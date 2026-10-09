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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटरांची में टीम इंडिया की पहले बैटिंग, दोनों की प्लेइंग इलेवन में हुआ सिर्फ एक बदलाव

रांची में टीम इंडिया की पहले बैटिंग, दोनों की प्लेइंग इलेवन में हुआ सिर्फ एक बदलाव

IND vs WI 2nd T20: रांची में टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करेगी. भारतीय टीम ने अपनी प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन वेस्टइंडीज ने बड़ा दांव खेला है.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 09 Oct 2026 06:57 PM (IST)
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वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है. वेस्टइंडीज ने अपनी प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव किया है, जबकि भारत लखनऊ वाली टीम लेकर मैदान में उतरी है. सिर्फ वेस्टइंडीज ने एक बदलाव किया है, मैथ्यू फोर्ड की जगह गुडाकेश मोती को जगह मिली है. वेस्टइंडीज ने मोती के रूप में एक अतिरिक्त स्पिनर को खिलाकर बड़ा दांव खेला है.

भारत और वेस्टइंडीज दोनों टीम तीन-तीन स्पिन गेंदबाजी विकल्प लेकर उतरी हैं. याद दिला दें कि लखनऊ में कुल 12 विकेट गिरे थे, जिनमें से 9 विकेट स्पिन गेंदबाजों ने लिए थे. मुकाबला समाप्त होने के बाद कप्तान शाई होप ने भी माना था कि एक कम स्पिनर के साथ उतरने का उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा.

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बनेंगे खूब सारे रन

मैच से पहले भारतीय टीम के बल्लेबाजी कोच ने कहा था कि यह पिच बल्लेबाजी के लिए बहुत शानदार है. पिच पर कम घास है, सख्त है इसलिए गेंद बहुत बढ़िया ढंग से बल्ले पर आ सकती है. परिस्थितियां एक हाई-स्कोरिंग मुकाबले के अनुकूल हैं. बाद में ड्यू बहुत बड़ा फैक्टर साबित हो सकती है, इसलिए भारतीय टीम को स्कोरबोर्ड पर बहुत बड़ा स्कोर लगाना होगा.

भारत की प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नमन धीर, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, मयंक यादव

वेस्टइंडीज की प्लेइंग इलेवन: शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), कामिल पूरन, शिम्रोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेज़, रोमारियो शेफर्ड, गुडाकेश मोती, शमर स्प्रिंगर, अकील होसेन, शमर जोसेफ

आज कुलदीप यादव इतिहास रचने की दहलीज पर हैं, क्योंकि वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में विकेट का शतक पूरा करने से 3 विकेट दूर हैं. अब तक उन्होंने 56 मैचों में 97 विकेट लिए हैं. इससे पहले केवल अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल ही ऐसे 4 भारतीय गेंदबाज हैं जिन्होंने T20I में 100 या उससे अधिक विकेट लिए हैं.

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 09 Oct 2026 06:45 PM (IST)
Tags :
India National Cricket Team IND Vs WI West Indies National Cricket Team
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