कोशिश की गई, लेकिन स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही थी. बीजेपी छोड़कर आए तो चर्चा के लिए तैयार सपकाल ने स्पष्ट किया कि बीजेपी और शिंदे गुट का समर्थन लेने की उनकी भूमिका नहीं थी. हालांकि, यदि कोई बीजेपी छोड़कर आता है तो चर्चा के लिए तैयार हैं.

बीजेपी को लेकर क्या बोले हर्षवर्धन सपकाल?

उन्होंने बताया कि नारायण चौधरी, जो पहले कांग्रेस में थे और चुनाव से पहले बीजेपी में गए थे, अब 9 नगरसेवकों के साथ सेक्युलर फ्रंट में शामिल हो गए हैं. नारायण चौधरी ने मेयर पद के लिए नामांकन दाखिल किया है, जबकि कांग्रेस की ओर से तारिक अनवर ने नामांकन भरा है. इसलिए भिवंडी का मेयर कौन बनेगा, यह शुक्रवार (20 फरवरी) को स्पष्ट हो जाएगा.

कांग्रेस-राष्ट्रवादी साथ

बाल्या मामा ने कहा कि पहले से तय था कि मेयर कांग्रेस का और डिप्टी मेयर समाजवादी पार्टी का होगा. उन्होंने यह भी कहा कि यदि विलास पाटील आते तो उन्हें भी उपमहापौर पद देने के लिए तैयार थे. तकनीकी कारणों से गुट गठन या अन्य प्रक्रिया की जानकारी शुक्रवार को सामने आएगी. फिलहाल इतना स्पष्ट है कि एक बड़ा गुट टूट चुका है.

क्या कांग्रेस से नारायण चौधरी बनेंगे मेयर?

कांग्रेस, राष्ट्रवादी और नारायण चौधरी के समर्थन से मेयर पद के लिए बहुमत का आंकड़ा पार किया जा सकता है. कांग्रेस ने व्हिप जारी कर निर्देश दिया है कि नारायण चौधरी को मेयर पद के लिए कांग्रेस के तारीक मोमीन को डिप्टी मेयर पद के लिए वोट दिया जाए. हालांकि, यदि बीजेपी के व्हिप के खिलाफ मतदान हुआ तो पार्टी विरोधी कार्रवाई की संभावना है.

भिवंडी में कैसा है संख्या बल?

शुक्रवार (20 फरवरी) को मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा. नगरपालिका में कुल ताकत इस प्रकार है:

  • कांग्रेस – 30
  • बीजेपी – 22
  • राष्ट्रवादी कांग्रेस – 12
  • शिवसेना – 12
  • समाजवादी पार्टी – 6
  • कोणार्क विकास आघाड़ी – 4
  • भिवंडी विकास आघाड़ी – 3
  • निर्दलीय – 1

अब सबकी नजर शुक्रवार (20 फरवरी) के चुनाव पर टिकी है, जहां भिवंडी की सत्ता का फैसला होगा.

और पढ़ें

About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
Read
Published at : 20 Feb 2026 09:06 AM (IST)
Tags :
BJP MAHARASHTRA NEWS Bhiwandi News CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
भिवंडी महानगरपालिका में BJP को झटका, मेयर प्रत्याशी ने थामा कांग्रेस का दामन
भिवंडी महानगरपालिका में BJP को झटका, मेयर प्रत्याशी ने थामा कांग्रेस का दामन
महाराष्ट्र
अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल के बीच फोन पर क्या हुई थी आखिरी बात? बोले- 'मैंने उन्हें दिल्ली...'
अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल के बीच फोन पर क्या हुई थी आखिरी बात? बोले- 'मैंने उन्हें दिल्ली...'
महाराष्ट्र
क्या शरद पवार फिर जाएंगे राज्यसभा? कांग्रेस के बड़े नेता ने साफ की तस्वीर
क्या शरद पवार फिर जाएंगे राज्यसभा? कांग्रेस के बड़े नेता ने साफ की तस्वीर
महाराष्ट्र
एकनाथ शिंदे-राज ठाकरे की मुलाकात पर सियासत तेज, अब संजय राउत बोले, 'हम उनकी...'
एकनाथ शिंदे-राज ठाकरे की मुलाकात पर सियासत तेज, अब संजय राउत ने दिया बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

Vande Bharat Attack: Mohan Bhagwat की ट्रेन पर हमला! हरदोई में वंदे भारत पर पथराव से मचा हड़कंप |
Crime News : गैंगस्टर की 'मीठी छुरी' ! | Sansani
Ghaziabad News: स्कूल के बच्चों को जान की नही है परवाह, एक स्कूटी पर कई छात्र है सवार | Indirapuram
Janhit: 2027 के लिए तय हो गया है 'हिंदुत्व' का नया फॉर्मूला? | CM Yogi Bhagwat Meeting | UP News
Mahadangal: बटुकों का सम्मान, UP में 2027 का घमासान ? | Shankaracharya | Brajesh Pathak
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Baramulla IED: जहां से गुजरने वाला था सेना का काफिला, आतंकियों ने वहीं लगाया भारी मात्रा में विस्फोटक, बड़ा हादसा टला
जहां से गुजरने वाला था सेना का काफिला, आतंकियों ने वहीं लगाया भारी मात्रा में विस्फोटक, बड़ा हादसा टला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बजट क्या अपने घर से लाए हो..', यूपी विधानसभा में सरकार पर बरसे शिवपाल सिंह यादव
'बजट क्या अपने घर से लाए हो..', यूपी विधानसभा में सरकार पर बरसे शिवपाल सिंह यादव
इंडिया
Shivaji Procession: मस्जिद से जुलूस पर फेंके गए पत्थर, हिंदू कार्यकर्ताओं ने ठेलों में लगाई आग, बागलकोट में तनाव
मस्जिद से जुलूस पर फेंके गए पत्थर, हिंदू कार्यकर्ताओं ने ठेलों में लगाई आग, बागलकोट में तनाव
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने अचानक मटन-चिकन खाना क्यों छोड़ा, वजह कर देगी हैरान, जानिए
वैभव सूर्यवंशी ने अचानक मटन-चिकन खाना क्यों छोड़ा, वजह कर देगी हैरान, जानिए
इंडिया
Weather Forecast: पाकिस्तान ने बिगाड़ा यूपी का मौसम! पारा हाई, बिहार के लिए भी चेतावनी, दिल्ली में मौसम कैसा? जानें ताजा भविष्यवाणी
पाकिस्तान ने बिगाड़ा यूपी का मौसम! पारा हाई, बिहार के लिए भी चेतावनी, दिल्ली में मौसम कैसा? जानें ताजा भविष्यवाणी
बॉलीवुड
Do Deewane Seher Mein Vs Assi BO: ‘अस्सी’ या 'दो दीवाने शहर में' से कौन करेगी तगड़ी ओपनिंग? जानें- बॉक्स ऑफिस प्रीडिक्शन
‘अस्सी’ पड़ेगी 'दो दीवाने शहर में' पर भारी? जानें- ओपनिंग डे प्रीडिक्शन
नौकरी
अग्निवीर भर्ती की उम्र सीमा में हुआ बड़ा बदलाव, अब 1 अप्रैल तक होंगे ऑनलाइन आवेदन
अग्निवीर भर्ती की उम्र सीमा में हुआ बड़ा बदलाव, अब 1 अप्रैल तक होंगे ऑनलाइन आवेदन
ट्रेंडिंग
भारतीय मूल के एग्जिक्यूटिव की दोस्ती ने अमेरिका की कंपनी को डुबो दिया, देखें वायरल पोस्ट
भारतीय मूल के एग्जिक्यूटिव की दोस्ती ने अमेरिका की कंपनी को डुबो दिया, देखें वायरल पोस्ट
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget