'हम देश के सिस्टम और कानून...', फर्जी सर्टिफिकेट के आरोपों पर बोलीं AIMIM पार्षद सहर शेख

एआईएमआईएम की नवनिर्वाचित पार्षद सहर शेख पर चुनाव के दौरान अपनी उम्मीदवारी में फर्जी सर्टिफिकेट बनावाने का आरोप लगा है. इसको लेकर उनके खिलाफ केस भी दर्ज कराया जा चुका है. इस पूरे मामले को लेकर सहर शेख ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इन आरोपों पर कहा कि यह बेबुनियाद हैं. हम पर फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप लगाए गए हैं.

उन्होंने कहा कि ऐसे समय में आप एसआईआर का काम कर रहे हो, अस्पतालों में जाकर लोगों का हाल जान रहे हो, लेकिन मीडिया में इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि कहीं न कहीं यह सुनकर इंसान पहले तो चौंक जाता है कि यह सब क्यों और क्या हो रहा है. झूठ फैलाया जा रहा है.

AIMIM की पार्षद सहर शेख की बढ़ी मुश्किलें, फर्जी दस्तावेज जमा करने के आरोप में दर्ज होगा केस

सहर शेख ने आरोपों पर दी सफाई

सहर शेख ने कहा कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं. हम देश के सिस्टम और कानून पर भरोसा रखते हैं. हम लोग कानूनी तौर पर यह लड़ाई लड़ने की वजह से हम लोगों ने मीडिया को समय नहीं दिया और होल्ड पर रखा था. सहर शेख ने कहा कि आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो लोगों को गलत साबित करने के लिए बहुत जरूरी थी.

उन्होंने आगे कहा कि आगे की लड़ाई कोर्ट में चल रही है. जिन लोगों ने मेरे खिलाफ आरोप लगाए हैं उन्हें मैं कोर्ट में देखूंगी. उन्होंने आगे कहा कि जिन लोगों ने मेरे पिता को महाराष्ट्र का रहवासी साबित करने के कोशिश की है उन्हें भी मैं कोर्ट में देखूंगी. तहसीलदार को भी हम कोर्ट में देखेंगे. उन्होंने हमारे खिलाफ एक तरफा रिपोर्ट पास की है. उनको भी हमने कानूनी तौर पर नोटिस भेजा है.

कई लोगों के खिलाफ मानहानि का नोटिस

सहर शेख ने बताया कि कुछ लोग और कई सोशल मीडिया अकाउंट्स को कानूनी तौर पर मानहानी का नोटिस भेजा है. इन लोगों के जरिए कुछ ऐसी सामग्री चलाई गई जिस पर मेरे फोटो का इस्तेमाल किया गया. उन्होंने कहा कि यह साफतौर पर पॉलिटिकल प्रोपगेंडा है. लोगों को हार बर्दाश्त नहीं हो रही है. इन लोगों को कानूनी तौर पर जवाब दिया जाएगा.

बता दें कि इस मामले में फराह सिद्दीकी, शबाब अहमद ने शिकायत दर्ज कराई थी. MIM की कॉर्पोरेटर सहर शेख पर सरकारी एजेंसियों को गुमराह करने का आरोप लगा है. यह खुलासा हुआ है कि उन्होंने अधिकारियों को गुमराह करके महाराष्ट्र में एक फर्जी जाति प्रमाण पत्र हासिल किया था.

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