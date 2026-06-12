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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रकॉमेडी शो में विवादित बयान देने वाली डॉ. सेजल पवार पर होगा एक्शन? आया अस्पताल का बयान

कॉमेडी शो में विवादित बयान देने वाली डॉ. सेजल पवार पर होगा एक्शन? आया अस्पताल का बयान

Mumbai News: KEM अस्पताल के डीन डॉ. हरीश पाठक ने कहा कि उन्हें सोशल मीडिया के जरिए मामले की जानकारी हुई है, जिसमें अस्पताल की एक छात्रा शवों के प्राइवेट पार्ट्स को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की.

By : महिमा पांडेय | Updated at : 12 Jun 2026 02:53 PM (IST)
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  • छात्रा सेजल पंवार ने वीडियो जारी कर अपने बयान पर माफी मांगी.

कॉमेडियन प्रणीत मोरे के शो में मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल (KEM) अस्पताल की छात्रा डॉ. सेजल पवार द्वारा दिये गये बयान का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. अब इस मामले में अस्पमताल प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि उचित कार्रवाई की जाएगी. वहीं, मामले को बढ़ता देख सेजल ने वीडियो जारी कर माफी भी मांग ली है.

KEM अस्पताल के डीन डॉ. हरीश पाठक ने कहा कि उन्हें सोशल मीडिया के जरिए मामले की जानकारी हुई है, जिसमें अस्पताल की एक छात्रा शवों के प्राइवेट पार्ट्स को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी करती नजर आ रही है. उन्होंने जानकारी दी कि इस मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है.

जांच के बाद की जाएगी उचित कार्रवाई

डॉ. पाठक ने कहा, "इस तरह की टिप्पणी बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है. हम मृतकों के सम्मान को लेकर बहुत संवेदनशील हैं. मेडिकल रिसर्च के लिए देहदान करने वाले लोग और उनके परिवार भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, ऐसे में इस तरह की टिप्पणियां स्वीकार्य नहीं हैं." डॉ. पाठक ने कहा कि उन्होंने इस मामले की जांच के लिए दो सदस्यों की एक कमेटी बनाई है. इसकी रिपोर्ट मिलने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी."

क्या है मामला?

दरअसल, प्रणीत मोरे के शो के दौरान सेजल ने मेडिकल कॉलेज में रिसर्च के लिए दान किए गए शवों के अंगों का मजाक उड़ाया था, जिसका वीडियो वायरल हो गया. उन्होंने कहा था कि उनके कुछ साथी मेडिकल रिसर्च के लिए दान किए गए पुरूषों के शवों के प्राइवेट पार्टस को देखकर मजाक उड़ाते थे. यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया और लोगों ने इसकी काफी आलोचना की और इसे संवेदनहीन करार दिया. इस दौरान KEM अस्पताल और KEM MARD दोनों के नाम सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आ रहे थे.

सेजल KEM अस्पताल की छात्रा हैं KEM MARD से उनका कोई जुड़ाव नहीं है. KEM MARD ने इसपर सफाई दी है कि विवाद में शामिल छात्रा MBBS अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट है और KEM MARD  (महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ़ रेजिडेंट डॉक्टर्स) से नहीं जुड़ी हैं. हालांकि, KEM MARD ने छात्रा की टिप्पणी को अनुचित करार दिया और मेडिकल एथिक्स और बॉडी डोनर्स का सम्मान करने की बात कही. इसके साथ ही छात्रा की माफी का उल्लेख करते हुए ऑनलाइन ट्रोलिंग व व्यक्तिगत हमलों का विरोध किया. 

सेजल ने दी सफाई

सेजल ने वीडियो के खिलाफ बढ़ते आक्रोश के बाद सफाई दी है और अपनी गलती को स्वीकार किया है. उन्होंने कहा, “तीन महीने पहले एक शो में मैंने जो कहा था, उसका एक हिस्सा अब वायरल हो रहा है. मैंने बहुत गलत बात कही, मुझे इसके लिए बहुत खेद है.  मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, और जो भी बातें कही जा रही हैं, उन्हें देखकर बुरा लग रहा है."

उन्होंने आगे कहा, “यह मेरा पहला स्टैंड-अप शो था, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कुछ महीनों बाद यह क्लिप विवाद का विषय बन जाएगी. मैं कभी भी इसका बचाव नहीं करूंगी, मैं कभी गलत का साथ नहीं दूंगी. मैं सिर्फ सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहती थी और यह आश्वासन देना चाहती थी कि मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी.” वीडियो के अंत में, उन्होंने फिर से माफी मांगी और कहा, “मैंने अगर आपके भावों को ठेस पहुंचाई है तो मुझे माफ कर दीजिए.”

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 12 Jun 2026 02:53 PM (IST)
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