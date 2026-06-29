Maharashtra: 'बाबर जनता पार्टी' टिप्पणी से बढ़ी सियासी तल्खी, BJP ने उद्धव ठाकरे पर किया पलटवार

शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे द्वारा भारतीय जनता पार्टी को 'बाबर जनता पार्टी' कहे जाने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है. बीजेपी नेताओं ने उद्धव ठाकरे के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है.

बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने कहा कि 'उद्धव ठाकरे की खुद की पार्टी 'औरंगजेब जनता पार्टी' है, क्योंकि औरंगजेब की कब्र पर जाकर फूल चढ़ाने वाले प्रकाश अंबेडकर के साथ उन्होंने अलायंस किया था. अब औरंगजेब का नाम देने वाले कांग्रेस पार्टी के साथ उनका अलायंस है और इसके लिए मैं उद्धव ठाकरे को इतना ही कहूंगा कि वो बाबर की उठापटक न करें'.

आने वाले समय में यूसीसी बिल लाया जाएगा- भातखलकर

अतुल भातखलकर के अनुसार, उन्होंने महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की भी वकालत की. भातखलकर ने कहा कि उन्होंने विधानसभा में इस संबंध में एक प्राइवेट मेंबर बिल प्रस्तुत किया है. उम्मीद जताई कि मौजूदा विधानसभा सत्र में इस पर चर्चा होगी. आगे कहा जिस तरह राज्य सरकार ने एंटी कन्वर्जन बिल लाने की घोषणा की है, उसी प्रकार आने वाले समय में यूसीसी बिल भी लाया जाएगा.

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महाराष्ट्र की जनता ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा- संजय उपाध्याय

वही बीजेपी विधायक संजय उपाध्याय ने भी उद्धव ठाकरे की टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सवाल किया कि हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे के हिंदुत्व के विचार छोड़ने के बाद उद्धव ठाकरे को बाबर नहीं याद आएगा तो और कौन याद आएगा? भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने से अच्छा वो अपने दामन को देखें. जब से उन्होंने हिंदुत्व छोड़ा है, महाराष्ट्र की जनता ने उनका साथ छोड़ दिया है. आगे कहा अब उनके पास बाबर के सिवाय कोई पर्याय नहीं है. दुर्भाग्य की बात है कि उद्धव ठाकरे इस प्रकार की अनर्गल बातें करते हैं'.

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