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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रउमेश हत्याकांड: 'मगरमच्छ के आंसू बहा रहा', आरोपी मौलाना को कोर्ट से झटका

उमेश हत्याकांड: 'मगरमच्छ के आंसू बहा रहा', आरोपी मौलाना को कोर्ट से झटका

उमेश कोल्हे हत्याकांड के कथित साजिशकर्ता मौलाना मुशिफिक अहमद की जमानत याचिका स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दी है. अदालत ने प्रथम दृष्टया माना आरोपी है हत्याकांड का मास्टरमाइंड.

Written By : मृत्युंजय सिंह |  Updated at : 09 Oct 2026 10:40 AM (IST)
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उमेश कोल्हे हत्याकांड के आरोपी अमरावती के 47 वर्षीय मौलाना मुशिफिक अहमद को स्पेशल कोर्ट से झटका लगा है. NIA की स्पेशल कोर्ट ने आरोपी मौलाना मुशफिक अहमद की जमानत याचिका खारिज कर दी है. ये दूसरी बार है जब कोर्ट ने अहमद की याचिका को खारिज किया है. कोर्ट ने माना कि आरोपी अहमद ने दूसरे सभी आरोपियों को अपराध करने के लिए उकसाया था और उन्हें जन्नत का लालच दिया था. 

अपनी जमानत याचिका में अहमद ने दावा किया था कि उसने कोई अपराध नहीं किया है. वो बेगुनाह है और उसे इस अपराध में झूठा फंसाया गया है. वहीं, अभियोजन पक्ष के अनुसार, अमरावती में मेडिकल स्टोर चलाने वाले कोल्हे 21 जून, 2022 को अपने स्कूटर से घर लौट रहे थे. इसी दैरान बाइक पर सवार तीन लोगों ने पहले रोका और  गले पर वार कर उसकी हत्या  कर दी थी.

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मौलाना पर क्या आरोप हैं?

जांच एजेंसियों का दावा है कि तत्कालीन बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा के समर्थन में व्हाट्सऐप संदेश पोस्ट करने के कारण उमेश कोल्हे की हत्या की गई थी. कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि साजिश रचने, आरोपियों को उकसाने, मदद करने और उन्हें पनाह देने में अहमद की भूमिका हो सकती है. NIA का आरोप है कि अहमद ने सह-आरोपियों को पनाह दी, मोबाइल फोन का डेटा नष्ट किया और कथित हमलावरों को फरार होने के लिए 10 हजार रुपये दिए. 

कोर्ट ने क्या कहा?

अहमद ने साजिश से जुड़ी बैठकों में शामिल होने से इनकार किया.  बचाव पक्ष का दावा है कि फोन कॉल सामाजिक कार्यों से संबंधित थे. विशेष न्यायाधीश चकोर एस. बाविस्कर ने त्वरित सुनवाई की मांग को लेकर टिप्पणी की कि यह आरोपियों के केवल ‘मगरमच्छ के आंसू’ हैं क्योंकि वो जानबूझकर मामले में देरी करवा रहे हैं. कोर्ट ने कहा कि आरोपी खुद मुकदमे की सुनवाई को बिना वजह लंबा खींचना चाहते थे ताकि मामले वो लंबे समय तक जेल में रह सकें और फिर कोर्ट में विक्टिम कार्ड खेल सकें कि उन्हें लंबे समय तक जेल में रखा गया और केस का फैसला आने में देरी हो रही है इसलिए उन्हें बेल दी जाए. वहीं, बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी के खिलाफ UAPA के तहत अभियोजन की मंजूरी और आपराधिक पृष्ठभूमि को लेकर सवाल   हैं.  हालांकि, कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया. 

 

 

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About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
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Published at : 09 Oct 2026 10:40 AM (IST)
Tags :
Umesh Kolhe Murder MAHARASHTRA NEWS
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