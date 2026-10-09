राष्ट्रपति से मुलाकात में शामिल नहीं होगा उद्धव गुट, चिट्ठी में कहा, 'पहले से...'

शिवसेना (यूबीटी) की ओर से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को चिट्टी लिखी गई है. इस पत्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने वाले INDIA अलायंस के प्रतिनिधिमंडल की मीटिंग में शामिल होने में असमर्थता जताई है. यूबीटी ने कहा है कि महाराष्ट्र में आगामी विधान परिषद चुनावों को लेकर पहले से तय कार्यक्रम में व्यस्त होने की वजह से उनके नेता मौजूद नहीं रहेंगे.

हालांकि उद्धव गुट की ओर से ये भी कहा गया गया है कि इंडिया गठबंधन के अभियानों को समर्थन जारी रहेगा. शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत और अरविंद सावंत की ओर से मल्लिकार्जुन खरगे को ये चिट्ठी लिखी गई है.

UBT ने खरगे को लिखी चिट्ठी में CEC और बीजेपी को घेरा

शिवसेना (यूबीटी) ने मल्लिकार्जुन खरगे को लिखी चिट्ठी में कहा, ''हमारी पार्टी की ओर से, मैं आपके नेतृत्व में INDIA गठबंधन और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में निकाले जा रहे मोर्चे के प्रति अपना स्पष्ट और पूर्ण समर्थन व्यक्त करना चाहता हूं. मुख्य निर्वाचन आयुक्त और बीजेपी सरकार में लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के लिए जिम्मेदार लोगों को बेनकाब करने और उन्हें पद से हटाने के उद्देश्य से इस संबंध में उठाए जा रहे हर कदम और पहल में हम मजबूती से आपके साथ खड़े हैं.''

हमारी अनुपस्थिति के लिए हमें क्षमा करें- UBT

उद्धव गुट की ओर से जारी इस पत्र में आगे जिक्र किया गया, ''महाराष्ट्र में आगामी विधान परिषद (MLC) चुनावों के सिलसिले में पहले से निर्धारित कार्यक्रमों के कारण हम आज (09 अक्टूबर) रात 8 बजे राष्ट्रपति भवन में माननीय राष्ट्रपति महोदया से होने वाली मुलाकात में उपस्थित नहीं रह पाएंगे. कृपया हमारी अनुपस्थिति के लिए हमें क्षमा करें.''

लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए UBT खड़ी है- संजय राउत

इसके साथ ही पत्र में ये भी कहा गया कि INDIA गठबंधन के इस अभियान के प्रति हमारी पूर्ण एकजुटता और समर्थन से राष्ट्रपति महोदया को अवगत कराने का कष्ट करें. लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए इस ऐतिहासिक संघर्ष में हमारी पार्टी गठबंधन के साथ खड़ी है.

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