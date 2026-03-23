'तुम पिछले जन्म की अप्सरा हो, पति से तलाक तय', फर्जी बाबा अशोक खरात के खिलाफ तीसरा मामला दर्ज

महाराष्ट्र के नासिक में खुद को त्रिकालज्ञानी और अवतारी पुरुष बताने वाले कथित ढोंगी बाबा अशोक खरात का एक और घिनौना सच सामने आया है. तांत्रिक उपायों और भविष्यवाणी की आड़ में महिलाओं का शारीरिक और मानसिक शोषण करने वाले इस ढोंगी के खिलाफ सरकारवाड़ा पुलिस थाने में अब तीसरा मामला दर्ज किया गया है. इस सनसनीखेज खुलासे के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है.

पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, एक विवाहित महिला अपने पारिवारिक विवादों से परेशान होकर समाधान के लिए अशोक खरात के पास पहुंची थी. खरात ने महिला की मानसिक स्थिति और परेशानी का फायदा उठाया और उसे यह कहकर भ्रमित किया कि, "तुम पिछले जन्म की अप्सरा हो और तुम्हारा वर्तमान पति से तलाक पहले से ही तय है." खुद को अवतारी पुरुष बताकर उसने महिला के मन में अंधविश्वास का डर और झूठी उम्मीदें पैदा कीं, जिससे वह पूरी तरह से उसके प्रभाव में आ गई.

धार्मिक अनुष्ठान के नाम पर यौन शोषण और जबरन गर्भपात

आरोप है कि खरात ने धार्मिक अनुष्ठान, तांत्रिक उपायों और अपनी फर्जी शक्तियों का खौफ दिखाकर महिला का लगातार यौन शोषण किया. इस शारीरिक शोषण के दौरान जब महिला गर्भवती हो गई, तो मामले का सबसे खौफनाक पहलू सामने आया. पोल खुलने के डर से खरात ने महिला को अपने कार्यालय में बुलाया और उसे धोखे से गर्भपात की दवाएं खिला दीं.

2027 में शादी का झूठा वादा

पीड़िता को खामोश रखने और गुमराह करने के लिए इस ढोंगी बाबा ने भावनाओं के साथ भी घिनौना खेल खेला. उसने महिला को यह कहकर बहकाया कि, "मेरे भाग्य में दो शादियां लिखी हैं. तुम मुझसे विवाह कर लो, मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को हमेशा सुखी रखूंगा." खरात लगातार महिला को साल 2027 में शादी करने का झूठा वादा देकर उसका शोषण करता रहा.

पुलिस जांच में और खुलासों की आशंका

सरकारवाड़ा पुलिस थाने में दर्ज इस तीसरी एफआईआर (FIR) ने अशोक खरात के काले साम्राज्य की पोल खोल दी है. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और अधिकारियों का मानना है कि जांच आगे बढ़ने पर कई अन्य पीड़ित महिलाओं के नाम और चौंकाने वाले खुलासे सामने आ सकते हैं.