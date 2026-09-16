आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान, 'मैं दिशा सालियान से कभी...'

शिवसेना (यूबीटी) के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि मैं दिशा सालियान से कभी नहीं मिला और न ही उन्हें जानता था. आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया कि उनकी छवि को जान बूझकर खराब करने की कोशिश गी जा रही है और इसलिए उन्हें दिशा सालियान मामले से जोड़ा जा रहा है. उन्होंने एक्स पोस्ट में ये बात कही.

लगातार चलाया जा रहा झूठा कैंपेन- ठाकरे

आदित्य ठाकरे ने कहा, "पिछले 6 सालों से कुछ लोग जान बूझकर बार बार मेरा नाम इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जबकि इसका कोई सबूत या संबंध नहीं है." उन्होंने कहा कि बिना किसी फैक्ट और सच्चाई के लगातार ये झूठा कैंपेन चलाया जा रहा है जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में किया जा रहा मीडिया ट्रायल सच्चाई को नहीं बदल सकता.

दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत के मैनेजर के रूप में काम कर चुकी थीं

8 जून 2020 को 12वीं मंजिल से गिरने से दिशा की मौत हो गई

एक हफ्ते बाद सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को मृत पाए गए

दोनों की मौत को जोड़कर देखा गया

इस मामले में खूब राजनीति हुई

अब छह साल बाद फिर मामला सुर्खियों में है

सच्चाई के लिए लड़ाई जारी रहेगी- ठाकरे

आगे उन्होंने लिखा, "मैं फिर कहता हूं कि अगर आपको लगता है कि इस तरह चरित्र हनन और झूठे प्रचार से मुझे चुप करा सकते हैं तो ये आपकी गलतफहमी है. सच्चाई के लिए और अन्याय के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी."

इससे पहले मंगलवार (15 सितंबर) को शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा था कि दिशा सालियान मामले में सीबीआई की एफआईआर ठाकरे परिवार की छवि को धूमिल करने की राजनीतिक साजिश है.

दिशा के पिता ने आदित्य ठाकरे के खिलाफ FIR की मांग की थी

इस मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है लेकिन किसी को भी नामजद आरोपी नहीं बनाया गया है. हाई कोर्ट के आदेश के बाद ये एफआईआर हुई. दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने आदित्य ठाकरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया था, लेकिन कोर्ट ने किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई टिप्पणी करने से परहेज किया और कहा कि मामले की जांच करना जांच एजेंसी का काम है.

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