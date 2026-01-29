हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ajit Pawar Last Rites Live: आज अजित दादा की अंतिम यात्रा, बारामती पहुंचे सभी बड़े नेता, नहीं थम रहे आंसू

Ajit Pawar Last Rites Live: आज अजित दादा की अंतिम यात्रा, बारामती पहुंचे सभी बड़े नेता, नहीं थम रहे आंसू

Ajit Pawar Last Rites Live: महाराष्ट्र के दिग्गज नेता अजित पवार की बारामती प्लेन क्रैश में असामयिक मौत ने सबको झकझोर कर रख दिया है. आज अजित पवार की अंतिम यात्रा है.

By : निमिषा श्रीवास्तव  | Updated at : 29 Jan 2026 07:23 AM (IST)

LIVE

Key Events
Ajit Pawar Last Rites Live: आज अजित दादा की अंतिम यात्रा, बारामती पहुंचे सभी बड़े नेता, नहीं थम रहे आंसू
अजित पवार की अंतिम यात्रा लाइव अपडेट्स
Source : ANI/PTI

Background

Ajit Pawar Last Rites Live: पुणे जिले के बारामती में हुए विमान हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और चार अन्य की मौत हो गई. इस मामले में पुलिस ने दुर्घटनावश मृत्यु रिपोर्ट (ADR) दर्ज कर ली है. प्रक्रिया के अनुसार, एडीआर को महाराष्ट्र आपराधिक जांच विभाग (CID) को सौंप दिया जाएगा, जो वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (एएआईबी) की जांच के निष्कर्षों के आधार पर जांच करेगा.

एएआईबी नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन है। एएआईबी ने दुर्घटना की जांच अपने हाथ में ले ली है. सीआईडी ​​के एक अधिकारी ने बताया कि किसी दुर्घटना में प्रभावशाली जन प्रतिनिधि या हस्ती की मौत होने पर जांच सीआईडी करती है.

घड़ी से हुई अजित पवार के शव की पहचान

महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की कलाई घड़ी उनके शव की पहचान करने में काफी मददगार साबित हुई. ग्रामीण जब घटनास्थल पर पहुंचे तो दुर्घटनाग्रस्त विमान का मलबा आग की लपटों में घिरा हुआ था. मलबा बारामती हवाई अड्डे पर रनवे के किनारे से 200 मीटर की दूरी पर बिखरा पड़ा था.

घड़ी पर बना था NCP का सिंबल

प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया कि अजित पवार की पहचान उनकी कलाई घड़ी से हुई. एक वायरल वीडियो में, एक व्यक्ति झुलसे हुए शव की कलाई घड़ी की ओर इशारा करते हुए दावा कर रहा है कि वह अजित पवार हैं. ‘घड़ी’ दिवंगत अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिह्न है.

हादसे को राजनीतिक रंग न देने की अपील

विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेताओं ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) अध्यक्ष अजित पवार की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर बुधवार को गहरा शोक और दुख व्यक्त किया. पवार की बुधवार सुबह पुणे जिले में बारामती के पास एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि अजित पवार और चार अन्य लोगों को ले जा रहे विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना एक हादसा था और इसे राजनीतिक रंग न दिया जाए. 

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार की असामयिक मृत्यु को अविश्वसनीय बताया और कहा कि उन्होंने एक अच्छा मित्र खो दिया है. फडणवीस ने कहा कि अजित पवार के सम्मान में तीन दिन का राजकीय शोक रहेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि अजित पवार की मृत्यु से एक ऐसा खालीपन आ गया है जिसे कभी भरा नहीं जा सकेगा.

07:23 AM (IST)  •  29 Jan 2026

Ajit Pawar Last Rites Live: 11 बजे अजित पवार का अंतिम संस्कार

एबीपी न्यूज के रिपोर्टर वैभव परब ने जानकारी दी है कि अजित पवार का पार्थिव शरीर बारामती के काटेवाड़ी स्थित उनके निवास स्थान पर रखा जाएगा. सुबह 9.00 बजे तक पार्थिव काटेवाड़ी में रखा रहेगा. इसके बाद एम्बुलेंस के माध्यम से अजित पवार की पार्थिव देह को ग.दि.मा. सभागृह तक ले जाया जाएगा. 

सुबह 9 बजे से यहां से अंतिम यात्रा शुरू होगी और वहां से विद्या प्रतिष्ठान के मैदान पर अंतिम यात्रा समाप्त होगी. सुबह 11.00 बजे अजित पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा.

07:16 AM (IST)  •  29 Jan 2026

Ajit Pawar Last Rites Live: विद्या प्रतिष्ठान से अजित पवार की अंतिम यात्रा

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजितदादा पवार के पार्थिव शरीर को अंतिम यात्रा के लिए ले जाया जाएगा. यह यात्रा विद्या प्रतिष्ठान कैंपस से शुरू होगी, शहर से गुजरेगी और अंतिम संस्कार के लिए विद्या प्रतिष्ठान ग्राउंड पर खत्म होगी. महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का कल निधन हो गया, जब वह चार्टर्ड प्लेन से बारामती जा रहे थे और वह क्रैश हो गया. विमान में सवार सभी पांच लोगों की मौत हो गई.

Ajit Pawar Ajit Pawar Death Baramati Plane Crash
New Update
