अबू आजमी पर भड़के AIMIM नेता वारिस पठान, बोले- CM फडणवीस के हाथ में है समाजवादी पार्टी की चाबी

अबू आजमी पर भड़के AIMIM नेता वारिस पठान, बोले- CM फडणवीस के हाथ में है समाजवादी पार्टी की चाबी
Maharashtra News: एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने अबू आजमी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सपा पहले भी महाविकास अघाड़ी में रहकर भाजपा को फायदा पहुंचाती रही है.
महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आजमी के गठबंधन न करने वाले बयान के बाद एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने सीधा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की सपा की चाबी उत्तर प्रदेश में नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास है.
पठान ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस जितना कहेंगे, ये उतना ही करेंगे. वो जितनी सीटों पर लड़ाना चाहेंगे, ये उतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ेंगे.
वारिस पठान ने पुराने चुनावों का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि सपा पहले भी महाविकास अघाड़ी (एमवीए) का हिस्सा रह चुकी है, लेकिन नतीजा उल्टा हुआ. उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारे, वहीं सपा ने भी वही किया. उनके मुताबिक यह सब फ्रेंडली फाइट थी और इसका फायदा सीधे भाजपा को मिला.
उन्होंने आदित्य ठाकरे के बयान का भी जिक्र किया, जिसमें ठाकरे ने आरोप लगाया था कि चुनावों में सपा ने भाजपा की मदद की है. पठान ने कहा कि ये भाजपा की बी-टीम की तरह काम करते हैं. आज भी इनका यही काम है.
AIMIM को गठबंधन से बाहर रखे जाने पर नाराजगी
वारिस पठान ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी ने भी गठबंधन की इच्छा जताई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उन्हें शामिल नहीं किया. उन्होंने कहा कि ये घमंड में थे, हमें शामिल नहीं किया. हम अकेले लड़े और आगे भी अकेले लड़ेंगे.
उन्होंने दावा किया कि आने वाले बीएमसी चुनाव में एआईएमआईएम को जनता का पूरा समर्थन मिलेगा और पार्टी के कई उम्मीदवार बड़े अंतर से जीतेंगे. कितनी सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी, इसकी घोषणा जल्द की जाएगी.
बड़ी पार्टियां चाहती हैं कि सपा खत्म हो जाए- अबू आजमी
उधर, अबू आजमी ने कहा था कि सपा किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी. उनका आरोप था कि कांग्रेस गठबंधन में मुख्य पार्टी बनकर चलती है, लेकिन अंतिम समय में समझौता तोड़ देती है. आजमी ने कहा कि वो वोटों के बंटवारे के खिलाफ हैं और चाहते हैं कि सभी सेक्युलर दल साथ आएं, लेकिन बड़ी पार्टियां समाजवादी पार्टी को कमजोर करना चाहती हैं.
