‘US का इतिहास प्रवासियों ने हीं...’, जेडी वेंस की टिप्पणी पर भारत का पलटवार

भारत ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की तरफ से H-1B वीजाधारकों और विदेशी तकनीकी प्रोफेनल्स को विदेशी बंधुआ मजदूर करार देने को लेकर जमकर हमला किया है. भारत ने उनके इस बयान पर बहुत ही अपमानजनक और गलत करार दिया है. विदेश मंत्रालय (MEA) ने जेडी वेंस की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा कि वे इस बात को नजरअंदाज करते हैं कि अमेरिका में भारतीय प्रोफेशनल्स बहुत पढ़े-लिखे और स्किल्ड हैं. इसके साथ ही, वह अमेरिका की अर्थव्यवस्था और इनोवेशन इकोसिस्टम में योगदान भी देते हैं.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार (9 अक्टूबर, 2026) को आयोजित प्रेस ब्रीफिंग में कहा, ‘अमेरिकी उपराष्ट्रपति की टिप्पणी के बारे में हमारा मानना है कि ऐसे बयान गलत और अपमानजनक हैं. असल में अमेरिका का इतिहास खुद इमिग्रेंट्स की पीढ़ियों ने ही बनाया है, जिनके काम और इनोवेशन ने इसके विकास और समृद्धि में योगदान दिया है. ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना बहुत ही अपमानजनक है, जिसमें दर्दनाक ऐतिहासिक और कॉलोनियल विरासत के मतलब हों.’

PERM प्रोग्राम से भारतीय कंपनियों को सस्पेंशन पर बोले जायसवाल

वहीं, उन्होंने कुछ कंपनियों के लिए परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन (PERM) प्रोग्राम के बारे में अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के फैसले पर भी टिप्पणी की है. रणधीर जायसवाल ने कहा, ‘हमें कुछ कंपनियों के लिए परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, जिसे PERM के नाम से जाना जाता है, के बारे में US डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के फैसले के बारे में पता है. इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि PERM, H-1B वीजा प्रोग्राम से अलग है.’

Statement on announcement made by the US Department of Labour ⬇️ 🔗 https://t.co/FZawXUTqcl https://t.co/67vMRyJ5EF — Randhir Jaiswal (@MEAIndia) October 9, 2026

उन्होंने कहा, ‘PERM आवेदनों के सस्पेंशन से, H-1B वीजा की वैलिडिटी या H-1B वीजा होल्डर्स और उनके डिपेंडेंट्स के स्टेटस पर कोई असर नहीं पड़ता है. हालांकि, इसका असर कंपनियों के पात्र कर्मचारियों के लिए परमानेंट रेजिडेंसी या ग्रीन कार्ड प्रोसेस पर कुछ असर पड़ सकता है. यह भी साफ होना चाहिए कि टैलेंट मोबिलिटी दोनों इकॉनमी, भारत और अमेरिका, के लिए वैल्यू जोड़ती है. जहां यह भारतीयों के लिए मौके बनाती है, वहीं यह अमेरिकी कंपनियों को भी कटिंग-एज टैलेंट, इनोवेशन, रिसर्च, प्रोडक्टिविटी, कॉम्पिटिटिवनेस और जॉब क्रिएशन तक एक्सेस देकर उतना ही फायदा पहुंचाती है.’

US के बताए कदम दोनों देशों के साझा सपनों को आगे नहीं बढ़ाते- जायसवाल

रणधीर जायसवाल ने कहा, ‘अमेरिका में शेयरहोल्डर वेल्थ बनाने के अलावा, यह दोनों देशों के लिए बहुत ही ज्यादा आपसी फायदे का क्षेत्र है. हमें उम्मीद है कि इस प्रोसेस में सभी स्टेकहोल्डर्स इसकी तारीफ करेंगे. सच तो यह है कि अमेरिका के बताए गए कदम दोनों देशों के साझा सपनों को आगे नहीं बढ़ाते हैं. हम इस खास मुद्दे पर हो रहे डेवलपमेंट पर नजर रख रहे हैं.’

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