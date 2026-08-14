चाकन इंडस्ट्रियल एरिया की समस्या पर शरद पवार ने जताई चिंता, सरकार की ये मांग

राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता और राज्यसभा सांसद शरद पवार ने महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित चाकन औद्योगिक क्षेत्र में खराब सड़कों, पानी की किल्लत और ट्रैफिक जाम की समस्याओं पर चिंता जताई. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन असुविधाओं के कारण 2,000 से अधिक कर्मचारियों वाली 20 कंपनियां वहां से पलायन करने पर विचार कर रही हैं.

पवार ने केंद्र सरकार के आंकड़ों का हवाला देते हुए यह भी कहा कि पिछले पांच वर्षों में राज्य में 36,211 निजी कंपनियां बंद हुई हैं, जिससे नौकरियों पर असर पड़ा है. उन्होंने सरकार से मांग की कि एमआईडीसी और अन्य विभागों के साथ तालमेल बिठाकर बुनियादी ढांचे को तुरंत सुधारा जाए.

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शरद पवार के बयान पर सीएम स्पष्ट की स्थिति

शरद पवार के इस बयान पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्थिति स्पष्ट की. उन्होंने बताया कि बंद बताई गई कंपनियों में से करीब 76 प्रतिशत 'डिफंक्ट' यानी ऐसी कंपनियां हैं जो कभी चालू ही नहीं हुई थीं और उन्हें प्रशासनिक प्रक्रियाओं के तहत सूची से हटाया गया था.

4 लाख सक्रिय कंपनियों के साथ पहले स्थान पर महाराष्ट्र

फडणवीस ने आंकड़े साझा करते हुए कहा कि महाराष्ट्र लगभग 4 लाख सक्रिय कंपनियों और हर साल सर्वाधिक नए पंजीकरणों के साथ देश में पहले स्थान पर बना हुआ है. उन्होंने जोर दिया कि राज्य में औद्योगिक विकास और विदेशी निवेश की स्थिति बेहद मजबूत है.

चाकन औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं को किया स्वीकार

चाकन औद्योगिक क्षेत्र की स्थानीय समस्याओं को स्वीकार करते हुए फडणवीस ने बताया कि सरकार इस पर तेजी से काम कर रही है. उद्योग मंत्री उदय सामंत के नेतृत्व में जिला प्रशासन, एमआईडीसी, पीएमआरडीए और एनएचएआई अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई. इसमें चाकण की समस्याओं का निवारण करने के लिए एक अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजना तैयार की गई है, ताकि किसी भी कंपनी को राज्य से बाहर न जाना पड़े.

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