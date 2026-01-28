'मेरे दमदार और दिलदार मित्र', अजित पवार को याद कर भावुक हुए CM देवेंद्र फडणवीस

महाराष्ट्र के दिग्गज नेता और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन से पूरे राज्य में शोक की लहर है. बारामती में उनका प्लेन क्रैश होने के बाद अजित पवार हमारे बीच नहीं रहे. उनके बिछड़ने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी शोक जताया है.

सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार को याद करते हुए कहा, "वे जमीन से जुड़े हुए नेता थे. अजित दादा भाई पवार का बहुत दुखद निधन हुआ है. परिवार में दुख का वातावरण है."

'महाराष्ट्र के लिए कठिन दिन'

सीएम फडणवीस ने आगे कहा, "अजित पवार हमारे दमदार और दिलदार मित्र थे. यह राज्य के लिये कठिन दिन है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह इस हादसे पर हमसे चर्चा की है."

'उम्मीद थी कि अजित पवार लंबी पारी खेलेंगे'

सीएम फडणवीस ने बताया कि इस प्रकार के जन नेता को खोना एक बहुत बड़ी हानि है. हम दोनों ने साथ में काफी काम किए. महाराष्ट्र के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान है. ऐसी उम्मीद थी कि अजित पवार बहुत लंबी पारी खेलेंगे. ऐसे समय में उनका चले जाना, इसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं हैं.

पवार परिवार और NCP पर दुखों का पहाड़

सीएम ने कहा, "अजित पवार के परिवार, उनकी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं पर जो दुख आया है, उसे सह पाना बहुत मुश्किल है. इस दुख की बेला में हम सब उनके साथ हैं. अजित पवार का परिवार जब बारामती पहुंचेगा तो उनसे चर्चा कर के आगे की सारी चीजें ज्ञात की जाएंगी. सीएम ने बताया कि वह और एकनाथ शिंदे बारामती जाएंगे."

सीएम फडणवीस के साथ-साथ महाराष्ट्र का हर नेता, आम जनता इस हादसे से स्तब्ध है, दुखी है. जिस तरीके से अजित पवार का आकस्मिक निधन हुआ है, उन्हें याद कर के सभी की आंखों में आंसू हैं. सीएम फडणवीस ने बताया कि जब अजित पवार के निधन की खबर पीएम मोदी तक पहुंची, उन्होंने तुरंत फोन किया. वे पूरी तरह से शॉक्ड थे.

बारामती में बंद का आह्वान

अपने प्रिय नेता अजित दादा के निधन पर पूरा बारामती गमजदा है. अजित पवार को श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए आज बारामती बंद का आह्वान किया गया है. अजित पवार बारामती की मिट्टी में रचे बसे और इसी मिट्टी की सेवा करते रहे. आज उन्होंने बारामती की इसी मिट्टी में आखिरी सांस ली.