महाराष्ट्र में हुए विमान हादसे को लेकर महाराष्ट्र पुलिस का बयान सामने आया है. पुलिस ने कहा है कि मामले की पूरी और गहन जांच की जाएगी. ताकि दुर्घटना की सही वजह सामने आ सके. पुलिस और जांच एजेंसियां इस हादसे के हर पहलू को बारीकी से परखेंगी.

जांच की शुरुआत हादसे की जगह से मिले मलबे की जांच से की जाएगी. विशेषज्ञ मलबे की तस्वीरें लेंगे और उसका अध्ययन करेंगे. ताकि यह समझा जा सके कि विमान किस रफ्तार से नीचे आया और टकराने के समय उसका एंगल क्या था. इससे यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि विमान नियंत्रण में था या नहीं.

विमान के ब्लैक बॉक्स की होगी जांच- पुलिस

पुलिस का कहना है कि विमान के ब्लैक बॉक्स को भी जांच के लिए भेजा जाएगा. ब्लैक बॉक्स के जरिए यह जानकारी मिलेगी कि उड़ान के समय विमान की तकनीकी स्थिति कैसी थी और वह उड़ान के लिए पूरी तरह सुरक्षित था या नहीं. अधिकारी यह भी देखेंगे कि उड़ान से पहले विमान की मेंटेनेंस ठीक से हुई थी या नहीं और किसी तरह की लापरवाही तो नहीं बरती गई.

साथ ही जांच में कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर की भी अहम भूमिका होगी. इसके जरिए पायलटों के बीच हुई आखिरी बातचीत, उनके फैसलों और उस समय की स्थिति को समझा जाएगा. इसके अलावा पायलटों और एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) के बीच हुए सभी आधिकारिक संवादों की भी जांच की जाएगी.

निष्पक्ष और वैज्ञानिक तरीके से की जाएगी पूरी जांच

मौसम को भी जांच का अहम हिस्सा माना गया है. अधिकारी हादसे के समय का मौसम, रनवे की स्थिति और हवा की दिशा की जानकारी जुटाएंगे. ताकि यह पता चल सके कि किसी प्राकृतिक कारण ने हादसे में भूमिका निभाई या नहीं.

पुलिस का कहना है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष और वैज्ञानिक तरीके से की जाएगी. जब तक सभी पहलुओं की जांच नहीं हो जाती, तब तक किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी. जांच पूरी होने के बाद ही हादसे की असली वजह साफ हो पाएगी.

