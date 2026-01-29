महाराष्ट्र के डिप्टी मुख्यमंत्री अजित पवार का निजी विमान 28 जनवरी सुबह बारामती एयरस्ट्रिप के पास क्रैश हो गया, जिसमें अजित पवार समेत विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई. आज बारामती में सुबह 11 बजे से अजित पवार का अंतिम संस्कार भी होने वाला है लेकिन इसी बीच उस भीषण हादसे का नया CCTV फुटेज सामने आया है.

इस वीडियो में लैंडिंग से कुछ सेकंड पहले विमान को अचानक बाईं ओर झुकते और तेजी से नीचे गिरते हुए देखा जा सकता है. यह फुटेज बारामती के गोजुबावी ग्रामपंचायत इलाके में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, जिसने हादसे के आखिरी पलों को कैद कर लिया.

आखिरी वीडियो में क्या दिखा?

CCTV वीडियो में साफ दिखाई देता है कि Learjet 45 विमान रनवे के काफी नजदीक था, लेकिन अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया. विमान तेजी से नीचे आया और बाईं ओर रोल करते हुए जमीन से टकरा गया, जिसके तुरंत बाद ज़ोरदार धमाकों के साथ आग का गोला बन गया. चश्मदीदों के मुताबिक, लैंडिंग की कोशिश के दौरान विमान लड़खड़ा रहा था और कुछ ही पलों में कंट्रोल पूरी तरह खो गया. हादसे के बाद लगभग पांच धमाके सुने गए और विमान पूरी तरह जलकर खाक हो गया.

ब्लास्ट के अखिरी पल विमान में क्या हुआ?

इस विमान में अजित पवार के साथ उनके निजी सुरक्षा अधिकारी विदिप जाधव, कैप्टन सुमित कपूर, फर्स्ट ऑफिसर शांभवी पाठक और फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली सवार थीं. विमान ने सुबह 8:10 बजे मुंबई से उड़ान भरी थी. पायलटों को बारामती से लगभग 30 नॉटिकल मील पहले मौसम की जानकारी दी गई थी, जहां विजिबिलिटी करीब 3 किलोमीटर बताई गई, जिसे सुरक्षित लैंडिंग के लिए उपयुक्त माना जाता है. एनडीटीवी के रिपोर्ट्स के अनुसार, पहली अप्रोच के दौरान पायलटों ने रनवे न दिखने की सूचना दी, जिसके बाद गो-अराउंड कराया गया. दूसरी बार 8:34 बजे लैंडिंग की अनुमति मिली, लेकिन 8:44 बजे विमान का सिग्नल अचानक बंद हो गया और कुछ ही मिनटों में हादसा हो गया.

तीन दिन के राजकीय शोक में महाराष्ट्र

हादसे के बाद पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर दौड़ गई. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के सभी स्कूल-कॉलेज और सरकारी संस्थानों में छुट्टी घोषित करते हुए तीन दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजित पवार को “जनता का नेता” बताते हुए उनके निधन को अपूरणीय क्षति करार दिया. 66 वर्षीय अजित पवार के निधन से महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा खालीपन पैदा हो गया है, जिसका असर महायुति की राजनीति और एनसीपी के भविष्य पर साफ दिखेगा. आज 29 जनवरी सुबह 11 बजे बारामती में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसमें कई बड़े नेताओं के शामिल होने की संभावना है.