महाराष्ट्र में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 9 IPS अधिकारियों के तबादले, कई जिलों के SP बदले

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारियों का बड़े पैमाने पर तबादला किया है. गृह विभाग द्वारा जारी इस नई तबादला सूची में कई जिलों के पुलिस अधीक्षकों (SP) और पुलिस उप आयुक्तों (DCP) की जिम्मेदारियों में अहम बदलाव किए गए हैं. सातारा, सांगली, कोल्हापुर, जळगांव और गडचिरोली जैसे प्रमुख जिलों को नए पुलिस कप्तान मिले हैं.

कई अधिकारियों को मिली अहम जिम्मेदारी

इस फेरबदल में कुछ अधिकारियों को पदोन्नति (Promotion) के साथ नई जिम्मेदारी सौंपी गई है. एम. रमेश को गडचिरोली के अपर पुलिस अधीक्षक पद से पदोन्नत कर वहीं का पुलिस अधीक्षक (SP) नियुक्त किया गया है. इसके अलावा, कोल्हापुर के SP योगेश गुप्ता को पदोन्नत कर गडचिरोली परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) का प्रभार सौंपा गया है.

तबादले की पूरी सूची एक नज़र में:

अधिकारी का नाम वर्तमान पदस्थापना (Old Posting) नई पदस्थापना (New Posting) तुषार दोशी पुलिस अधीक्षक (SP), सातारा पुलिस अधीक्षक (SP), सांगली निखिल पिंगळे पुलिस उप आयुक्त (DCP), पुणे पुलिस अधीक्षक (SP), सातारा संदीप घुगे पुलिस अधीक्षक (SP), सांगली पुलिस उप आयुक्त (सुरक्षा), राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई योगेश गुप्ता पुलिस अधीक्षक (SP), कोल्हापुर पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG), गडचिरोली परिक्षेत्र निलोत्पल पुलिस अधीक्षक (SP), गडचिरोली पुलिस अधीक्षक (SP), कोल्हापुर एम. रमेश अपर पुलिस अधीक्षक, गडचिरोली पुलिस अधीक्षक (SP), गडचिरोली महेश्वर रेड्डी पुलिस अधीक्षक (SP), जळगांव राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग (CID), पुणे श्रीकांत दिवरे पुलिस अधीक्षक (SP), धुळे पुलिस अधीक्षक (SP), जळगांव राजकुमार शिंदे पुलिस उप आयुक्त (DCP), पुणे पुलिस अधीक्षक (SP), वाशिम

माना जा रहा है कि आगामी प्रशासनिक जरूरतों और कानून-व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह महत्वपूर्ण फेरबदल किया है. सभी अधिकारियों को जल्द से जल्द अपना नया प्रभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं.

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