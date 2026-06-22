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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रBEST कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, काम पर लौटने लगे कर्मचारी; बस सेवा अभी पूरी तरह सामान्य नहीं

BEST कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, काम पर लौटने लगे कर्मचारी; बस सेवा अभी पूरी तरह सामान्य नहीं

Mumbai News In Hindi: मुंबई BEST कर्मचारियों की 3 दिन की हड़ताल रविवार रात को समाप्त हो गई. सोमवार सुबह तक 165 BEST बसें और 1,271 वेट-लीज बसें सड़क पर निकलीं. बस सेवा अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हुई है.

Written By : मृत्युंजय सिंह |  Updated at : 22 Jun 2026 02:12 PM (IST)
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मुंबई की जीवन रेखा BEST (बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट) की तीन दिवसीय हड़ताल रविवार रात को समाप्त हो गई. संयुक्त कामगार कृती समिति के आह्वान पर शुरू हुई हड़ताल के बाद सोमवार सुबह से कर्मचारी धीरे-धीरे काम पर लौटने लगे हैं, हालांकि बस सेवा अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाई है.

BEST की अपनी 188 बसों में से 165 बसें डिपो से निकलीं. 1,454 चालकों में से 835 और 2,198 परिचालकों (कंडक्टर) में से 1,325 ड्यूटी पर पहुंचे. वेट-लीज बसों में 2,339 में से 1,271 बसें सड़क पर उतरीं. BEST संयुक्त कृती समिति के संयोजक एडवोकेट उदय आंबोणकर ने कहा कि कर्मचारी थकान के कारण धीरे-धीरे काम पर लौट रहे हैं और सेवा चरणबद्ध तरीके से सामान्य होगी.

हड़ताल क्यों हुई?

BEST के 12 यूनियनों की संयुक्त समिति ने गुरुवार रात से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की थी. समिति का आरोप था कि तय समयसीमा के अंदर उनकी मांगों पर कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया. रविवार को सरकार द्वारा कुछ मांगों को तत्काल मानने और शेष पर आश्वासन दिए जाने के बाद हड़ताल समाप्त कर दी गई.

मुंबई की दूसरी सबसे बड़ी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था

BEST मुंबई की लोकल ट्रेन के बाद दूसरी सबसे बड़ी सार्वजनिक परिवहन सेवा है. यह रोजाना करीब 25 लाख यात्रियों को बस सेवा उपलब्ध कराती है और दक्षिण मुंबई के 10 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को बिजली भी आपूर्ति करती है. वर्तमान में BEST के पास कुल 2,700 बसों का बेड़ा है, जिनमें मात्र 243 बसें अपनी हैं, बाकी वेट-लीज मॉडल पर चलती हैं.

हड़ताल समाप्त होने के बावजूद सोमवार सुबह मुंबई के कई इलाकों में बसों की आवाजाही कम रही. यात्री सुबह की भीड़ में परेशान दिखे। BEST प्रशासन ने यात्री जनता से सहयोग की अपील की है और कहा है कि दो-तीन दिन में सेवा पूरी तरह सामान्य हो जाएगी.

About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
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Published at : 22 Jun 2026 02:12 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
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