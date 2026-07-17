INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रउद्धव ठाकरे के 'राम रक्षा' आंदोलन पर संजय शिरसाट बोले, 'इससे यह साबित होता है कि...'

उद्धव ठाकरे के 'राम रक्षा' आंदोलन पर संजय शिरसाट बोले, 'इससे यह साबित होता है कि...'

Sanjay Shirsat on Uddhav Thackeray: 'राम रक्षा' आंदोलन को लेकर मंत्री संजय शिरसाट ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें भगवान राम और हनुमान की याद सिर्फ आंदोलन के समय आती है.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 17 Jul 2026 09:31 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र की राजनीति में 'राम रक्षा' आंदोलन को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. महाराष्ट्र सरकार में मंत्री संजय शिरसाट ने शुक्रवार (17 जुलाई) को शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी मामले को लेकर किया जा रहा आंदोलन इस बात का सबूत है कि उद्धव ठाकरे को भगवान राम और हनुमान की याद सिर्फ आंदोलन के समय ही आती है.

छत्रपति संभाजीनगर में शिरसाट ने कहा, "यह उनका आंदोलन है और इस पर ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है लेकिन इससे यह साबित होता है कि उन्हें (उद्धव ठाकरे को) भगवान राम और हनुमान की याद केवल आंदोलन के समय आती है. उन्होंने हनुमान चालीसा भी पढ़ी है और अब धार्मिक बनने लगे हैं."

सोनम वांगचुक से जुड़े सवाल पर BJP नेता बोले, 'सरकार सबके साथ खड़ी लेकिन नौटंकी का समर्थन नहीं'

संजय शिरसाट ने कहा कि यह विडंबना है कि उद्धव ठाकरे को 2024 में अयोध्या राम मंदिर के प्राण-प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण मिला था, लेकिन वह कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए. उन्होंने कहा कि अब उसी राम मंदिर के मुद्दे पर आंदोलन किया जा रहा है.

हनुमान चालीसा विवाद का भी किया जिक्र

शिरसाट ने साल 2022 की उस घटना का भी जिक्र किया, जब पूर्व सांसद नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे के आवास 'मातोश्री' के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा की थी. इसके बाद उन्हें कुछ दिनों के लिए जेल जाना पड़ा था. उन्होंने साफ कहा कि 18 जुलाई को नागपुर में होने वाले शिवसेना (उद्धव गुट) के विरोध प्रदर्शन पर राज्य सरकार कोई रोक नहीं लगाएगी.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को नागपुर के प्रदर्शन में बुलाए जाने के सवाल पर शिरसाट ने कहा कि किसी को भी किसी आंदोलन में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता. उन्होंने दोहराया कि उद्धव ठाकरे ने खुद राम मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा समारोह में जाने का निमंत्रण स्वीकार नहीं किया था.

शरद पवार और NDA को लेकर भी दिया बड़ा बयान

संजय शिरसाट ने महाराष्ट्र की राजनीति में संभावित बदलाव के भी संकेत दिए. उन्होंने कहा, "राजनीति में बदलाव हो रहे हैं. मैंने सुना है कि शरद पवार की राजग के साथ बातचीत हो रही है. वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल और सुनील तटकरे भी अलग-अलग बातचीत कर रहे हैं. इन वार्ताओं का नतीजा कुछ दिनों या एक सप्ताह में सामने आ जाएगा."

सोनम वांगचुक के अनशन पर क्या बोले?

शिरसाट ने सोनम वांगचुक के अनिश्चितकालीन अनशन पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि अनशन का 20वां दिन है और अदालत ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है. उन्होंने कहा, "हमारी पार्टी का मानना है कि इस आंदोलन का कोई सकारात्मक समाधान निकालकर इसे समाप्त किया जाना चाहिए."

पूर्व सांसद नवनीत राणा ने भी उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा. उन्होंने दावा किया कि उद्धव ठाकरे का 'राम रक्षा आंदोलन' उनकी बिखरती पार्टी को बचाने की कोशिश है.

राणा ने व्यंग्य करते हुए उद्धव ठाकरे को 'जनाब' कहा और कहा कि उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन नहीं किए, लेकिन अब "पार्टी, विधायक और सांसद खोने के बाद उन्हें रामलला, राम रक्षा और हनुमान चालीसा की याद आ रही है."

उन्होंने कहा, "जो आज तक अयोध्या के राम मंदिर नहीं गए, वह 'राम रक्षा' कैसे कर सकते हैं? वह वास्तव में 'पक्ष रक्षा' (अपनी पार्टी को बचाने) का प्रयास कर रहे हैं."

आमिर खान को कांग्रेस की नसीहत, एक्टर ने कहा था, '3 इडियट्स सोनम वांगचुक पर आधारित नहीं'

हनुमान गढ़ी आने का दिया न्योता

नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे से अपील की कि वे 18 जुलाई को नागपुर यात्रा के दौरान अमरावती स्थित हनुमान गढ़ी भी आएं और उनके तथा राणा परिवार के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें.

उन्होंने यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे को अपना 'राम रक्षा' कार्यक्रम शुरू करने से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) मुख्यालय जाकर उसके संस्थापक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार की प्रतिमा के सामने नमन करना चाहिए.

और पढ़ें
Published at : 17 Jul 2026 09:31 PM (IST)
Tags :
Uddhav Thackeray Sanjay Shirsat MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
उद्धव ठाकरे के 'राम रक्षा' आंदोलन पर संजय शिरसाट बोले, 'इससे यह साबित होता है कि...'
उद्धव ठाकरे के 'राम रक्षा' आंदोलन पर संजय शिरसाट बोले, 'इससे यह साबित होता है कि...'
महाराष्ट्र
उद्धव ठाकरे के 'राम रक्षा' आंदोलन पर नवनीत राणा बोलीं, 'अमरावती आइए, साथ बैठकर...'
उद्धव ठाकरे के 'राम रक्षा' आंदोलन पर नवनीत राणा बोलीं, 'अमरावती आइए, साथ बैठकर...'
महाराष्ट्र
सोनम वांगचुक से जुड़े सवाल पर BJP नेता बोले, 'सरकार सबके साथ खड़ी लेकिन नौटंकी का समर्थन नहीं'
सोनम वांगचुक से जुड़े सवाल पर BJP नेता बोले, 'सरकार सबके साथ खड़ी लेकिन नौटंकी का समर्थन नहीं'
महाराष्ट्र
आमिर खान को कांग्रेस की नसीहत, एक्टर ने कहा था, '3 इडियट्स सोनम वांगचुक पर आधारित नहीं'
आमिर खान को कांग्रेस की नसीहत, एक्टर ने कहा था, '3 इडियट्स सोनम वांगचुक पर आधारित नहीं'
Advertisement

वीडियोज

Shehnaaz Gill बोलीं- अभी सक्सेस नहीं मिली, मेरा सपना है लोग टिकट खरीदकर मेरी फिल्में देखने आएं
Bollywood News: '3 Idiots' की कहानी पर आमिर का नया खुलासा, सोनम वांगचुक कनेक्शन पर छिड़ी नई बहस (17-07-2026)
Udne ki Asha: Sailee-Sachin की बदली किस्मत; Ganpatipule में मिला पैसा, पर खो गया सुकून!
Tata Altroz diesel long term review and mileage: E20 ka best solution? #autolive
Ethanol Petrol पर गडकरी का ये Interview Viral है
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ब्रिटेन के 59वें PM होंगे लेबर पार्टी के एंडी बर्नहैम, ग्रेटर मैनचेस्टर के रह चुके मेयर, किंग चार्ल्स III सौंपेंगे सत्ता
ब्रिटेन के 59वें PM होंगे लेबर पार्टी के एंडी बर्नहैम, ग्रेटर मैनचेस्टर के रह चुके मेयर, किंग चार्ल्स III सौंपेंगे सत्ता
विश्व
जॉर्डन में जहां खड़े थे अमेरिकी विमान, वहां ईरान ने ड्रोन- बैलिस्टिक मिसाइल से किया अटैक
जॉर्डन में जहां खड़े थे अमेरिकी विमान, वहां ईरान ने ड्रोन- बैलिस्टिक मिसाइल से किया अटैक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हार्डकोर हिंदुत्व की पिच पर CM योगी? जिन्ना पर दिया बयान तो भड़क उठे AIMIM और सपा के नेता
हार्डकोर हिंदुत्व की पिच पर CM योगी? जिन्ना पर दिया बयान तो भड़क उठे AIMIM और सपा के नेता
क्रिकेट
'मैं खेलना छोड़ दूंगा...', संन्यास की अफवाहों के बीच रोहित शर्मा के पुराने बयान ने मचाई सनसनी; जानें रिटायरमेंट पर क्या कहा
'मैं खेलना छोड़ दूंगा', संन्यास की अफवाहों के बीच रोहित शर्मा के पुराने बयान ने मचाई सनसनी
साउथ सिनेमा
Lenin Box Office Day 7 Worldwide: 'धमाल 4' के आगे 'लेनिन' का भी वर्ल्डवाइड बजा डंका, अखिल अक्किनेनी के करियर का बना इतना बड़ा रिकॉर्ड
'लेनिन' का भी वर्ल्डवाइड बजा डंका, अखिल अक्किनेनी के करियर का बना इतना बड़ा रिकॉर्ड
विश्व
कुवैत में खारे पानी को मीठा करता है जो फिल्टर प्लांट, उस पर ईरान का हमला, क्यों घबरा उठा रेगिस्तानी देश?
कुवैत में खारे पानी को मीठा करता है जो फिल्टर प्लांट, उस पर ईरान का हमला, क्यों घबरा उठा रेगिस्तानी देश?
इंडिया
Explained: क्या इस बार पास होगा परिसीमन बिल? कैसे बजट सत्र के मुकाबले बदल गई मानसून सत्र की तस्वीर?
क्या इस बार पास होगा परिसीमन बिल? कैसे बजट सत्र के मुकाबले मानसून सत्र की तस्वीर बदल गई?
इंडिया
संसद में पेश होने से पहले ही वंदे मातरम बिल पर छिड़ गई बहस, कांग्रेस ने बताया संविधान के खिलाफ, जानें सरकार का तर्क
संसद में आने से पहले ही 'वंदे मातरम' पर बहस, कांग्रेस बोली-संविधान के खिलाफ, जानें सरकार का तर्क
ENT LIVE
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
ENT LIVE
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
ABP NEWS
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
ABP NEWS
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Embed widget