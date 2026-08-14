पत्नी के हत्या के बाद फरार आरोपी पति को कुरार पुलिस ने महाड़ से किया गिरफ्तार

मुंबई की कुरार पुलिस ने अपनी पत्नी सुचिता की हत्या के बाद फरार चल रहे आरोपी पति आकाश सालुंखे को महाड़ से गिरफ्तार कर लिया है.

आरोपी पति आकाश ने पहले घायल पत्नी सुचिता को अस्पताल में भर्ती कराया था और दावा किया था कि वह घायल हो गई है,इसके बाद वह अस्पताल से फरार हो गया,बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हुई.

पुलिस के अनुसार आकाश और सुचिता की शादी 2022 में हुई थी,दोनों परिवार इस रिश्ते के खिलाफ थे,यह दंपति मलाड पूर्व के कुरार स्थित तानाजी नगर में रहता था. उनका एक 4 साल का बेटा भी है. पुलिस ने बताया कि आकाश को अपनी पत्नी की चरित्र पर शक था और दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था,आकाश दिहाड़ी मजदूर था और शराब पीता था.

रविवार को झगड़े के बाद उसने कथित तौर पर अपनी पत्नी की चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी,इसके बाद उसने एक स्थानीय निवासी की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया और कहा कि वह घायल हो गई है और फिर वह अस्पताल से भाग गया.

कुरार पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी पति की तलाश कर रही थी. पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए कई टीमें बनाई . पुलिस ने टेक्निकल इंटेलिजेंस के आधार पर आकाश को महाड में उसके घर से गिरफ्तार किया.

पुलिस ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ के दौरान,उसने कथित तौर पर अपनी पत्नी को चाकू मारने की बात कबूल की और बताया कि डॉक्टरों द्वारा मृतक घोषित करने के बाद वह अस्पताल से भाग गया.