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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारCJP के प्रदर्शन से पहले कन्हैया कुमार का बड़ा बयान, 'रेल, मेट्रो, इंटरनेट…'

CJP के प्रदर्शन से पहले कन्हैया कुमार का बड़ा बयान, 'रेल, मेट्रो, इंटरनेट…'

कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का कहना है कि चोरों को बचाने के लिए आम लोगों को परेशान किया जा रहा है. यह वोट चोरी से बनी हुई 'डरपोक' सरकार है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 09 Oct 2026 07:40 PM (IST)
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दिल्ली के जंतर-मंतर पर शनिवार (10 अक्टूबर, 2026) को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की ओर से प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले सरकार और प्रशासन की ओर से हर वो काम किए जा रहे हैं कि भीड़ न जुटे. कई ट्रेनें कैंसिल हो गई हैं, दिल्ली में 50 से अधिक मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं. वहीं जनपथ-कर्तव्य पथ क्रॉसिंग के आसपास चार किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं. इस बीच कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने बीजेपी पर हमला किया है.

कन्हैया कुमार ने अपने एक्स हैंडल से लिखा है, "कितना शर्मनाक है कि चोरों को बचाने के लिए आम लोगों को परेशान किया जा रहा है. चोरी चलता रहे इसके लिए रेल, रोड, मेट्रो और इंटरनेट बंद किया जा रहा है."

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एक्स पर पोस्ट करते हुए कन्हैया कुमार ने कहा, "एक तरफ भारत की जनता और दूसरी ओर भाजपा है, यह लड़ाई देश और मोदीजी के दोस्त के बीच है. यह वोट चोरी से बनी हुई 'डरपोक' सरकार है."

यह भी पढ़ें- ज्ञानेश कुमार का जाना तय? इस्तीफे को लेकर कांग्रेस ने की बड़ी तैयारी

आरजेडी की प्रियंका भारती ने भी किया हमला

आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका भारती ने प्रधानमंत्री पर हमला बोला है. उन्होंने कहा, "56 इंच वाले ने 57 मेट्रो बंद कर दिए, "संपूर्ण क्रांति" समेत कई ट्रेनें बंद, तो क्या देश में आपातकाल की घोषणा मोदी कभी भी कर सकते है! ऐसे में संपूर्ण क्रांति पार्ट-2 के लिए भी तैयार रहिए… बाकी कॉकरोच, मक्खी, मच्छर जो चाहे बोलते रहिए, इसी अहंकार को इस देश का नागरिक लोकतांत्रिक तरीके से तोड़ेगा!"

इस बीच तेजस्वी यादव ने अपने एक्स हैंडल से एक वीडियो शेयर करते हुए सरकार पर निशाना साधा है. शुक्रवार (09 अक्टूबर, 2026) की शाम तेजस्वी यादव ने अपने एक्स हैंडल से लिखा, "वोट डकैत घबरा चुके हैं. इनकी चोरी पकड़ी जा चुकी है. इन्हें जनता ने नहीं, इनके ही सिस्टम ने जिताया है. मोदी की कोई लोकप्रियता नहीं है. सब प्रचार और प्रबंधन है."

यह भी पढ़ें- CJP के प्रदर्शन से पहले आई BJP की प्रतिक्रिया, 'अगर आप…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 09 Oct 2026 07:29 PM (IST)
Tags :
Jantar Mantar Kanhaiya Kumar BIHAR NEWS CJP Protest
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