गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रअभिजीत दीपके ने नई मुहिम का किया ऐलान, अब क्या करेंगे CJP फाउंडर?

अभिजीत दीपके ने नई मुहिम का किया ऐलान, अब क्या करेंगे CJP फाउंडर?

सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा कि देशभर के आदिवासी क्षेत्रों के स्कूलों की पिछले 80 वर्ष में सभी सरकारों ने उपेक्षा की. पिछले 2 सालों में महाराष्ट्र में 590 से अधिक आदिवासी छात्रों की मौत हुई.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 16 Sep 2026 06:43 PM (IST)
Preferred Sources

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने बुधवार (16 सितंबर) को आरोप लगाया कि भारत में आदिवासी स्कूलों को पिछले 80 वर्ष में सरकार की उपेक्षा का सामना करना पड़ा है. दीपके ने नागपुर में मीडिया से बातचीत में 17 सितंबर से राज्य के गढ़चिरौली से अपने समूह के ‘आदिवासी स्कूल ठीक करो’ अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की. 

उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य आदिवासी स्टूडेंट के सामने आने वाली समस्याओं और भेदभाव की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना है. सीजेपी ने एक महीने पहले ग्रामीण और शहरी सरकारी स्कूलों की स्थिति में सुधार के उद्देश्य से देशव्यापी अभियान ‘स्कूल ठीक करो’ की शुरुआत की थी.

आदिवासी क्षेत्रों के स्कूलों की पिछले 80 साल से उपेक्षा- दीपके

दीपके ने कहा, ‘‘देशभर के आदिवासी क्षेत्रों के स्कूलों की पिछले 80 वर्ष में सभी सरकारों ने उपेक्षा की है. इसलिए हम महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले से गुरुवार को ‘आदिवासी स्कूल ठीक करो’ अभियान शुरू कर रहे हैं.’’ उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत CJP के प्रतिनिधि आदिवासी स्कूलों का दौरा करेंगे और वहां उपलब्ध सुविधाओं तथा बुनियादी ढांचे का निरीक्षण करेंगे.

सभी सरकारों ने आदिवासी स्टूडेंट की अनदेखी की- दीपके

CJP के फाउंडर अभिजीत दीपके ने आगे कहा, ‘‘लगभग सभी सरकारों ने आदिवासी छात्रों की अनदेखी की है. राजनीतिक दल हर जिले में करोड़ों रुपये खर्च कर अपने पार्टी मुख्यालय बनाते हैं, लेकिन उन आदिवासी आवासीय स्कूलों के लिए उनके पास धन नहीं है, जो ज्यादातर किराये की इमारतों से संचालित होते हैं.’’ दीपके ने आदिवासी क्षेत्रों में विद्यार्थियों और स्कूलों पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया और कहा कि उनमें काफी क्षमता है.

'सरकार को आदिवासी समुदाय को देनी होगी प्राथमिकता'

उन्होंने कहा, ‘‘सरकार को आदिवासी समुदाय को प्राथमिकता देनी होगी क्योंकि इसकी आबादी बहुत बड़ी है. केवल 7.8 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि दर का दावा करना या पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की बात करना पर्याप्त नहीं है.’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम सभी सरकारों से अनुरोध करते हैं कि वे देशभर के आदिवासी स्कूलों और आदिवासी विद्यार्थियों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों पर भी ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि ये आदिवासी और ग्रामीण विद्यार्थी भी बड़े शहरों और निजी स्कूलों के विद्यार्थियों की तरह ही देश का भविष्य हैं.’’

'पिछले 2 सालों में महाराष्ट्र में 590 से अधिक आदिवासी छात्रों की मौत'

दीपके ने ये भी कहा कि पिछले दो वर्षों में महाराष्ट्र में 590 से अधिक आदिवासी छात्रों की मौत हुई है. उन्होंने कहा, ‘‘कई आदिवासी स्टूडेंट की मौत सांप के काटने से हो जाती है. लेकिन इन मौतों पर सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती. यदि ये मौतें पुणे या मुंबई में हुई होतीं तो पूरे देश में हंगामा मच जाता.’’

उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्र बालाघाट में पिछले दो महीनों में 30 से अधिक आदिवासी विद्यार्थियों की मौत हुई है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड में भी आदिवासी विद्यार्थियों की मौत की घटनाएं हुई हैं.

एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों को लेकर भी चिंता

उन्होंने दावा किया कि मृत आदिवासी स्टूडेंट के परिवारों को उचित मुआवजा तक नहीं मिलता है. उन्होंने यह भी दावा किया कि राजस्थान में मृत आदिवासी स्टूडेंट के परिवारों को बकरियां दी गईं, जबकि मध्य प्रदेश में चार लाख रुपये दिये गये. दीपके ने एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों को लेकर भी चिंता जताई और आरोप लगाया कि इन 720 स्कूलों में से 477 संचालित नहीं हैं. उन्होंने सवाल किया, ‘‘ये आदिवासी छात्र पढ़ाई के लिए कहां जाएंगे?’’

उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा में आदिवासी स्टूडेंट का नामांकन दर केवल 22.8 प्रतिशत है. उन्होंने कहा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में अनुसूचित जनजाति (एसटी) के केवल 130 आवेदकों को प्रवेश मिला. उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘आईआईटी में दाखिलों और शिक्षकों की संख्या इतनी कम क्यों है? यह और कुछ नहीं बल्कि स्पष्ट भेदभाव है.’’

UCC के विरोध में मुस्लिम नेता, अब शरद पवार गुट ने कहा, 'गलतफहमी है कि...'

Published at : 16 Sep 2026 05:59 PM (IST)
Tags :
Gadchiroli News MAHARASHTRA NEWS Abhijeet Dipke
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान, 'मैं दिशा सालियान से कभी...'
आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान, 'मैं दिशा सालियान से कभी...'
महाराष्ट्र
UCC के विरोध में मुस्लिम नेता, अब शरद पवार गुट ने कहा, 'गलतफहमी है कि...'
UCC के विरोध में मुस्लिम नेता, अब शरद पवार गुट ने कहा, 'गलतफहमी है कि...'
महाराष्ट्र
UPI Charges: शरद पवार गुट का बड़ा बयान, 'ये अमेरिका के दबाव का...'
यूपीआई चार्ज: शरद पवार गुट का बड़ा बयान, 'ये अमेरिका के दबाव का...'
महाराष्ट्र
ठाणे: पत्नी और दो बेटियों संग जान देने पुल पर पहुंचा शख्स, पुलिस ने बचाया
ठाणे: पत्नी और दो बेटियों संग जान देने पुल पर पहुंचा शख्स, पुलिस ने बचाया
Advertisement

वीडियोज

UCC Controversy: UCC पर भड़के Arshad Madani और Asaduddin Owaisi | RSS | BJP | UP | Breaking
Sairab: 😮Nayanika की अधूरी ख्वाहिश हुई पूरी! शादी में अचानक Tinni के आते ही खिलीं खुशियां। #sbs
Bollywood News: डेढ़ दिन के बप्पा को नम आंखों और नाच-गाते हुए दी विदाई, शिल्पा शेट्टी और गोविंदा ने ऐसे मनाया गणेशोत्सव (16.09.26)
गुरुग्राम की सड़क पर खौफ का शिकारी...पुलिस का कड़ा एक्शन !
Rajasthan के Tonk में भयंकर हादसा..कार की हालत देख होश उड़ जाएंगे!। Viral News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इंडियन वॉरशिप से टकराकर बर्बाद होने वाला PAK का जहाज PNS हुनैन कैसा था? जानें
इंडियन वॉरशिप से टकराकर बर्बाद होने वाला PAK का जहाज PNS हुनैन कैसा था? जानें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ हिट एंड रन केस: पकड़ा गया आरोपी शाहनवाज, अनामिका से थी दोस्ती
लखनऊ हिट एंड रन केस: पकड़ा गया आरोपी शाहनवाज, अनामिका से थी दोस्ती
इंडिया
असदुद्दीन ओवैसी ने Gen-Z को दिया मैसेज - 'जो बीवी की गुलामी करता है वो...'
असदुद्दीन ओवैसी ने Gen-Z को दिया मैसेज - 'जो बीवी की गुलामी करता है वो...'
इंडिया
झीरम घाटी नरसंहार केस: NIA कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी 10 दोषियों को फांसी की सजा
झीरम घाटी नरसंहार केस: NIA कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी 10 दोषियों को फांसी की सजा
क्रिकेट
ऐतिहासिक मैच से पहले जापानी राजदूत ने भारतीय टीम से की मुलाकात, गिफ्ट में दी दारुमा डॉल
ऐतिहासिक मैच से पहले जापानी राजदूत ने भारतीय टीम से की मुलाकात, गिफ्ट में दी दारुमा डॉल
बॉलीवुड
अब इस राज्य में टैक्स फ्री हुई 'हनुमान अंश', बॉक्स ऑफिस पर 230 करोड़ से ज्यादा कर चुकी है कमाई
दो राज्यों में टैक्स फ्री हुई 'हनुमान अंश', बॉक्स ऑफिस पर 230 करोड़ के हो चुकी है पार
एग्रीकल्चर
लाल साग की खेती में कैसे कमाएं दोगुना मुनाफा, जान लें ये ट्रिक
लाल साग की खेती में कैसे कमाएं दोगुना मुनाफा, जान लें ये ट्रिक
फूड
15 मिनट में घर पर ऐसे बनाएं ढाबा स्टाइल पनीर दो प्याजा, आ जाएगा मजा
15 मिनट में घर पर ऐसे बनाएं ढाबा स्टाइल पनीर दो प्याजा, आ जाएगा मजा
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget