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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra: संपत्ति विवाद बना खूनखराबे की वजह! चाची ने 6 साल मासूम भतीजे को मौत के घाट उतारा

Maharashtra: संपत्ति विवाद बना खूनखराबे की वजह! चाची ने 6 साल मासूम भतीजे को मौत के घाट उतारा

Latur Murder Case: महाराष्ट्र के लातूर जिले के चाकूर में संपत्ति विवाद के चलते चाची ने 6 साल के बच्चे की हत्या कर दी, पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर BNS के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

By : एबीपी महाराष्ट्र डेस्क | Updated at : 20 Apr 2026 09:33 PM (IST)
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Maharashtra Crime News: महाराष्ट्र के लातूर जिले के चाकूर इलाके में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बच्चे की हत्या उसकी चाची ने कर दी. मृतक की पहचान देवांश मंगेश स्वामी के रूप में हुई है, जिसकी उम्र करीब 6 साल थी. पुलिस ने इस मामले में आरोपी महिला अनिता दिनेश स्वामी (उम्र 34) को गिरफ्तार कर लिया है. इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. 

स्वामी परिवार में पिछले कुछ सालों से संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था. हालांकि, इस विवाद को पंचायत की उपस्थिति में सुलझाने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन ये झगड़ा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था. पुलिस जांच के मुताबिक, इसी विवाद और गुस्से में के कारण इस घटना को अंजाम दिया गया था. चाकूर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) और 238 के तहत अपराध संख्या 196/2026 के तहत केस दर्ज किया गया है.

कैसे की गई हत्या?

19 अप्रैल को उजड़ंब रोड के पास एक जर्जर मकान के पास छोटे बच्चे देवांश का लाश मिला था. इस घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की, तो शुरुआती जांच में पता चला कि आरोपी ने गला दबाकर हत्या की थी. इसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी. 

जांच में पुलिस ने पाया कि हत्या के बाद शव को छिपाने और सबूत मिटाने के लिए काफी गहरी साजिश रची गई थी. जांच में यह भी पता चला कि इस मामले में आरोपी ने अपने बेटे के लापता होने का नाटक भी किया था, ताकि किसी का उस पर शक ना जाए. लेकिन पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया और उस बच्चे को सुरक्षित ढूंढ निकाला और इसी कड़ी से पूरे अपराध का खुलासा किया.

17 घंटे में पुलिस ने किया खुलासा

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अमोल तांबे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंगेश चव्हाण और स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने मौके पर पहुंचकर डेरा डाला और जांच शुरू की. पुलिस अधीक्षक ने खुद जांच की कमान संभाली थी.

पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया और महज 17 घंटे में इस पूरे मामला का खुलासा करते हुए आरोपी चाची को गिरफ्तार कर लिया. इस मामले की आगे की जांच पुलिस निरीक्षक भंडे कर रहे हैं. 

Published at : 20 Apr 2026 09:33 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS CRIME NEWS Latur Murder Case
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