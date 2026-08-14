नागपुर स्नातक सीट पर BJP का मेगा प्लान, रविंद्र चव्हाण ने विदर्भ में संभाला चुनावी मोर्चा

महाराष्ट्र में नागपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने विदर्भ का दो दिवसीय दौरा कर संगठनात्मक बैठकों की समीक्षा की और पदाधिकारियों को चुनावी रणनीति के साथ मैदान में उतरने का संदेश दिया. इस दौरान उन्होंने संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं की भूमिका और चुनावी तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की.

रविंद्र चव्हाण की मौजूदगी में नागपुर ग्रामीण (रामटेक), चंद्रपुर महानगर एवं ग्रामीण, गढ़चिरौली, गोंदिया, भंडारा, नागपुर महानगर, काटोल और वर्धा सहित कई संगठनात्मक जिलों में बैठकें आयोजित की गईं.

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बैठकों में आगामी नागपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई. पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करने और योजनाबद्ध तरीके से चुनाव अभियान चलाने का आह्वान किया गया.

मोदी-फडणवीस सरकार के विकास कार्यों को बनाया मुद्दा

बैठक में रविंद्र चव्हाण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में विदर्भ क्षेत्र में विकास कार्यों को गति मिली है. उन्होंने कहा कि नागपुर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पुण्यभूमि है और विदर्भ भाजपा का मजबूत आधार क्षेत्र रहा है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतर रही है और संगठन की मजबूती के दम पर जीत हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने कार्यकर्ताओं में उत्साह और आत्मविश्वास बनाए रखने पर जोर दिया.

वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का किया सम्मान

चंद्रपुर में आयोजित बैठक के दौरान ब्रह्मपुरी के प्रो. शेख सर का रविंद्र चव्हाण ने सम्मान किया. प्रो. शेख सर वर्ष 1980 से भाजपा के कार्यों से जुड़े रहे हैं. चव्हाण ने कहा कि ऐसे समर्पित और पुराने कार्यकर्ता भाजपा संगठन की असली ताकत हैं. उनके संघर्ष, निष्ठा और योगदान से पार्टी का संगठन मजबूत हुआ है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से वरिष्ठ नेताओं के अनुभवों से सीख लेने की अपील की.

नेताओं और कार्यकर्ताओं से किया संवाद

विदर्भ दौरे के दौरान रविंद्र चव्हाण ने कई वरिष्ठ नेताओं और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की. उन्होंने रामटेक जिलाध्यक्ष आनंदराव राऊत, विधायक कीर्तिकुमार (बंटी) भांगड़िया, पूर्व विधायक अतुल देशकर सहित कई नेताओं के निवास और कार्यालयों पर पहुंचकर संगठन की स्थिति की जानकारी ली. बैठकों में मंत्री डॉ. अशोक उईके, राज्यमंत्री पंकज भोयर, प्रदेश महासचिव एवं विधायक संजय कुटे समेत कई विधायक, पूर्व सांसद और वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे.

भाजपा का दावा है कि नागपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में संगठन पूरी तरह तैयार है और कार्यकर्ताओं की सक्रियता के जरिए पार्टी जीत दर्ज करेगी. वहीं चुनावी मैदान में उतरने से पहले भाजपा ने विदर्भ में अपनी पकड़ और मजबूत करने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है.

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