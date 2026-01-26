हरे रंग वाले बयान पर विवाद के बीच AIMIM पार्षद सहर शेख ने शेयर की तस्वीरें, 'कौन सा कलर...'

महाराष्ट्र में एआईएमआईएम की पार्षद सहर शेख के 'ग्रीन मुंब्रा' वाले बयान से देशभर में सियासी घमासान जारी है. हरे रंग को लेकर छिड़े विवादों के बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के पार्षद सहर शेख ने अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. साथ ही उन्होंने इस मसले को लेकर अपनी बातों को फिर से रखने की कोशिश की.

AIMIM की पार्षद सहर शेख ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, ''कलर-कलर कौन सा कलर? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं." ठाणे महानगरपालिका चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) से सहर सेख पार्षद चुनी गई हैं.

सहर शेख ने क्या कहा था?

एआईएमआईएम की युवा पार्षद सहर शेख ने भाषण देते हुए कहा था कि हम मुंब्रा को हरा बना देंगे. ठाणे महानगरपालिका चुनावों में पार्टी की जीत के बाद उनका ये बयान सामने आया था. इस बयान के बाद से लगातार इसे लेकर राजनीति जारी है. उनके इस बयान पर विरोधी पार्टियों के नेताओं ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को कठघरे में खड़ा किया. इस बयान को धार्मिक बंटवारा पैदा करने वाला बताया गया. बीजेपी, वीएचपी समेत अन्य संगठनों ने भी सहर शेख के बयान पर विरोध जताया.

बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने दर्ज कराई थी शिकायत

बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने AIMIM पार्षद सहर शेख के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. इस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने ओवैसी की पार्टी के पार्षद को नोटिस जारी किया था. बाद में उन्होंने अपने बयान पर सफाई देते हुए माफी भी मांगी थी. उन्होंने अपनी सफाई में कहा था कि मेरा बयान सिर्फ पार्टी के झंडे (हरा) के रंग को लेकर था.

सहर शेख ने सफाई देते हुए मांगी थी माफी

किरीट सोमैया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था, ''मुंबई से मुंब्रा में एआईएमआईएम की नेता सहर शेख ने अपने 'मुंब्रा को हरा बना देंगे' बयान पर माफी मांगी है. माफीनामे में उन्होंने लिखा, ''मेरा इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था. हम तिरंगे के लिए जिएंगे और तिरंगे के लिए मरेंगे. फिर भी, अगर उनके बयान से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो मैंने लिखकर सबके सामने माफी मांगी है.''

उद्धव गुट ने AIMIM नेताओं को घेरा

उद्धव ठाकरे गुट के नेता आनंद दुबे ने सहर शेख के बयान पर वारिस पठान और इम्तियाज जलील को घेरते हुए कहा कि यह देश हरे सांपों को कुचल डालेगा. हरी सोच को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे. उन्होंने इसे बीजेपी और एआईएमआईएम के बीच छिपी हुई नूरा कुश्ती भी करार दिया.

वारिस पठान और इम्तियाज जलील ने सहर शेख का किया समर्थन

AIMIM नेता वारिस पठान ने अपनी पार्टी की पार्षद के बयान का समर्थन किया था. उन्होंने कहा कि मुंबई-महाराष्ट्र नहीं, बल्कि पूरे देश को हरा करेंगे. हमारी पार्टी का रंग हरा है और पूरे देश में झंडा लहराएगा. इम्तियाज जलील ने भी शनिवार (24 जनवरी) को अपनी पार्टी की नेता सहर शेख का समर्थन करते हुए कहा था कि AIMIM सिर्फ मुंब्रा ही नहीं, बल्कि पूरे महाराष्ट्र को हरा करेगी.