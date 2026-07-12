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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र: नंदुरबार के हॉस्टल में 40 बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार, 8 छात्रों की हालत गंभीर

महाराष्ट्र: नंदुरबार के हॉस्टल में 40 बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार, 8 छात्रों की हालत गंभीर

Maharashtra News In Hindi: नंदुरबार के शहादा के एक हॉस्टल में खाने से 40 छात्र फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं. जिसमें से 8 बच्चों की हालत गंभीर है, जिन्हें शहादा रूरल हॉस्पिटल में भर्ती कराया है.

Written By : एबीपी महाराष्ट्र डेस्क |  Updated at : 12 Jul 2026 08:41 AM (IST)
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महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के शहादा में सोशल वेलफेयर विभाग के हॉस्टल में खाए गए खाने से 40 छात्र-छात्राओं को फूड पॉइजनिंग हो गया. घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने तुरंत जांच के आदेश दे दिए हैं.

शहादा रूरल हॉस्पिटल में 14 छात्रों को भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. वहीं 8 छात्रों की हालत गंभीर होने पर उन्हें शहादा के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किया गया है. छात्रों ने खाना खाते ही उल्टी और अन्य परेशानी की शिकायत शुरू कर दी थी. जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया.

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हॉस्टल में कोई सुपरिटेंडेंट नहीं  

इस घटना को और भी गंभीर बनाने वाली बात यह है कि हॉस्टल में न तो कोई हॉस्टल सुपरिटेंडेंट तैनात है और न ही कोई अन्य अधिकारी. चौंकाने वाली बात यह है कि हॉस्टल स्टाफ या अधिकारी में से कोई भी इस खाने से प्रभावित नहीं हुआ, केवल बच्चे ही बीमार पड़े. इससे लापरवाही की आशंका और बढ़ गई है.

अधिकारियों ने लिया संज्ञान  

घटना की सूचना मिलते ही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डॉ. मिताली शेट्टी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अश्विनी सनप और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. कलेक्टर ने पूरी घटना की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं. सोशल वेलफेयर विभाग की कथित लापरवाही को लेकर अभिभावकों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों में भारी आक्रोश है.

विभागीय लापरवाही पर सवाल  

सोशल वेलफेयर विभाग संचालित इस हॉस्टल में खाने की गुणवत्ता और स्वच्छता को लेकर पहले भी शिकायतें आती रही हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. अभिभावक अब सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है.

जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और हॉस्टल की व्यवस्था को तुरंत सुधारा जाएगा. फिलहाल सभी प्रभावित छात्रों का इलाज चल रहा है और उनकी निगरानी की जा रही है.

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Published at : 12 Jul 2026 08:38 AM (IST)
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