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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रपत्नी के हत्या के बाद फरार आरोपी पति को कुरार पुलिस ने महाड़ से किया गिरफ्तार

पत्नी के हत्या के बाद फरार आरोपी पति को कुरार पुलिस ने महाड़ से किया गिरफ्तार

आरोपी पति आकाश ने पहले घायल पत्नी सुचिता को अस्पताल में भर्ती कराया था और दावा किया था कि वह घायल हो गई है.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 14 Aug 2026 12:21 PM (IST)
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मुंबई की कुरार पुलिस ने अपनी पत्नी सुचिता की हत्या के बाद फरार चल रहे आरोपी पति आकाश सालुंखे को महाड़ से गिरफ्तार कर लिया है.

आरोपी पति आकाश ने पहले घायल पत्नी सुचिता को अस्पताल में भर्ती कराया था और दावा किया था कि वह घायल हो गई है,इसके बाद वह अस्पताल से फरार हो गया,बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हुई.

पुलिस के अनुसार आकाश और सुचिता की शादी 2022 में हुई थी,दोनों परिवार इस रिश्ते के खिलाफ थे,यह दंपति मलाड पूर्व के कुरार स्थित तानाजी नगर में रहता था. उनका एक 4 साल का बेटा भी है.  पुलिस ने बताया कि आकाश को अपनी पत्नी की चरित्र पर शक था और दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था,आकाश दिहाड़ी मजदूर था और शराब पीता था.

रविवार को झगड़े के बाद उसने कथित तौर पर अपनी पत्नी की चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी,इसके बाद उसने एक स्थानीय निवासी की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया और कहा कि वह घायल हो गई है और फिर वह अस्पताल से भाग गया.

कुरार पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी पति की तलाश कर रही थी. पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए कई टीमें बनाई . पुलिस ने टेक्निकल इंटेलिजेंस के आधार पर आकाश को महाड में उसके घर से गिरफ्तार किया.

पुलिस ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ के दौरान,उसने कथित तौर पर अपनी पत्नी को चाकू मारने की बात कबूल की और बताया कि डॉक्टरों द्वारा मृतक घोषित करने के बाद वह अस्पताल से भाग गया.

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 14 Aug 2026 12:21 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS CRIME NEWS Mumai News
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