महाराष्ट्र के बारामती में 28 जनवरी को एक भीषण प्लेन हादसा हुआ, जिसमें डिप्टी सीएम अजित पवार समेत प्लेन में सवार कुल 5 लोगों की मौत हो गई. इस हादसे में दो पायलट भी शामिल थे, जिनमें एक महिला पायलट पिंकी माली थी. पिंकी माली इस उड़ान में अजित पवार के साथ चौथी बार यात्रा कर रही थीं.

कौन थीं पिंकी माली?

पिंकी माली 29 साल की थीं और वरळी के सेन्चुरी क्वार्टर में रहती थीं. उनके पिता शिवकुमार माली ने बताया कि पिंकी बहुत खुश थीं और उन्होंने बताया कि फ्लाइट में जाऊंगी तो अजित पवार से भी बात कराऊंगी. उनके भाई ने बताया कि सुबह कॉल पर उन्होंने कहा था कि वह यात्रा पर जा रही हैं जिसके बाद उनका कोई संदेश नहीं आया. जानकारी के अनुसार, स्थानीय पार्षद पिंकी माली के घर पहुंचकर शोक व्यक्त कर रहे हैं.

अंतिम बातचीत और यादें

पिंकी माली की आखिरी बातचीत में उन्होंने बताया था कि वह बारामती से नांदेड़ जा रही हैं. अजित पवार के PA ने साझा किया कि पिंकी माली खुश होकर मैसेज दिखा रही थीं और इस यात्रा को लेकर उत्साहित थीं. उनका यह उत्साह उनके परिवार और परिचितों के लिए अब गहरी पीड़ा में बदल गया है. हादसे की खबर से उनके घर और आसपास के लोग स्तब्ध हैं.





हादसे का दृश्य और चश्मदीद बयान

बारामती में हुआ विमान हादसा कितना भयावह था यह वहां पर मौजूद एक चश्मदीद ने बताया है. चश्मदीद ने कहा, "मैंने अपनी आंखों से देखा. विमान नीचे आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि यह क्रैश होगा, और फिर सच में क्रैश हो गया. इसके बाद बड़ा धमाका हुआ. हम वहां भागे और देखा कि विमान में आग लगी हुई थी. कई लोग बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग इतनी ज्यादा थी कि मदद नहीं हो सकी. अजित पवार विमान में सवार थे, यह हमारे लिए बहुत दुखद है."