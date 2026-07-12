महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अजित पवार के प्लेन क्रैश में निधन हो गया था. उनके निधन के बाद अब परिवार में खुशियां लौटने वाली हैं. अजित पवार के बेटे और राज्यसभा सांसद पार्थ पवार जल्द ही दूल्हा बनने जा रहे हैं. पिता अजित पवार की मौत के कुछ महीने बाद बेटे पार्थ पवार 7 फेरे लेने वाले हैं.

पार्थ पवार की 29 जुलाई को कायनात धर के साथ सगाई होने वाली है. कायनात धर Design box की टीम में काम करती थी. वे हरियाणा से हैं और नोएडा में रहती हैं. अजित पवार को इनके रिश्ते से प्रॉब्लम नहीं थी. यह रिश्ता पहले ही तय हो गया था. कायनात धर पहली बार पब्लिकली सुप्रिया सुले की बेटी की शादी में आईं थीं.

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लंबे समय से लग रही थीं अटकलें

पार्थ पवार और कायनात के रिश्ते को लेकर लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही थीं. पहली बार दोनों को मुंबई में बीते दिनों हुई सुप्रिया सुले की बेटी रेवती की शादी में दिखाई दिए थे. बताया जा रहा है कि दोनों की शादी 29 जुलाई को पुणे में होने जा रही है. पिता अजित पवार के निधन की वजह से यह शादी बेहद सादगी से की जाएगी. अजित पवार के निधन के बाद पहली बार घर में इस शादी की वजह से खुशियां लौटने जा रही हैं.

पवार परिवार से करीबी रहे हैं कायनात परिवार के रिश्ते

कायनात धर के परिवार के पवार परिवार से काफी करीबी रिश्ते रहे हैं. बताया जाता है कि अजित पवार के प्लेन क्रैश के समय कायनात तुरंत बारामती पहुंच गईं थीं. वहीं उन्हें वर्ली शोकसभा में भी देखा गया था. बता दें कि अजित पवार के बड़े बेटे अब अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं. हालांकि छोटे बेटे जय पहले से ही शादीशुदा हैं. कायनात धर 29 जुलाई को महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार की बहू बनेंगी.

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