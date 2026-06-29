Maharashtra TET Paper Leak: अभ्यर्थियों से फिर से नहीं ली जाएगी फीस, शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान

महाराष्ट्र विधानसभा में टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) प्रश्नपत्र लीक मामले पर शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने महत्वपूर्ण जानकारी दी. उन्होंने सदन को बताया कि पुनर्परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा.

मंत्री दादा भुसे ने कहा कि भविष्य में सभी भर्ती एवं प्रतियोगी परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित की जाएगी. यह समिति राज्य सरकार के सभी विभागों की परीक्षाओं को ऑनलाइन माध्यम से आयोजित करने की संभावनाओं का अध्ययन कर सिफारिशें देगी.

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तीन आरोपी गिरफ्तार, पेपर बरामद

शिक्षा मंत्री ने सदन को यह भी बताया कि टीईटी प्रश्नपत्र बेचने की कोशिश कर रहे तीन आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. उनके पास से टीईटी का मूल प्रश्नपत्र बरामद किया गया है. इस मामले में राजू प्रयाग श्याम सहित तीन लोगों के खिलाफ ठाणे जिले के भिवंडी स्थित कोनगांव पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है.

बड़ी रकम लेकर पेपर बेचने की तैयारी

सरकार के अनुसार, आरोपी बड़ी रकम लेकर प्रश्नपत्र बेचने की तैयारी में थे. तीनों आरोपियों को 27 जून को गिरफ्तार किया गया.

एसआईटी गठित, मकोका लगाने पर विचार

मंत्री दादा भुसे ने बताया कि मामले की गहन जांच के लिए ठाणे पुलिस आयुक्तालय की अपराध शाखा द्वारा विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है. जांच के सिलसिले में पुलिस की टीमें हरियाणा, बिहार और दिल्ली भी रवाना की गई हैं. आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) लगाने की प्रक्रिया भी चल रही है.

सरकार की सख्ती का संदेश

इस मामले ने पूरे महाराष्ट्र में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए थे. शिक्षा मंत्री ने सदन में आश्वासन दिया कि सरकार इस प्रकरण को बहुत गंभीरता से ले रही है और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. पुनर्परीक्षा की तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी. अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की आर्थिक परेशानी न हो, इसके लिए सरकार ने शुल्क माफ करने का फैसला लिया है.

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