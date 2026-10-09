अभिषेक बनर्जी के आरोपों पर BJP का पलटवार, कहा- 'फर्जी वोट डालना TMC की आदत..'

टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के रेजीनगर सीट पर काउंटिंग के बीच वोटर्स आंकड़ों को लेकर उठाए सवाल पर अब बीजेपी ने पलटवार किया है. बीजेपी ने कहा है कि अफवाह फैलाने वाली उनकी फैक्ट्री डबल शिफ्ट में काम कर रही है.

बीजेपी वेस्ट बंगाल ने एक्स पर अभिषेक बनर्जी के पोस्ट को रि-पोस्ट करते हुए प्रतिक्रिया दी कि भाईपो की अफवाह फैलाने वाली फैक्ट्री डबल शिफ्ट में काम कर रही है, इसकी वजह उनका असल परफोर्मेंस जीरो है.

Bhaipo’s rumour factory is working double shifts because their actual performance report is a big zero. Chhapa vote is TMC’s habit, not our strategy. TMC claims there are only 772 voters when the official count is 1,109. Just another piece of cheap fake news from a party that can't count straight. They might need fake numbers and fake votes to survive, but we stand on the genuine trust of the people of West Bengal! — BJP West Bengal (@BJP4Bengal) October 9, 2026

बीजेपी का हमला- फर्जी वोट डालना TMC की आदत, हमारी नहीं

बीजेपी ने कहा, 'फर्जी वोट डालना टीएमसी की आदत है. हमारी रणनीति नहीं. टीएमसी का दावा है कि सिर्फ 772 वोटर हैं. जबकि सरकारी गिनती के हिसाब से 1,109 वोटर हैं. यह उस पार्टी की एक और सस्ती फर्जी खबर है, जो ठीक से गिनती भी नहीं कर सकती. हो सकता है कि उन्हें टिके रहने के लिए फर्जी आंकड़ों और फर्जी वोटों की जरूरत हो. लेकिन हम पश्चिम बंगाल के लोगों के सच्चे भरोसे पर खड़े हैं.

इसके साथ ही बंगाल बीजेपी ने अपने हैंडल पर दो स्क्रिनशॉट भी शेयर किए हैं. इसमें पूरी तरह से अभिषेक बनर्जी के दावों को खारिज कर दिया है.

टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने शेयर किया था पोस्ट

इससे पहले अभिषेक बनर्जी ने एक पोस्ट शेयर किया था. इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि एक बूथ पर बीजेपी को वोटर्स से ज्यादा वोट मिले हैं. उन्होंने आंकड़ों का एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था. इसके अलावा उन्होंने तंज कसते हुए कहा था कि इस चुनावी गणित को समझने में नॉर्थ कोरिया को भी पसीने आ जाएंगे.