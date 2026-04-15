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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रAIMIM की पार्षद सहर शेख की बढ़ी मुश्किलें, फर्जी दस्तावेज जमा करने के आरोप में दर्ज होगा केस

AIMIM की पार्षद सहर शेख की बढ़ी मुश्किलें, फर्जी दस्तावेज जमा करने के आरोप में दर्ज होगा केस

Sahar Yunus Shaikh Case: इस मामले में सिद्दीकी फराह शबाब अहमद ने शिकायत दर्ज कराई थी. MIM की कॉर्पोरेटर सहर शेख पर सरकारी एजेंसियों को गुमराह करने का आरोप लगा है.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 15 Apr 2026 01:17 PM (IST)
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महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मुंब्रा से एआईएमआईएम और 'कैसा हराया' फेम पार्षद सहर शेख की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं. ठाणे के तहसीलदार ने सहर शेख और उनके पिता यूनुस शेख के खिलाफ फर्जी दस्तावेज जमा करके सरकार को गुमराह करने के आरोप में मामला दर्ज करने का आदेश जारी किया है.

इस मामले में सिद्दीकी फराह शबाब अहमद ने शिकायत दर्ज कराई थी. MIM की कॉर्पोरेटर सहर शेख पर सरकारी एजेंसियों को गुमराह करने का आरोप लगा है. यह खुलासा हुआ है कि उन्होंने अधिकारियों को गुमराह करके महाराष्ट्र में एक फर्जी जाति प्रमाण पत्र हासिल किया था.

फर्जी जाति प्रमाण किया प्राप्त

सहर शेख ने यह जाति प्रमाण पत्र मुंबई शहर कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त किया था. ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि सहर शेख की कॉर्पोरेटर की कुर्सी अब खतरे में पड़ सकती है. इस बीच एबीपी न्यूज को फोन पर सहर के पिता यूनुस शेख ने प्रतिक्रिया दी है.

उन्होंने बताया कि इस मामले में हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं है. हमें अदालत से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है. मैं आज मुंब्रा में नहीं हूं, इसलिए मैं कल संबंधित जानकारी जुटाऊंगा और उसके बाद इस विषय पर बात करूंगा.

गाजियाबाद के निवासी हैं युनुस 

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से गांव के मूल निवासी यूनुस इकबाल शेख महाराष्ट्र चले गए. उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग के फॉर्म-8 का इस्तेमाल करके और अधिकारियों को गुमराह करके महाराष्ट्र से फर्जी जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया. उनकी बेटी सहर शेख ने ठाणे मुंसिपल चुनाव के लिए मुंबई नगर निगम कार्यालय से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया.

उन्होंने मुंबई के वार्ड 30 से एआईएमआईएम पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ठाणे नगर निगम का चुनाव जीता. उस समय 'कैसे हराया?' के अपने बयान से वह सुर्खियों में आईं. हालांकि, सहर शेख ने चुनाव लड़ते समय महत्वपूर्ण सरकारी एजेंसियों को गुमराह किया है, और अब उनकी पार्षद पद से बर्खास्तगी की संभावना है.

सत्यापन के लिए दर्ज कराई थी शिकायत

सिद्दीकी फरहा शबाब अहमद ने ठाणे उपमंडल अधिकारी के कार्यालय में यूनुस शेख के जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए शिकायत दर्ज कराई थी. यूनुस ने अधिकारियों को गुमराह करते हुए फॉर्म-8 का इस्तेमाल किया, जबकि प्रवासियों के लिए फॉर्म-10 लागू था.

फर्जी प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था. इसी आधार पर सहर ने मुंबई नगर कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जाति प्रमाण पत्र की जांच के बाद निरीक्षण की मांग की थी. ठाणे तहसीलदार को मिली शिकायत के अनुसार, यूनुस 18 मार्च को हुई सुनवाई में बीमारी का हवाला देते हुए अनुपस्थित रहे. 

हालांकि, सुनवाई में उपस्थित उनके वकीलों ने जाति प्रमाण पत्र की रंगीन फोटोकॉपी और कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किए. सत्यापन के लिए 23 मार्च को दोबारा सुनवाई हुई. इस बार ठाणे तहसीलदार ने शेख के जाति प्रमाण पत्र में त्रुटियों की ओर इशारा किया, जबकि सहर शेख, ठाणे निवासी होने के बावजूद, मुंबई नगर कलेक्टर कार्यालय से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के इरादे पर संदेह व्यक्त किया है.

ये भी पढ़ें: 'मेरे परिवार और मुझ पर लगे आरोप मनगढ़ंत', रूपाली चाकणकर का अशोक खरात के साथ संबंधों पर बयान

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 15 Apr 2026 01:17 PM (IST)
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MAHARASHTRA NEWS Thane News Sahar Shaikh
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