गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रआदित्य ठाकरे का बड़ा बयान, 'मैं दिशा सालियान से कभी...'

आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान, 'मैं दिशा सालियान से कभी...'

शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि दिशा सालियान केस से उन्हें जोड़ना उनकी छवि को खराब करने की जानबूझकर की गई कोशिश है.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 16 Sep 2026 06:45 PM (IST)
Preferred Sources

शिवसेना (यूबीटी) के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि मैं दिशा सालियान से कभी नहीं मिला और न ही उन्हें जानता था. आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया कि उनकी छवि को जान बूझकर खराब करने की कोशिश गी जा रही है और इसलिए उन्हें दिशा सालियान मामले से जोड़ा जा रहा है. उन्होंने एक्स पोस्ट में ये बात कही.

लगातार चलाया जा रहा झूठा कैंपेन- ठाकरे

आदित्य ठाकरे ने कहा, "पिछले 6 सालों से कुछ लोग जान बूझकर बार बार मेरा नाम इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जबकि इसका कोई सबूत या संबंध नहीं है." उन्होंने कहा कि बिना किसी फैक्ट और सच्चाई के लगातार ये झूठा कैंपेन चलाया जा रहा है जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में किया जा रहा मीडिया ट्रायल सच्चाई को नहीं बदल सकता. 

  • दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत के मैनेजर के रूप में काम कर चुकी थीं
  • 8 जून 2020 को 12वीं मंजिल से गिरने से दिशा की मौत हो गई
  • एक हफ्ते बाद सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को मृत पाए गए
  • दोनों की मौत को जोड़कर देखा गया
  • इस मामले में खूब राजनीति हुई 
  • अब छह साल बाद फिर मामला सुर्खियों में है

सच्चाई के लिए लड़ाई जारी रहेगी- ठाकरे

आगे उन्होंने लिखा, "मैं फिर कहता हूं कि अगर आपको लगता है कि इस तरह चरित्र हनन और झूठे प्रचार से मुझे चुप करा सकते हैं तो ये आपकी गलतफहमी है. सच्चाई के लिए और अन्याय के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी."

इससे पहले मंगलवार (15 सितंबर) को शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा था कि दिशा सालियान मामले में सीबीआई की एफआईआर ठाकरे परिवार की छवि को धूमिल करने की राजनीतिक साजिश है. 

दिशा के पिता ने आदित्य ठाकरे के खिलाफ FIR की मांग की थी

इस मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है लेकिन किसी को भी नामजद आरोपी नहीं बनाया गया है. हाई कोर्ट के आदेश के बाद ये एफआईआर हुई. दिशा सालियान के पिता  सतीश सालियान ने आदित्य ठाकरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया था, लेकिन कोर्ट ने किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई टिप्पणी करने से परहेज किया और कहा कि मामले की जांच करना जांच एजेंसी का काम है.

अभिजीत दीपके ने नई मुहिम का किया ऐलान, अब क्या करेंगे CJP फाउंडर?

Input By : PTI

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
Read More
Published at : 16 Sep 2026 05:58 PM (IST)
Tags :
Aaditya Thackeray Disha Salian
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
अभिजीत दीपके ने नई मुहिम का किया ऐलान, अब क्या करेंगे CJP फाउंडर?
अभिजीत दीपके ने नई मुहिम का किया ऐलान, अब क्या करेंगे CJP फाउंडर?
महाराष्ट्र
UCC के विरोध में मुस्लिम नेता, अब शरद पवार गुट ने कहा, 'गलतफहमी है कि...'
UCC के विरोध में मुस्लिम नेता, अब शरद पवार गुट ने कहा, 'गलतफहमी है कि...'
महाराष्ट्र
UPI Charges: शरद पवार गुट का बड़ा बयान, 'ये अमेरिका के दबाव का...'
यूपीआई चार्ज: शरद पवार गुट का बड़ा बयान, 'ये अमेरिका के दबाव का...'
महाराष्ट्र
ठाणे: पत्नी और दो बेटियों संग जान देने पुल पर पहुंचा शख्स, पुलिस ने बचाया
ठाणे: पत्नी और दो बेटियों संग जान देने पुल पर पहुंचा शख्स, पुलिस ने बचाया
Advertisement

वीडियोज

UCC Controversy: UCC पर भड़के Arshad Madani और Asaduddin Owaisi | RSS | BJP | UP | Breaking
Sairab: 😮Nayanika की अधूरी ख्वाहिश हुई पूरी! शादी में अचानक Tinni के आते ही खिलीं खुशियां। #sbs
Bollywood News: डेढ़ दिन के बप्पा को नम आंखों और नाच-गाते हुए दी विदाई, शिल्पा शेट्टी और गोविंदा ने ऐसे मनाया गणेशोत्सव (16.09.26)
गुरुग्राम की सड़क पर खौफ का शिकारी...पुलिस का कड़ा एक्शन !
Rajasthan के Tonk में भयंकर हादसा..कार की हालत देख होश उड़ जाएंगे!। Viral News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इंडियन वॉरशिप से टकराकर बर्बाद होने वाला PAK का जहाज PNS हुनैन कैसा था? जानें
इंडियन वॉरशिप से टकराकर बर्बाद होने वाला PAK का जहाज PNS हुनैन कैसा था? जानें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ हिट एंड रन केस: पकड़ा गया आरोपी शाहनवाज, अनामिका से थी दोस्ती
लखनऊ हिट एंड रन केस: पकड़ा गया आरोपी शाहनवाज, अनामिका से थी दोस्ती
इंडिया
असदुद्दीन ओवैसी ने Gen-Z को दिया मैसेज - 'जो बीवी की गुलामी करता है वो...'
असदुद्दीन ओवैसी ने Gen-Z को दिया मैसेज - 'जो बीवी की गुलामी करता है वो...'
इंडिया
झीरम घाटी नरसंहार केस: NIA कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी 10 दोषियों को फांसी की सजा
झीरम घाटी नरसंहार केस: NIA कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी 10 दोषियों को फांसी की सजा
क्रिकेट
ऐतिहासिक मैच से पहले जापानी राजदूत ने भारतीय टीम से की मुलाकात, गिफ्ट में दी दारुमा डॉल
ऐतिहासिक मैच से पहले जापानी राजदूत ने भारतीय टीम से की मुलाकात, गिफ्ट में दी दारुमा डॉल
बॉलीवुड
अब इस राज्य में टैक्स फ्री हुई 'हनुमान अंश', बॉक्स ऑफिस पर 230 करोड़ से ज्यादा कर चुकी है कमाई
दो राज्यों में टैक्स फ्री हुई 'हनुमान अंश', बॉक्स ऑफिस पर 230 करोड़ के हो चुकी है पार
एग्रीकल्चर
लाल साग की खेती में कैसे कमाएं दोगुना मुनाफा, जान लें ये ट्रिक
लाल साग की खेती में कैसे कमाएं दोगुना मुनाफा, जान लें ये ट्रिक
फूड
15 मिनट में घर पर ऐसे बनाएं ढाबा स्टाइल पनीर दो प्याजा, आ जाएगा मजा
15 मिनट में घर पर ऐसे बनाएं ढाबा स्टाइल पनीर दो प्याजा, आ जाएगा मजा
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget