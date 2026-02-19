हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रक्या शरद पवार फिर जाएंगे राज्यसभा? कांग्रेस के बड़े नेता ने साफ की तस्वीर

क्या शरद पवार फिर जाएंगे राज्यसभा? कांग्रेस के बड़े नेता ने साफ की तस्वीर

Rajya Sabha Elections 2026: महाराष्ट्र समेत 10 राज्यों की 37 सीटों के लिए 16 मार्च को वोटिंग होगी. शरद पवार के फिर से राज्यसभा जाने के मुद्दे पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने प्रतिक्रिया दी है.

By : वैभव परब | Edited By: अजीत | Updated at : 19 Feb 2026 11:16 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र में राज्यसभा की 7 सीटों पर चुनाव होने हैं. पूर्व केंद्रीय मंत्री और एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार का भी राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है. शरद पवार के फिर से राज्यसभा जाने के मुद्दे को लेकर पूछे गए सवाल पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि इस विषय पर हम तभी बात करेंगे जब पार्टी के अंदर इस पर चर्चा होगी. अभी तक इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है.

महाराष्ट्र से शरद पवार के अलावा रामदास अठावले, फौजिया खान, रजनी पाटिल, प्रियंका चतुर्वेदी, धैर्यशील पाटिल और भागवत कराड का राज्यसभा कार्यकाल 2 अप्रैल को खत्म हो रहा है. चुनाव आयोग की ओर से 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए चुनावी कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है. इन 37 सीटों के लिए 16 मार्च को वोटिंग होगी. 

सचिन पायलट ने अजित पवार विमान हादसे पर क्या कहा?

बारामती विमान हादसे में अजित पवार के निधन को लेकर पूछे गए सवाल पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, ''इस पूरे मामले में तथ्य तलाशने के लिए एक जांच होनी चाहिए, जो समयबद्ध हो. उच्च स्तर की पारदर्शी जांच कराई जानी चाहिए.''

इंडिया गठबंधन के नेतृत्व पर पायलट की प्रतिक्रिया

इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर सचिन पायलट ने कहा कि यह फैसला सर्वसम्मति से होना चाहिए. ऐसे निर्णय किसी एक पार्टी द्वारा नहीं लिए जा सकते. हम सभी मिलकर काम कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन मजबूत है. यह बेहद अच्छा प्रदर्शन कर रहा है.

गलगोटिया यूनिवर्सिटी विवाद पर क्या बोले पायलट?

गलगोटिया यूनिवर्सिटी विवाद को लेकर सचिन पायलट ने कहा, ''यह सरकारी कार्यक्रम था, निजी नहीं. ऐसी घटनाएं हमें शर्मिंदा करती हैं और उद्यमियों और स्टार्टअप्स के भरोसे को प्रभावित करती हैं. ऐसे आयोजनों के लिए सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए.''

किसानों के हितों से समझौता- पायलट

उन्होंने किसानों के मुद्दे पर आगे कहा कि आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मना रहे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि किसानों के हित में रहे उनके विचारों को आज अपनाया नहीं जा रहा है. किसानों की सुरक्षा के लिए जो रेड लाइन हमेशा खींची जाती थी, वह किसी भी सरकार ने कभी पार नहीं की. लेकिन यह पहली बार है कि किसानों के हितों से समझौता किया जा रहा है.

कांग्रेस नेता ने कहा कि यह भी पहली बार है कि किसी देश का राष्ट्रपति बैठक से पहले ही सारी बातें ट्वीट कर रहा है. ट्रंप लगातार यह कहते रहे हैं कि उन्होंने भारत को धमकी देकर युद्ध रुकवाया. हमारी सरकार ने अब तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया है. इस व्यापार समझौते में सीधे तौर पर किसान निशाने पर हैं. इस समझौते से पहले न तो किसानों से कोई चर्चा की गई और न ही विपक्षी नेताओं से कोई बातचीत हुई.

अमेरिका का रवैया भारत पर दबाव बनाने का- सचिन पायलट

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जब ये लोग सत्ता में आए तो पहले भूमि अधिग्रहण कानून लेकर आए, और अपने अगले कार्यकाल में तीन काले कानून ले आए. मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब कोई सरकार सत्ता में होती है, तो उसकी प्राथमिकताएं उसकी मानसिकता को दर्शाती हैं. अमेरिका का रवैया भारत पर दबाव बनाने का है. इस समझौते का किसानों पर दीर्घकालीन प्रभाव बहुत गंभीर होगा.

हम अमेरिका के दबाव में क्यों आ रहे- पायलट

राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि कोई दूसरा देश हमें यह कैसे बता सकता है कि हमें तेल कहां से खरीदना चाहिए? अमेरिका का दबाव चीन पर काम नहीं कर रहा है, फिर हम उस दबाव में क्यों आ रहे हैं? हम पहले ही अमेरिका को 5% टैरिफ दे रहे थे, अब उसे बढ़ाकर 18% कर दिया गया है. यह कैसा सौदा है? जब आप सवाल पूछते हैं तो सरकार कहती है विदेश मंत्रालय से पूछिए, विदेश मंत्रालय कहता है पीयूष गोयल से पूछिए, और पीयूष गोयल कहते हैं वित्त मंत्री से पूछिए.

महाराष्ट्र में सैकड़ों किसान आत्महत्या कर रहे- पायलट

महाराष्ट्र में सैकड़ों किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और यह समझौता इस संकट को और बढ़ाएगा. सरकारें बदलती रही हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने किसानों की इतनी अनदेखी नहीं की, जितनी यह सरकार कर रही है. यह सरकार सिर्फ प्रभावशाली लोगों के लिए काम कर रही है. सरकार का कामकाज देखकर लगता है कि वह किसी दबाव में है. जब परमाणु परीक्षण किए गए थे, तब किस तरह के समझौते किए गए थे?

यही भाजपा, जो हमारी नीतियों—चाहे वह आधार हो, जीएसटी हो या कोई और—का विरोध करती थी, बाद में उन्हीं नीतियों को अपनाती है. हमारे कपड़ा उद्योग की सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया गया. चीन अमेरिका के दबाव में नहीं झुक रहा, तो हम क्यों झुक रहे हैं? सरकार मनरेगा को खत्म करना चाहती है.

ओम बिरला के एआई वीडियो मामले पर क्या बोले पायलट?

उन्होंने कहा कि सरकार नोटिस भेजकर दबाव की राजनीति करती है. लेकिन उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि ऐसी रणनीति ज्यादा समय तक काम नहीं करेगी.

बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर पायलट ने क्या कहा?

बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर कांग्रेस नेता पायलट ने कहा, ''जब भी चुनाव आते हैं, भाजपा घुसपैठियों की बात करने लगती है. सीमा की सुरक्षा केंद्र सरकार के अधीन होती है. चाहे बंगाल हो या बिहार, सीमाओं की सुरक्षा राज्य पुलिस नहीं बल्कि केंद्रीय बल करते हैं. अगर अवैध प्रवासी हैं, तो सरकार को उनका डेटा सार्वजनिक करना चाहिए और उन्हें उनके देश वापस भेजना चाहिए. इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए.''

मुस्लिम आरक्षण पर सचिन पायलट ने कहा कि भाजपा धर्म के आधार पर राजनीति करती है. वह योग्यता की बात नहीं करती, बल्कि समाज को बांटने वाली राजनीति में ही रुचि रखती है.

और पढ़ें

About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
Read
Published at : 19 Feb 2026 11:15 PM (IST)
Tags :
Rajya Sabha Elections MAHARASHTRA NEWS SHARAD PAWAR SACHIN PILOT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
क्या शरद पवार फिर जाएंगे राज्यसभा? कांग्रेस के बड़े नेता ने साफ की तस्वीर
क्या शरद पवार फिर जाएंगे राज्यसभा? कांग्रेस के बड़े नेता ने साफ की तस्वीर
महाराष्ट्र
एकनाथ शिंदे-राज ठाकरे की मुलाकात पर सियासत तेज, अब संजय राउत बोले, 'हम उनकी...'
एकनाथ शिंदे-राज ठाकरे की मुलाकात पर सियासत तेज, अब संजय राउत ने दिया बड़ा बयान
महाराष्ट्र
मुंबई: बिश्नोई गैंग के नाम पर 20 लाख की फिरौती, 'लालपरी' कोडवर्ड से बिछा जाल, 4 अरेस्ट
मुंबई: बिश्नोई गैंग के नाम पर 20 लाख की फिरौती, 'लालपरी' कोडवर्ड से बिछा जाल, 4 अरेस्ट
महाराष्ट्र
उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे को दिया तगड़ा झटका, शिंदे से हुई मुलाकात के बाद ही लिया बड़ा फैसला
उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे को दिया तगड़ा झटका, शिंदे से हुई मुलाकात के बाद ही लिया बड़ा फैसला
Advertisement

वीडियोज

Mahadangal: बटुकों का सम्मान, UP में 2027 का घमासान ? | Shankaracharya | Brajesh Pathak
AI Impact Summit 2026: AI के क्षेत्र में कॉन्पटीशन भी बहुत है... | Bharat Mandapam
Bharat Ki Baat: बटुकों को 'तिलक-जलेबी' एक बहाना है.. | Shankaracharya | Brajesh Pathak
Sandeep Chaudhary: FreeBies पर सबसे बड़ा आंकलन..पत्रकारों ने क्या बताया? | Supreme Court | BJP
US-Iran पर हमला क्यों करना चाहता है? छठी वजह जान हिल जाएंगे आप | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'आपका देश और मजबूत हुआ', भारत में 114 राफेल फाइटर जेट डील की आलोचना पर फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रों का जवाब
'आपका देश और मजबूत हुआ', भारत में 114 राफेल डील की आलोचना पर फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रों का जवाब
छत्तीसगढ़
मुस्लिम कर्मचारियों के लिए BJP सरकार का फैसला, ऑफिस से एक घंटे पहले मिलेगी छुट्टी
मुस्लिम कर्मचारियों के लिए BJP सरकार का फैसला, ऑफिस से एक घंटे पहले मिलेगी छुट्टी
विश्व
'11 महंगे जेट मार गिराए गए', भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर पर डोनाल्ड ट्रंप के दावे में नया ट्विस्ट 
'11 महंगे जेट मार गिराए गए', भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर पर ट्रंप के दावे में नया ट्विस्ट 
क्रिकेट
पाकिस्तान टीम में कलह, टी20 वर्ल्ड कप के बीच बिगड़े कोच और कप्तान के रिलेशन, जानें पूरा माजरा
पाकिस्तान टीम में कलह, टी20 वर्ल्ड कप के बीच बिगड़े कोच और कप्तान के रिलेशन
बॉलीवुड
संजय दत्त की बेटी बन छाई थी ये एक्ट्रेस, अब केरला स्टोरी 2 आएंगी नजर, दिव्यांका त्रिपाठी संग रहा ये कनेक्शन
संजय दत्त की बेटी बन छाई थी ये एक्ट्रेस, अब केरला स्टोरी 2 आएंगी नजर, दिव्यांका त्रिपाठी संग रहा ये कनेक्शन
इंडिया
मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी- 'सिर्फ मुफ्त भोजन, साइकिल, कैश ट्रांसफर पर ध्यान देंगे तो विकास कैसे होगा?'
मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी- 'सिर्फ मुफ्त भोजन, साइकिल, कैश ट्रांसफर पर ध्यान देंगे तो विकास कैसे होगा?'
इंडिया
Lawrence Bishnoi Gang: लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
हेल्थ
Shwaasa AI App: फोन के सामने खांसेंगे, ऐप बता देगा फेफड़ों का हाल! AIIMS ने इस AI ऐप को दी मंजूरी, जानें कैसे काम करता है काम
फोन के सामने खांसेंगे, ऐप बता देगा फेफड़ों का हाल! AIIMS ने इस AI ऐप को दी मंजूरी, जानें कैसे काम करता है काम
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget