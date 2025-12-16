Maharashtra Weather Update: महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से तापमान काफी गिरा हुआ है. ज्यादातर क्षेत्रों में ठंडक बढ़ गई है और लोग खुद को गर्म रखने के लिए अलाव जलाते दिख रहे हैं. मराठवाड़ा और विदर्भ के जिलों में तापमान 10°C से नीचे होने के कारण लोग ठंड से परेशान हैं. मध्य महाराष्ट्र में भी हवा में ठंडक बनी हुई है. पिछले चार दिनों से राज्य में शीतलहर चल रही थी. यह शीतलहर थोड़ी कम हुई है, लेकिन ठंडक अभी भी बनी हुई है.

आज किस जिले में कितना तापमान?

प्रादेशिक मौसम केंद्र के अनुसार, आज कई जिलों में तापमान इस प्रकार है:

कोंकण:

दहानू – 15.4°C

पणजी (गोवा) – 19.8°C

हरनाई – 21.0°C

मुंबई (सीएलबी) – 21.7°C

मुंबई (एससीझेड) – 17.0°C

रत्नागिरी – 18.5°C

मध्य महाराष्ट्र:

अहिल्यानगर – 8.5°C

जळगाव – 10.3°C

जेऊर – 7.5°C

कोल्हापूर – 15.1°C

महाबळेश्वर – 12.1°C

नाशिक – 8.8°C

पुणे – 9.4°C

सांगली – 14.8°C

सातारा – 13.5°C

सोलापूर – 14.9°C

मराठवाडा:

छ. संभाजीनगर – 10.9°C

नांदेड – 10.4°C

धाराशिव – 10.4°C

परभणी – 11.3°C

विदर्भ:

अकोला – 11.0°C

अमरावती – 11.3°C

ब्रह्मपुरी – 12.4°C

बुलढाणा – 12.3°C

चंद्रपूर – 13.0°C

नागपूर – 9.6°C

वर्धा – 10.8°C

यवतमाल – 10.0°C

पुणे में ठंड का जोर बढ़ा

पुणे, नासिक, अहिल्यानगर और सतारा में ठंड का असर अधिक महसूस किया जा रहा है. महाबलेश्वर की ठंड का असर पुणे में भी दिखाई दे रहा है. आज पुणे का तापमान लगातार गिरकर 9.4°C तक पहुंच गया है, और वासियों को कड़ाके की ठंड का अनुभव हो रहा है.

अगले चार दिन का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, भारत के उत्तर-पश्चिम दिशा में तापमान धीरे-धीरे बढ़ रहा है. अगले 24 घंटों में तापमान में 2-3°C की वृद्धि की संभावना है. इसके कारण अगले सात दिनों तक राज्य में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, लेकिन हवा में ठंडक बनी रहेगी. अगले चार-पांच दिनों में अधिकतम तापमान धीरे-धीरे बढ़ेगा. न्यूनतम तापमान अगले दो दिनों तक स्थिर रहेगा और उसके बाद 1-2°C गिरने की संभावना है.

महाराष्ट्र में इस समय ठंड का असर बना हुआ है, खासकर मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा और पुणे में लोग ठंड से बचने के लिए अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं.