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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCJP प्रोटेस्ट से पहले एक्शन में गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के 4 KM दायरे में इंटरनेट सस्पेंड

CJP प्रोटेस्ट से पहले एक्शन में गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के 4 KM दायरे में इंटरनेट सस्पेंड

CJP प्रोटेस्ट से पहले एक्शन में गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के 4 KM दायरे में इंटरनेट सस्पेंड

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 09 Oct 2026 07:29 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन से पहले गृह मंत्रालय ने इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद करने की मंजूरी दी है. जनपथ-कर्तव्य पथ क्रॉसिंग के आसपास 4 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी. 9 अक्टूबर रात 10 बजे से 10 अक्टूबर रात 10 बजे तक इंटरनेट सेवाएं निलंबित रहेंगी. मोबाइल इंटरनेट की सभी तकनीकों पर रोक लागू करने के निर्देश दिए गए हैं. दिल्ली पुलिस ने एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया, जियो और एमटीएनएल को आदेश लागू करने के निर्देश दिए. यह आदेश दूरसंचार अधिनियम 2023 और दूरसंचार सेवा निलंबन नियम 2024 के तहत जारी किया गया है.

कॉकरोच जनता पार्टी के 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से पहले कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक की. यह बैठक सुरक्षा स्थिति का आकलन करने और राष्ट्रीय राजधानी में कानून-व्यवस्था बनाए रखने की व्यवस्था की समीक्षा करने पर केंद्रित थी. विरोध प्रदर्शन के कारण दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.

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दिल्ली पुलिस ने सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर-मंतर पर 10 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. वहीं 27 मेट्रो स्टेशनों को बंद किया गया है और 26 हजार CAPF की राजधानी में अतिरिक्त तैनाती की गई है. अधिकारी ने कहा कि जंतर-मंतर पर किसी भी विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है और उन्होंने लोगों से किसी भी अनधिकृत जमावड़े में भाग लेने से बचने की अपील की.

उन्होंने कहा, 'हम शनिवार को शहर में कानून-व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. जंतर-मंतर पर किसी भी विरोध प्रदर्शन के लिए अब तक कोई अनुमति नहीं दी गई है.' यह तैनाती शांति भंग होने से रोकने और लोगों और यातायात की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए एहतियात के तौर पर की गई है. अधिकारी ने बताया कि इलाके में निषेधात्मक आदेश पहले से ही लागू है

Published at : 09 Oct 2026 07:10 PM (IST)
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