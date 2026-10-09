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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअभिषेक बनर्जी के आरोपों पर BJP का पलटवार, कहा- 'फर्जी वोट डालना TMC की आदत..'

अभिषेक बनर्जी के आरोपों पर BJP का पलटवार, कहा- 'फर्जी वोट डालना TMC की आदत..'

रेजीनगर सीट पर काउंटिंग के बीच अभिषेक बनर्जी के आरोपों पर अब बीजेपी ने निशाना साधा है. बीजेपी ने साफ कहा है कि अफवाह फैलाने वाली उनकी फैक्ट्री डबल शिफ्ट में काम कर रही है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 09 Oct 2026 05:19 PM (IST)
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टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के रेजीनगर सीट पर काउंटिंग के बीच वोटर्स आंकड़ों को लेकर उठाए सवाल पर अब बीजेपी ने पलटवार किया है. बीजेपी ने कहा है कि अफवाह फैलाने वाली उनकी फैक्ट्री डबल शिफ्ट में काम कर रही है. 

बीजेपी वेस्ट बंगाल ने एक्स पर अभिषेक बनर्जी के पोस्ट को रि-पोस्ट करते हुए प्रतिक्रिया दी कि भाईपो की अफवाह फैलाने वाली फैक्ट्री डबल शिफ्ट में काम कर रही है, इसकी वजह उनका असल परफोर्मेंस जीरो है. 

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बीजेपी का हमला- फर्जी वोट डालना TMC की आदत, हमारी नहीं

बीजेपी ने कहा, 'फर्जी वोट डालना टीएमसी की आदत है. हमारी रणनीति नहीं. टीएमसी का दावा है कि सिर्फ 772 वोटर हैं. जबकि सरकारी गिनती के हिसाब से 1,109 वोटर हैं. यह उस पार्टी की एक और सस्ती फर्जी खबर है, जो ठीक से गिनती भी नहीं कर सकती. हो सकता है कि उन्हें टिके रहने के लिए फर्जी आंकड़ों और फर्जी वोटों की जरूरत हो. लेकिन हम पश्चिम बंगाल के लोगों के सच्चे भरोसे पर खड़े हैं. 

इसके साथ ही बंगाल बीजेपी ने अपने हैंडल पर दो स्क्रिनशॉट भी शेयर किए हैं. इसमें पूरी तरह से अभिषेक बनर्जी के दावों को खारिज कर दिया है. 

टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने शेयर किया था पोस्ट

इससे पहले अभिषेक बनर्जी ने एक पोस्ट शेयर किया था. इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि एक बूथ पर बीजेपी को वोटर्स से ज्यादा वोट मिले हैं. उन्होंने आंकड़ों का एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था. इसके अलावा उन्होंने तंज कसते हुए कहा था कि इस चुनावी गणित को समझने में नॉर्थ कोरिया को भी पसीने आ जाएंगे. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 09 Oct 2026 05:19 PM (IST)
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