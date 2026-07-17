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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेश'MP में वही रहेगा जो एक शादी करेगा', UCC का जिक्र कर CM मोहन यादव का बड़ा बयान

'MP में वही रहेगा जो एक शादी करेगा', UCC का जिक्र कर CM मोहन यादव का बड़ा बयान

Mohan Yadav On UCC: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सबका एक कानून होना चाहिए. राम एक शादी करेगा रहीम दो तीन चार तक क्यों जाएगा. जो एक शादी करेगा उसी को प्रदेश में रहने का अधिकार मिलेगा.

Written By : लीलाधर जाटव, कटनी |  Updated at : 17 Jul 2026 10:11 PM (IST)
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मध्य प्रदेश में यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को बड़ा बयान दिया. कटनी में मंच से सीएम मोहन यादव ने कहा कि जब एक देश एक विधान एक निशान तो हिन्दू का कानून अलग मुस्लिम का कानून अलग क्यों होना चाहिए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सबका एक कानून होना चाहिए. राम एक शादी करेगा रहीम दो तीन चार तक क्यों जाएगा. जो एक शादी करेगा उसी को प्रदेश में रहने का अधिकार मिलेगा.

भाषण में सीएम मोहन यादव ने आगे कहा कि इस कानून के पास करने के लिए विधानसभा में भी लाने से पहले भोपाल की पुरानी राजधानी थी. जगदीशपुर उसका नाम बदलकर इस्लामपुर कर दिया था, अब हमने फिर जगदीशपुर कर दिया. वहीं हम इस कानून को पास करेंगे.

ये भी पढ़ें: धार भोजशाला: प्रशासन की चिन्हित जमीन करीब 1 किमी दूर, मुस्लिम पक्ष ने नमाज से किया इनकार

'UCC लागू करने की दिशा में बढ़ रहे आगे'

वहीं सीएम मोहन यादव ने ऐलान किया है कि कैबिनेट की अगली बैठक भोपाल के करीब स्थित जगदीशपुर में होगी. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्लीमनाबाद में सांदीपनि विद्यालयों के लोकार्पण अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान श्रीराम के आशीर्वाद से मध्यप्रदेश एक देश, एक विधान, एक निशान और एक कानून लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.

जगदीशपुर में होगी बैठक

उन्होंने कहा कि विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में प्रदेश में सभी धर्मावलंबियों के लिए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक लाया जाएगा. मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि भोपाल के पास जगदीशपुर स्थित है, इसका नाम विदेशी आक्रांताओं ने बदलकर इस्लामनगर कर दिया था. विधानसभा के सत्र से पहले जगदीशपुर में मंत्रिपरिषद की बैठक कर समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट को अनुमोदन प्रदान किया जाएगा.

मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि रक्षाबंधन से एक बार फिर मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत 1500 रुपए की राशि बैंक खातों में अंतरित की जाएगी.

Published at : 17 Jul 2026 09:56 PM (IST)
Tags :
MP News MOHAN YADAV
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