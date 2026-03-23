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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रयुद्ध संकट: प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान, 'मैं PM के भाषण का स्वागत करती हूं, ऐसी...'

युद्ध संकट: प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान, 'मैं PM के भाषण का स्वागत करती हूं, ऐसी...'

Israel Iran War: शिवसेना (UBT) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि युद्ध का प्रभाव पूरी दुनिया झेल रही, भारत पर गहरा असर पड़ा है. यह जानना बेहद अहम था कि हम इसके नतीजों से निपटने के लिए कहां खड़े हैं.

By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 23 Mar 2026 06:14 PM (IST)
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लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार (23 मार्च) को मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के बीच अपनी बात रखी. इसे लेकर उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने दावा करते हुए कहा कि अमेरिका, इजरायल और ईरान युद्ध का भारत पर गहरा असर पड़ा है क्योंकि हमारी ऊर्जा सुरक्षा का एक बड़ा हिस्सा युद्धग्रस्त क्षेत्र से आता है. शिवसेना (यूबीटी) नेता ने ये भी कहा कि पीएम मोदी को युद्ध के एक हफ्ते के अंदर देश की जनता को आश्वस्त करते हुए ऊर्जा भंडार को लेकर बेहतर तैयारी करनी चाहिए थी.

प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, ''मेरा मानना ​​है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजरायल और ईरान में युद्ध के एक हफ्ते के भीतर ही देश की जनता को आश्वस्त करना चाहिए था, और हमें नियमों पर आधारित व्यवस्था के बिगड़ने पर स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए था, साथ ही स्टॉक रिजर्व के मामले में बेहतर तैयारी करनी चाहिए थी, फिर भी मैं पीएम मोदी के संबोधन का स्वागत करती हूं.'' 

उम्मीद है कि स्थिति और नहीं बिगड़ेगी- प्रियंका चतुर्वेदी

उन्होंने आगे कहा, ''युद्ध का प्रभाव पूरी दुनिया झेल रही है, भारत पर गहरा असर पड़ा है क्योंकि हमारी ऊर्जा सुरक्षा का एक बड़ा हिस्सा युद्धग्रस्त क्षेत्र से आता है इसलिए यह जानना बेहद अहम था कि हम इसके नतीजों से निपटने के लिए कहां खड़े हैं. उम्मीद है कि स्थिति और नहीं बिगड़ेगी और सभी पक्षों में समझदारी आएगी.''

पीएम मोदी ने लोकसभा में क्या कहा?

पीएम मोदी ने लोकसभा में अपनी बात रखते हुए कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध ने भारत के समक्ष अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं. यह जरूरी है कि संसद से एकजुट आवाज दुनिया में जाए. उन्होंने भरोसा दिलाते हुए कहा, ''मैं देश के किसानों को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार उनकी हर संभव मदद करती रहेगी.''

हमें तैयार और एकजुट रहना होगा- पीएम मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा, ''वाणिज्यिक पोतों पर हमला और होर्मुज जैसे जलमार्ग को रोकना अस्वीकार्य है, बातचीत और कूटनीति ही समस्या का समाधान है. हमें तैयार रहना होगा और साथ ही एकजुट भी रहना होगा. हम कोरोना काल के दौरान भी ऐसी चुनौती का सामना कर चुके हैं.''

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 23 Mar 2026 05:58 PM (IST)
Tags :
Priyanka Chaturvedi Maharashtra News ISRAEL ISRAEL IRAN WAR IRAN
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