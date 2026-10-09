ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रराष्ट्रपति से मुलाकात में शामिल नहीं होगा उद्धव गुट, चिट्ठी में कहा, 'पहले से...'

राष्ट्रपति से मुलाकात में शामिल नहीं होगा उद्धव गुट, चिट्ठी में कहा, 'पहले से...'

शिवसेना (UBT) के नेता संजय राउत और अरविंद सावंत ने मल्लिकार्जुन खरगे को चिट्ठी लिखी है. इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति से मिलने वाले इंडिया अलायंस के प्रतिनिधिमंडल में शामिल नहीं हो सकेंगे.

Written By : वैभव परब |  Updated at : 09 Oct 2026 07:14 PM (IST)
Preferred Sources

शिवसेना (यूबीटी) की ओर से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को चिट्टी लिखी गई है. इस पत्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने वाले INDIA अलायंस के प्रतिनिधिमंडल की मीटिंग में शामिल होने में असमर्थता जताई है. यूबीटी ने कहा है कि महाराष्ट्र में आगामी विधान परिषद चुनावों को लेकर पहले से तय कार्यक्रम में व्यस्त होने की वजह से उनके नेता मौजूद नहीं रहेंगे.

हालांकि उद्धव गुट की ओर से ये भी कहा गया गया है कि इंडिया गठबंधन के अभियानों को समर्थन जारी रहेगा. शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत और अरविंद सावंत की ओर से मल्लिकार्जुन खरगे को ये चिट्ठी लिखी गई है. 

रिलेटेड स्टोरी >>

महाराष्ट्र
‘सुविधा के अनुसार रंग बदलना...’, महाराष्ट्र BJP अध्यक्ष का कांग्रेस पर निशाना
‘सुविधा के अनुसार रंग बदलना...’, महाराष्ट्र BJP अध्यक्ष का कांग्रेस पर निशाना
महाराष्ट्र
अखिलेश से बनी, अब उद्धव से बिगड़ी! शिवसेना UBT से क्यों नाराज हुई कांग्रेस?
अखिलेश से बनी, अब उद्धव से बिगड़ी! शिवसेना UBT से क्यों नाराज हुई कांग्रेस?
महाराष्ट्र
उमेश हत्याकांड: 'मगरमच्छ के आंसू बहा रहा', आरोपी मौलाना को कोर्ट से झटका
उमेश हत्याकांड: 'मगरमच्छ के आंसू बहा रहा', आरोपी मौलाना को कोर्ट से झटका
महाराष्ट्र
मुंबईः पीक आवर में बढ़ेंगी लोकल ट्रेनें? कल्याण-डोंबिवली के लाखों यात्रियों को इंतजार
मुंबईः पीक आवर में बढ़ेंगी लोकल ट्रेनें? कल्याण-डोंबिवली के लाखों यात्रियों को इंतजार

UBT ने खरगे को लिखी चिट्ठी में CEC और बीजेपी को घेरा

शिवसेना (यूबीटी) ने मल्लिकार्जुन खरगे को लिखी चिट्ठी में कहा, ''हमारी पार्टी की ओर से, मैं आपके नेतृत्व में INDIA गठबंधन और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में निकाले जा रहे मोर्चे के प्रति अपना स्पष्ट और पूर्ण समर्थन व्यक्त करना चाहता हूं. मुख्य निर्वाचन आयुक्त और बीजेपी सरकार में लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के लिए जिम्मेदार लोगों को बेनकाब करने और उन्हें पद से हटाने के उद्देश्य से इस संबंध में उठाए जा रहे हर कदम और पहल में हम मजबूती से आपके साथ खड़े हैं.''

हमारी अनुपस्थिति के लिए हमें क्षमा करें- UBT

उद्धव गुट की ओर से जारी इस पत्र में आगे जिक्र किया गया, ''महाराष्ट्र में आगामी विधान परिषद (MLC) चुनावों के सिलसिले में पहले से निर्धारित कार्यक्रमों के कारण हम आज (09 अक्टूबर) रात 8 बजे राष्ट्रपति भवन में माननीय राष्ट्रपति महोदया से होने वाली मुलाकात में उपस्थित नहीं रह पाएंगे. कृपया हमारी अनुपस्थिति के लिए हमें क्षमा करें.''

लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए UBT खड़ी है- संजय राउत

इसके साथ ही पत्र में ये भी कहा गया कि INDIA गठबंधन के इस अभियान के प्रति हमारी पूर्ण एकजुटता और समर्थन से राष्ट्रपति महोदया को अवगत कराने का कष्ट करें. लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए इस ऐतिहासिक संघर्ष में हमारी पार्टी गठबंधन के साथ खड़ी है.

‘सुविधा के अनुसार रंग बदलना...’, महाराष्ट्र BJP अध्यक्ष का कांग्रेस पर निशाना

About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
Read More
Published at : 09 Oct 2026 06:49 PM (IST)
Tags :
Uddhav Thackeray Mallikarjun Kharge MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
‘सुविधा के अनुसार रंग बदलना...’, महाराष्ट्र BJP अध्यक्ष का कांग्रेस पर निशाना
‘सुविधा के अनुसार रंग बदलना...’, महाराष्ट्र BJP अध्यक्ष का कांग्रेस पर निशाना
महाराष्ट्र
अखिलेश से बनी, अब उद्धव से बिगड़ी! शिवसेना UBT से क्यों नाराज हुई कांग्रेस?
अखिलेश से बनी, अब उद्धव से बिगड़ी! शिवसेना UBT से क्यों नाराज हुई कांग्रेस?
महाराष्ट्र
उमेश हत्याकांड: 'मगरमच्छ के आंसू बहा रहा', आरोपी मौलाना को कोर्ट से झटका
उमेश हत्याकांड: 'मगरमच्छ के आंसू बहा रहा', आरोपी मौलाना को कोर्ट से झटका
महाराष्ट्र
मुंबईः पीक आवर में बढ़ेंगी लोकल ट्रेनें? कल्याण-डोंबिवली के लाखों यात्रियों को इंतजार
मुंबईः पीक आवर में बढ़ेंगी लोकल ट्रेनें? कल्याण-डोंबिवली के लाखों यात्रियों को इंतजार
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: नाना पाटेकर के निधन की खबर से भावुक हुए सितारे, सोशल मीडिया पर दी आखिरी विदाई (09.10.26)
YRKKH: Krish का काला सच आया सामने, Armaan ने खोया आपा, Poddar House में हुआ महासंग्राम!
नाना पाटेकर की अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू, गांव में पसरा सन्नाटा
एक शिष्य के सुसाइड पर सवाल !
मायानगरी के नाना...ऐसे तो नहीं जाना था
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्या जंतर-मंतर अब नहीं रहेगा प्रोटेस्ट साइट? SC की टिप्पणी के बाद उठे सवाल
क्या जंतर-मंतर अब नहीं रहेगा प्रोटेस्ट साइट? SC की टिप्पणी के बाद उठे सवाल
बिहार
CJP के प्रदर्शन से पहले आई BJP की प्रतिक्रिया, 'अगर आप…'
CJP के प्रदर्शन से पहले आई BJP की प्रतिक्रिया, 'अगर आप…'
विश्व
नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान, भारतीय मूल की नावी पिल्लै को मिला सम्मान
नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान, भारतीय मूल की नावी पिल्लै को मिला सम्मान
क्रिकेट
रांची में टीम इंडिया की पहले बैटिंग, दोनों की प्लेइंग इलेवन में हुआ सिर्फ एक बदलाव
रांची में टीम इंडिया की पहले बैटिंग, दोनों की प्लेइंग इलेवन में हुआ सिर्फ एक बदलाव
ओटीटी
इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- फ्री में कहां देखें?
इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- फ्री में कहां देखें?
इंडिया
‘US का इतिहास प्रवासियों ने हीं...’, जेडी वेंस की टिप्पणी पर भारत का पलटवार
‘US का इतिहास प्रवासियों ने हीं...’, जेडी वेंस की टिप्पणी पर भारत का पलटवार
इंडिया
CJP Protest LIVE: राष्ट्रपति के साथ मुलाकात से पहले विपक्ष की बैठक, कांग्रेस बोली- दिल्ली में अघोषित आपातकाल
Live: राष्ट्रपति के साथ मुलाकात से पहले विपक्ष की बैठक, कांग्रेस बोली- दिल्ली में अघोषित आपातकाल
इंडिया
अभिषेक बनर्जी के आरोपों पर BJP का पलटवार, कहा- 'फर्जी वोट डालना TMC की आदत..'
अभिषेक बनर्जी के आरोपों पर BJP का पलटवार, कहा- 'फर्जी वोट डालना TMC की आदत..'
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget