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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'हम देश के सिस्टम और कानून...', फर्जी सर्टिफिकेट के आरोपों पर बोलीं AIMIM पार्षद सहर शेख

'हम देश के सिस्टम और कानून...', फर्जी सर्टिफिकेट के आरोपों पर बोलीं AIMIM पार्षद सहर शेख

Sahar Shaikh News: सहर शेख ने कहा कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं. हम देश के सिस्टम और कानून पर भरोसा रखते हैं. कानूनी तौर पर यह लड़ाई लड़ने की वजह से हम लोगों ने मीडिया को समय नहीं दिया.

By : फियाज उल मुस्तफा | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 21 Apr 2026 07:30 AM (IST)
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एआईएमआईएम की नवनिर्वाचित पार्षद सहर शेख पर चुनाव के दौरान अपनी उम्मीदवारी में फर्जी सर्टिफिकेट बनावाने का आरोप लगा है. इसको लेकर उनके खिलाफ केस भी दर्ज कराया जा चुका है. इस पूरे मामले को लेकर सहर शेख ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इन आरोपों पर कहा कि यह बेबुनियाद हैं. हम पर फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप लगाए गए हैं. 

उन्होंने कहा कि ऐसे समय में आप एसआईआर का काम कर रहे हो, अस्पतालों में जाकर लोगों का हाल जान रहे हो, लेकिन मीडिया में इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि कहीं न कहीं यह सुनकर इंसान पहले तो चौंक जाता है कि यह सब क्यों और क्या हो रहा है. झूठ फैलाया जा रहा है. 

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सहर शेख ने आरोपों पर दी सफाई

सहर शेख ने कहा कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं. हम देश के सिस्टम और कानून पर भरोसा रखते हैं. हम लोग कानूनी तौर पर यह लड़ाई लड़ने की वजह से हम लोगों ने मीडिया को समय नहीं दिया और होल्ड पर रखा था. सहर शेख ने कहा कि आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो लोगों को गलत साबित करने के लिए बहुत जरूरी थी.

उन्होंने आगे कहा कि आगे की लड़ाई कोर्ट में चल रही है. जिन लोगों ने मेरे खिलाफ आरोप लगाए हैं उन्हें मैं कोर्ट में देखूंगी. उन्होंने आगे कहा कि जिन लोगों ने मेरे पिता को महाराष्ट्र का रहवासी साबित करने के कोशिश की है उन्हें भी मैं कोर्ट में देखूंगी. तहसीलदार को भी हम कोर्ट में देखेंगे. उन्होंने हमारे खिलाफ एक तरफा रिपोर्ट पास की है. उनको भी हमने कानूनी तौर पर नोटिस भेजा है. 

कई लोगों के खिलाफ मानहानि का नोटिस

सहर शेख ने बताया कि कुछ लोग और कई सोशल मीडिया अकाउंट्स को कानूनी तौर पर मानहानी का नोटिस भेजा है. इन लोगों के जरिए कुछ ऐसी सामग्री चलाई गई जिस पर मेरे फोटो का इस्तेमाल किया गया. उन्होंने कहा कि यह साफतौर पर पॉलिटिकल प्रोपगेंडा है. लोगों को हार बर्दाश्त नहीं हो रही है. इन लोगों को कानूनी तौर पर जवाब दिया जाएगा. 

बता दें कि इस मामले में फराह सिद्दीकी, शबाब अहमद ने शिकायत दर्ज कराई थी. MIM की कॉर्पोरेटर सहर शेख पर सरकारी एजेंसियों को गुमराह करने का आरोप लगा है. यह खुलासा हुआ है कि उन्होंने अधिकारियों को गुमराह करके महाराष्ट्र में एक फर्जी जाति प्रमाण पत्र हासिल किया था.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 21 Apr 2026 07:30 AM (IST)
Tags :
AIMIM MAHARASHTRA NEWS Thane News Sahar Shaikh
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