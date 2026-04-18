हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहिला आरक्षण बिल पर आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान, बोले- ...देश के लोकतंत्र और संविधान की हार होती

महिला आरक्षण बिल पर आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान, बोले- ...देश के लोकतंत्र और संविधान की हार होती

Maharashtra News In Hindi: आदित्य ठाकरे ने महिला आरक्षण विधेयक को लोकतंत्र के खिलाफ बताया. यह परिसीमन के जरिए राज्यों की आवाज कमजोर करने की कोशिश थी. विपक्ष की एकजुटता से बिल पास नहीं हुआ.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 18 Apr 2026 12:41 PM (IST)
Preferred Sources

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता आदित्य ठाकरे ने महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि यदि यह विधेयक पारित हो जाता, तो यह देश के लोकतंत्र और संविधान की “पूर्ण हार” होती. मुंबई में दिए गए अपने बयान और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया कि यह विधेयक सिर्फ महिलाओं को आरक्षण देने के उद्देश्य से नहीं लाया गया था, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक मंशा छिपी हुई थी.

उनका कहना है कि इस कानून के जरिए लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने और परिसीमन (डेलिमिटेशन) की प्रक्रिया को इस तरह इस्तेमाल किया जाता है. जिससे कई राज्यों की राजनीतिक ताकत कम हो जाती है.

विधेयक की आदित्य ठाकरे ने की आलोचना

आदित्य ठाकरे ने कहा कि इस विधेयक के जरिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं इस तरह बदली जा सकती थीं कि कुछ खास राजनीतिक दलों को फायदा मिले और चुनाव में अनुचित जीत सुनिश्चित की जा सके. आदित्य ठाकरे ने इस प्रस्तावित कानून को “परिसीमन विधेयक” बताते हुए इसकी आलोचना की. उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं को आरक्षण देने की जरूरत जरूर है, लेकिन इसके लिए मौजूदा लोकसभा की 543 सीटों में ही 33 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाना चाहिए. 2029 तक इंतजार करना और सीटों की संख्या बढ़ाना सही तरीका नहीं है.

ये भी पढ़िए- Maharashtra: तलाक के विवाद में हैवानियत! कमरे में ले जाकर पति ने पत्नी पर पेट्रोल डालकर लगाई आग

आदित्य ठाकरे ने विपक्ष के एकजुटता की सराहना की

आदित्य ठाकरे ने विपक्ष की एकजुटता की सराहना करते हुए कहा कि इसी वजह से यह विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो सका. उन्होंने कहा कि अब सरकार पर निर्भर है कि वह वास्तव में महिलाओं को आरक्षण देना चाहती है या नहीं. गौरतलब है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 2029 से महिलाओं को आरक्षण देने और सीटों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से लाया गया यह विधेयक हाल ही में लोकसभा में पास नहीं हो सका.

ये भी पढ़िए- महिला आरक्षण बिल नहीं हुआ पास तो आया प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान, 'महिलाओं के लिए दुखद...'

Published at : 18 Apr 2026 12:41 PM (IST)
Tags :
Women Reservation Bill Aditya Thackeray MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
महिला आरक्षण बिल पर आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान, बोले- ...देश के लोकतंत्र और संविधान की हार होती
महिला आरक्षण बिल पर आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान, बोले- ...देश के लोकतंत्र और संविधान की हार होती
महाराष्ट्र
'राहुल गांधी ने देश के लोकतंत्र...', महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद संजय राउत का बड़ा बयान
'राहुल गांधी ने देश के लोकतंत्र...', महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद संजय राउत का बड़ा बयान
महाराष्ट्र
Maharashtra News: पत्नी को घर में रखने के विवाद में खून खराबा! बेटे ने मां को उतारा मौत के घाट
पत्नी को घर में रखने के विवाद में खून खराबा! बेटे ने मां को उतारा मौत के घाट
महाराष्ट्र
अशोक खरात मामले में SIT की जांच तेज, हेल्पलाइन पर रोज मिल रही हैं शिकायतें, 23 दिनों में सैकड़ों कॉल
अशोक खरात मामले में SIT की जांच तेज, हेल्पलाइन पर रोज मिल रही हैं शिकायतें, 23 दिनों में सैकड़ों कॉल
Advertisement

वीडियोज

Sansani: VIP रौब की डरावनी पिक्चर ! | MP News | MLA
Breaking News: ईरान ने खोला होर्मुज, युद्ध खत्म? | Iran Israel US War | Trump | Netanyahu
Women's Reservation Bill गिरने के बाद Amit Shah का आया बयान | Breaking | BJP | Congress
Women's Reservation Bill: गिर गया महिला आरक्षण और परिसीमन बिल | Congress | Breaking
Women Reservation Bill: बीच संसद Amit Shah ने स्पीकर से क्यों की ये खास अपील? | Parliament Session
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran-US Peace Talk: ईरान और अमेरिका के बीच कब और कहां होगी दूसरे दौर की बातचीत? सामने आई जगह और तारीख
ईरान और अमेरिका के बीच कब और कहां होगी दूसरे दौर की बातचीत? सामने आई जगह और तारीख
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'किस बात का ढिंढोरा पीट रहे हैं...', महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद बोलीं सपा सांसद इकरा हसन
'किस बात का ढिंढोरा पीट रहे हैं...', महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद बोलीं सपा सांसद इकरा हसन
विश्व
Strait of Hormuz: 'होर्मुज स्ट्रेट के दोबारा खुलने से शी जिनपिंग बहुत खुश', डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति को लेकर क्यों किया ये दावा?
'होर्मुज के दोबारा खुलने से जिनपिंग खुश', ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति को लेकर क्यों किया ये दावा?
क्रिकेट
LizLaz On Virat Kohli Like: विराट कोहली के लाइक पर मॉडल लिजलाज ने तोड़ी चुप्पी, कहा-
विराट कोहली के लाइक पर मॉडल लिजलाज ने तोड़ी चुप्पी, कहा- "शायद उनका इरादा...
ओटीटी
Bhooth Bangla OTT Release: थिएटर के बाद 'भूत बंगला' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? यहां जानें पूरी डिटेल्स
'भूत बंगला' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? यहां जानें पूरी डिटेल्स
ट्रेंडिंग
अब गर्लफ्रेंड करने आएगी जनगणना, नगरपालिका का चौंकाने वाला फरमान; लेटर वायरल
अब गर्लफ्रेंड करने आएगी जनगणना, नगरपालिका का चौंकाने वाला फरमान; लेटर वायरल
इंडिया
Women Reservation Bill 2026: महिला आरक्षण बिल संसद में नहीं हुआ पास तो जगन मोहन रेड्डी का आया रिएक्शन, सरकार या विपक्ष किसके साथ?
महिला आरक्षण बिल संसद में नहीं हुआ पास तो जगन मोहन रेड्डी का आया रिएक्शन, सरकार या विपक्ष किसके साथ?
Results
​WBBSE Madhyamik Result 2026: पश्चिम बंगाल बोर्ड इस दिन जारी करेगा 10वीं का रिजल्ट, जानें कैसे कर सकते हैं चेक
पश्चिम बंगाल बोर्ड इस दिन जारी करेगा 10वीं का रिजल्ट, जानें कैसे कर सकते हैं चेक
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Embed widget