विधान परिषद चुनाव: पुणे में शरद गुट ने वापस लिया नाम, NCP से विक्रम काकडे निर्विरोध बने MLC

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के उम्मीदवार विक्रम काकडे पुणे से महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं. राकांपा (शरदचंद्र पवार) के उम्मीदवार श्रीकांत पाटिल सहित पांच उम्मीदवारों ने बृहस्पतिवार को चुनाव से हटने का विकल्प चुनने के अंतिम दिन अपना नामांकन वापस ले लिया. अधिकारियों ने यह जानकारी दी.

निर्वाचन अधिकारी गजानन पाटिल ने इस संबंध में काकडे को प्रमाण पत्र प्रदान किया. जिला प्रशासन के अनुसार, पाटिल के साथ-साथ निर्दलीय उम्मीदवार सुनील टिंगरे, तुषार कामठे, प्रदीप कांद और रणजीत जारे ने भी अपने नामांकन पत्र वापस ले लिए हैं.

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निर्विरोध निर्वाचित होने पर क्या बोले काकडे?

निर्विरोध निर्वाचित होने के बाद विक्रम काकडे ने कहा कि इस चुनाव को निर्विरोध बनाने के लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूं. हालांकि चुनाव निर्विरोध है फिर भी मैं सभी मतदाताओं से संपर्क करूंगा और उनके विचार और अपेक्षाएं जानने का प्रयास करूंगा.

पाटिल ने 'पीटीआई भाषा' से कहा कि उपमुख्यमंत्री और राकांपा प्रमुख सुनेत्रा पवार ने राकांपा (शरदचंद्र पवार) अध्यक्ष शरद पवार से पार्टी की उम्मीदवारी वापस लेने का अनुरोध किया था.

विक्रम काकडे ने किया ये दावा

उन्होंने दावा किया, 'हालांकि, पवार ने मुझसे कहा था कि वह मेरे किसी भी फैसले का समर्थन करेंगे. अजित पवार से मेरी निकटता को देखते हुए मैंने अपना नामांकन वापस लेने का फैसला किया. जय और पार्थ पवार के करीबी माने जाने वाले काकडे को रांकापा ने पुणे विधान परिषद (एमएलसी) सीट से उम्मीदवार बनाया था.

काकडे पूर्व राज्यसभा सदस्य और व्यवसायी संजय काकडे के बेटे हैं. स्थानीय स्वशासन निकायों की 16 विधान परिषद सीट और नागपुर स्वशासन निकाय के उपचुनाव के लिए 18 जून को चुनाव होने हैं और मतगणना 22 जून को होगी. इन चुनावों के लिए निर्वाचक मंडल में स्थानीय स्वशासन निकायों के सदस्य शामिल हैं.

विधान परिषद के लिए स्थानीय स्वशासन निकाय कोटे से 16 सीटों के लिए, और नागपुर के स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र कोटे से विधान परिषद उपचुनाव के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 4 जून है. मतगणना 22 जून को होगी.

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